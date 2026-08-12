Tự tin trải nghiệm vận hành "chất" cùng dịch vụ hậu mãi "chuẩn Âu" từ Skoda Việt Nam

Bộ đôi Skoda Kushaq và Skoda Slavia ngày càng củng cố vị thế vững chắc tại thị trường ô tô Việt. Điều này không chỉ đến từ khả năng vận hành vượt trội mà còn xuất phát từ chính sách hậu mãi đẳng cấp châu Âu, đi kèm hàng loạt ưu đãi thiết thực cho khách hàng.

Dịch vụ hậu mãi đạt tiêu chuẩn châu Âu

Khá nhiều người dùng Việt Nam vẫn giữ quan niệm rằng sở hữu xe châu Âu đồng nghĩa với việc phải có nguồn tài chính dư dả, do chi phí bảo dưỡng đắt đỏ và yêu cầu khắt khe trong việc chăm sóc. Dù vậy, những gì Skoda Việt Nam đang thực hiện lại hoàn toàn đi ngược với định kiến đó.

Trên thị trường quốc tế, sự bền bỉ của xe Skoda đã được minh chứng qua trải nghiệm thực tế từ hàng triệu người dùng. Với quy trình kiểm định khắt khe và việc ứng dụng nguồn phụ tùng vật tư cao cấp, thương hiệu này tự tin nới rộng chu kỳ bảo dưỡng định kỳ. Cụ thể, mốc bảo dưỡng được Skoda Việt Nam đề xuất là 7.500 km hoặc 1 năm (tùy điều kiện nào tới trước). Con số này dài hơn hẳn so với mức 5.000 km hoặc 6 tháng của đa số mẫu xe trên thị trường, qua đó giúp chủ xe tiết kiệm tối đa thời gian cũng như công sức chăm sóc xe.

Skoda áp dụng mốc bảo dưỡng 7.500 km hoặc 1 năm cho các dòng xe tại Việt Nam, thay vì mức 5.000 km hay 6 tháng quen thuộc.

Thêm vào đó, tất cả các mẫu xe Skoda đều được khuyến nghị dùng dầu động cơ chuẩn VW 508 00. Đây là dòng sản phẩm dầu nhớt cao cấp bậc nhất của Tập đoàn Volkswagen, vốn được tin dùng cho các thương hiệu xe sang cùng chung tập đoàn. Với đặc tính độ nhớt thấp SAE 0W-20, loại dầu này hỗ trợ giảm ma sát tối ưu, bảo vệ toàn diện khối động cơ và gia tăng tuổi thọ cho hệ thống tăng áp. Nhờ vậy, khách hàng có thể hạn chế tối đa rủi ro hỏng hóc, giúp tổng chi phí bảo dưỡng của xe Skoda luôn duy trì ở mức vô cùng hợp lý.

Lấy ví dụ với dòng xe Skoda Kushaq mới ra mắt, tổng chi phí cho các kỳ bảo dưỡng đến mốc 60.000 km chỉ chưa tới 25 triệu đồng. Tính trung bình, người dùng chỉ tốn khoảng 400 đồng cho mỗi km di chuyển. Đây là mức chi phí cực kỳ cạnh tranh, thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của xe châu Âu và tương đương các thương hiệu phổ thông trong cùng phân khúc.

Không chỉ mang tới nguồn phụ tùng chất lượng cao, Skoda Việt Nam còn tạo ra sự an tâm tuyệt đối nhờ hệ thống xưởng dịch vụ tuân thủ khắt khe các tiêu chuẩn toàn cầu của hãng. Từ hệ thống máy móc chuyên dụng đến quy trình thực hiện từng hạng mục đều được chuẩn hóa đồng bộ. Đội ngũ kỹ thuật viên tại đây đều phải trải qua quá trình đào tạo chuyên sâu, thường xuyên cập nhật công nghệ mới nhất từ Skoda toàn cầu nhằm đảm bảo sự chuẩn xác tối đa trong mọi khâu từ chẩn đoán, bảo dưỡng đến sửa chữa.

Chi phí bảo dưỡng của Skoda Kushaq vô cùng hợp lý, tương đương nhiều đối thủ phổ thông cùng phân khúc.

Ưu đãi độc quyền trong tháng 8/2026 dành cho 2 mẫu xe Skoda sản xuất tại Quảng Ninh

Bước sang tháng 8/2026, thương hiệu Skoda Việt Nam tiếp tục mang đến cơ hội vàng để khách hàng sở hữu bộ đôi xe sản xuất tại Việt Nam là Skoda Kushaq và Slavia. Nổi bật nhất trong tháng này là chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ dành cho cả hai mẫu xe, giúp người dùng tiết kiệm một khoản chi phí lăn bánh đáng kể. Trong đó, mẫu sedan hạng B Skoda Slavia tiếp tục duy trì mức giá tiếp cận cực kỳ tốt, chỉ từ 465 triệu đồng.

Song song với đó, Skoda Việt Nam kết hợp cùng các đối tác ngân hàng để tung ra những gói vay ưu việt với mức lãi suất chỉ từ 4,5%/năm, tối ưu hóa bài toán tài chính cho người mua. Cả hai dòng xe đều tiếp tục được áp dụng gói quyền lợi “An tâm di chuyển”, mang đến đặc quyền gia hạn thời gian bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) và miễn hoàn toàn chi phí cho kỳ bảo dưỡng đầu tiên ở mốc 7.500 km.

Đặc biệt, không dừng lại ở những ưu đãi dành cho khách hàng mới, Skoda Việt Nam còn triển khai chương trình tri ân thiết thực dành cho khách hàng đã mua xe. Cụ thể, những khách hàng đang sở hữu xe Skoda khi giới thiệu thành công bạn bè hoặc người thân mua xe sẽ nhận ngay voucher sử dụng dịch vụ chính hãng của Skoda với trị giá lên tới 15 triệu đồng.

Không chỉ Skoda Kushaq, Slavia mang đến hàng loạt chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 8/2026.

Nền tảng an toàn vượt trội cùng khả năng vận hành ấn tượng

Vượt lên trên những lợi ích về mặt chi phí, chất lượng cơ khí mới thực sự là giá trị cốt lõi tạo dựng danh tiếng cho Skoda. Hai mẫu xe Kushaq và Slavia đều được phát triển trên nền tảng khung gầm MQB cứng vững, xuất sắc giành chứng nhận an toàn 5 sao của Global NCAP. Thêm vào đó, việc hãng xe sẵn sàng trang bị hệ thống 6 túi khí cùng hàng loạt công nghệ an toàn hiện đại ngay từ các phiên bản tiêu chuẩn đã tạo nên điểm nhấn lớn, điều vốn rất hiếm thấy ở dải sản phẩm ô tô có tầm giá 400 - 500 triệu đồng.

Skoda Kushaq tự tin chinh phục các địa hình khó vùng núi phía Bắc trong hành trình “Cùng Skoda Kushaq Vẽ trọn Việt Nam”.

Chất "Âu" trong khả năng vận hành của bộ đôi này được thể hiện rõ nét qua khối động cơ tăng áp 1.0L TSI. Cỗ máy này cung cấp mức công suất tối đa 115 PS cùng mô-men xoắn cực đại 178 Nm ngay từ dải vòng tua thấp (1.750 đến 5.000 vòng/phút). Kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, những chiếc xe mang đến cho người cầm lái cảm giác vút ga đầy thanh thoát, mượt mà và vô cùng linh hoạt.

Cho dù khách hàng là một gia đình trẻ yêu thích xê dịch đang nhắm tới chiếc SUV Kushaq, hay một cá nhân tìm kiếm sự tinh tế, thanh lịch từ mẫu sedan Slavia, trải nghiệm mang lại đều hoàn toàn trọn vẹn. Sự đồng bộ về tiêu chuẩn khung gầm, chất lượng dịch vụ hậu mãi chuẩn châu Âu cùng chiến lược đầu tư dài hạn của Skoda Việt Nam chắc chắn sẽ là bệ phóng vững chắc, mang tới sự an tâm và tự tin tuyệt đối trên mỗi hành trình.

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