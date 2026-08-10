Gạch bông gió - Giải pháp tối ưu cho nhà ở thiếu ánh sáng tự nhiên

Gạch bông gió là vật liệu quen thuộc trong kiến trúc Việt Nam, đa dạng mẫu mã, hoa văn, màu sắc, kích thước,... mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn phù hợp. Gạch bông gió được đánh giá là giải pháp tối ưu cho nhà ở thiếu sáng tự nhiên, đặc biệt là nhà ống, nhà phố, nhà liền kề,...

Gạch bông gió - Giải pháp tối ưu cho nhà ở thiếu sáng.

Gạch bông gió lấy sáng, đón gió và lưu thông không khí

Gạch bông gió có cấu tạo ô thoáng thông minh với độ mở lên đến 80%, cho phép không gian được đón gió, đón ánh sáng tự nhiên một cách hiệu quả. Tùy theo hướng nắng, hình dáng hoa văn và mật độ lỗ thoáng, ánh sáng có thể tạo thành những mảng sáng tối sinh động trên sàn, tường hoặc trần nhà.

Một trong những hạn chế của nhà phố là cân bằng giữa nhu cầu lấy sáng và sự riêng tư. Cửa kính lớn có thể đưa nhiều ánh sáng vào nhà, nhưng sự riêng tư không được đảm bảo tuyệt đối. Trong khi đó, gạch bông gió lại làm tốt vai trò này nhờ cấu trúc “kín mà hở”. Các khoảng rỗng cho phép ánh sáng và không khí đi qua nhưng vẫn hạn chế tầm nhìn trực diện, đặc biệt khi người sử dụng lựa chọn hoa văn có độ che phủ cao.

Mặt tiền gạch hoa gió có thể được sử dụng như một lớp “mặt nạ” bảo vệ công trình, vừa tăng sự riêng tư và vừa tạo điểm nhấn kiến trúc. Ban đêm, ánh sáng từ bên trong chiếu qua các hoa văn tạo nên hiệu ứng nổi bật cho mặt đứng.

Những hoa văn hình học, cánh hoa, đồng xu, bánh ú, chiếc lá,... của gạch thông gió giúp kiến trúc sư tạo nên nhiều phong cách khác nhau. Với công trình hiện đại, gia chủ có thể lựa chọn các mẫu gạch có đường nét đơn giản, hình học rõ ràng và màu sắc trung tính. Trong không gian mang hơi hướng truyền thống, những mẫu hoa văn mềm mại, đối xứng hoặc có màu đất nung thường tạo cảm giác gần gũi hơn.

Những vị trí phù hợp để sử dụng gạch bông gió trang trí

Theo đó, gạch thông gió có thể phù hợp để sử dụng cho nhiều vị trí khác nhau, tiêu biểu có thể kể đến là:

Mặt tiền : Gạch thông gió mặt tiền sẽ giúp giảm nắng, tăng độ riêng tư và tạo dấu ấn kiến trúc.

Cầu thang : Tường gạch bông gió giúp đưa ánh sáng vào khu vực thiếu sáng, thông khí hiệu quả.

Lan can, vách ngăn : Gạch thông gió lan can giúp tăng cường sự riêng tư nhưng vẫn có tính kết nối không gian.

Hàng rào: Gạch thông gió trang trí hàng rào giúp tôn lên vẻ đẹp cá tính cho ngoại thất, đồng thời, giúp không gian trở nên mộc mạc, gần gũi hơn.

Ngoài ra, gia chủ có thể sử dụng bông gió cho khu vực sân thượng, phòng khách, nhà bếp, hành lang, sân sau nhà,...

Mẫu gạch bông gió đất nung trang trí đẹp.

Mẫu gạch thông gió được yêu thích hiện nay

Các mẫu bông gió đẹp đang ngày càng được ưa chuộng trong thiết kế nhà ở, quán cafe, văn phòng, công trình thương mại,... nhờ khả năng kết hợp hài hòa giữa công năng và thẩm mỹ.

Trên thị trường hiện nay, sản phẩm được phát triển với nhiều kiểu dáng như hình vuông, hình tròn, cánh hoa, đồng xu, gạch bông gió bánh ú chống mưa, gạch hoa gió bọt biển cá tính,... Mỗi mẫu gạch có độ mở hoa văn khác nhau, đáp ứng công năng lấy sáng, đón gió và trang trí tạo điểm nhấn không giống nhau.

Với các khu vực cần sự riêng tư cao thì các mẫu gạch bông gió bánh ú hoặc gạch thông gió bọt biển,... với độ mở thấp sẽ là lựa chọn tối ưu dành cho bạn. Trong trường hợp sử dụng bông gió cho các khu vực như làm vách ngăn, hàng rào,... thì bạn có thể cân nhắc chọn nhiều mẫu có độ mở rộng hơn như gạch ô thoáng vuông, gạch hoa gió lỗ tròn,...

Tùy vào từng phong cách kiến trúc mà bạn có thể cân nhắc chọn gạch thông gió xi măng hay gạch bông gió đất nung. Một thiết kế được tính toán hợp lý sẽ giúp mảng gạch bông gió trở thành chi tiết nổi bật, bền đẹp và có giá trị sử dụng theo thời gian.

Mẫu gạch thông gió xi măng trang trí, lấy sáng hiệu quả.

Gạch Bông Gió CTS - Nhà cung cấp bông gió chất lượng giá tốt

Gạch Bông Gió CTS là xưởng sản xuất gạch thông gió uy tín với nhiều năm kinh nghiệm, là đối tác chiến lược của hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ cả nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho mặt tiền, hàng rào, cầu thang, sân vườn,...

Những lý do nên chọn gạch hoa gió tại CTS:

Sản phẩm đa dạng mẫu mã, từ kiểu dáng đơn giản đến cầu kỳ, đáp ứng đa phong cách từ tối giản đến cổ điển.

Chất lượng là ưu tiên hàng đầu, từng sản phẩm trước khi xuất xưởng được kiểm tra tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ.

Gia công sản phẩm theo yêu cầu, đảm bảo kích thước phù hợp và đồng bộ với đặc thù dự án.

Xưởng sản xuất quy mô lớn, có khả năng cung ứng số lượng lớn ra thị trường trong thời gian ngắn.

Giá gạch bông gió chỉ từ 17.000 đồng/ viên, bình dân, phù hợp với các dự án thương mại quy mô lớn.

Cam kết giao hàng tận nơi, đúng tiến độ, tư vấn 24/7, tận tâm, chu đáo.

Với hệ thống mẫu mã phong phú và định hướng tư vấn theo từng nhu cầu sử dụng, Gạch Bông Gió CTS là địa chỉ để khách hàng tham khảo khi cần tìm giải pháp lấy sáng cho nhà ở dân dụng hay công trình kinh doanh.

Thông tin liên hệ: