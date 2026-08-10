Mua máy đo nhiệt độ hồng ngoại tại IMALL - Nhà phân phối chính hãng uy tín

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng bảo trì dự phòng để giảm rủi ro vận hành, máy đo nhiệt độ hồng ngoại trở thành thiết bị hỗ trợ đắc lực giúp kỹ sư và kỹ thuật viên phát hiện sớm các điểm phát nhiệt bất thường. Tuy nhiên, hiệu quả phép đo không chỉ phụ thuộc vào tính năng thiết bị, mà còn đến từ việc chọn đúng sản phẩm chính hãng, đạt chuẩn thông số kỹ thuật và được đảm bảo hậu mãi, hiệu chuẩn trong suốt quá trình sử dụng.

IMALL Việt Nam là đơn vị phân phối thiết bị đo lường, thiết bị điện chính hãng, cung cấp đa dạng các dòng máy đo nhiệt độ hồng ngoại từ những thương hiệu quốc tế uy tín, nổi bật là Fluke và Uni-T, cùng nhiều nhóm sản phẩm khác trong danh mục đang phân phối.

Fluke - Thương hiệu được tin dùng trong lĩnh vực đo lường công nghiệp

Fluke - thương hiệu thiết bị đo lường được biết đến với độ bền, độ chính xác và khả năng hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp. Sản phẩm của hãng được sử dụng rộng rãi trong bảo trì điện, tự động hóa, sản xuất và kiểm định kỹ thuật.

Ở phân khúc máy đo nhiệt độ hồng ngoại, hai model được nhiều người dùng lựa chọn là Fluke 59 MAX và Fluke 62 MAX.

Fluke 59 MAX phù hợp với các nhu cầu đo nhiệt độ bề mặt thông thường như máy biến áp, động cơ điện, bơm, máy nén khí, cầu dao, tủ điện, hệ thống thông gió và đường ống. Thiết bị sở hữu dải đo từ -30°C đến 350°C, tỷ lệ khoảng cách trên điểm đo (D:S) 8:1, thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện mang theo khi làm việc tại hiện trường. Đây là lựa chọn phù hợp cho kỹ thuật viên cần một thiết bị có mức đầu tư hợp lý nhưng vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu kiểm tra định kỳ.

Trong khi đó, Fluke 62 MAX được thiết kế cho các môi trường làm việc khắt khe hơn với dải đo mở rộng từ -30°C đến 500°C, độ chính xác khoảng ±1,5°C hoặc ±1,5% giá trị đo, tỷ lệ D:S 10:1 và khả năng kháng bụi, kháng nước đạt chuẩn IP54. Những đặc điểm này giúp thiết bị đáp ứng tốt các yêu cầu kiểm tra trong nhà máy, khu công nghiệp hoặc các hệ thống vận hành liên tục.

Cả hai model đều được thiết kế để đo nhiệt độ bề mặt không tiếp xúc trong công nghiệp, không sử dụng cho mục đích đo thân nhiệt người.

Uni-T - Lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng và chi phí

Bên cạnh Fluke, Imall Việt Nam còn phân phối các dòng máy đo nhiệt độ hồng ngoại của Uni-T - thương hiệu được nhiều đơn vị đánh giá cao ở phân khúc phổ thông nhờ mức giá hợp lý và danh mục sản phẩm đa dạng.

Các dòng Uni-T đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ kỹ thuật điện dân dụng, cơ sở đào tạo nghề đến doanh nghiệp sản xuất cần trang bị số lượng lớn thiết bị đo. Việc có nhiều lựa chọn về dải đo, tính năng và mức giá giúp người dùng dễ dàng cân đối ngân sách mà vẫn đáp ứng được yêu cầu công việc.

Việc đồng thời phân phối nhiều thương hiệu quốc tế cũng giúp Imall Việt Nam mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng thay vì giới hạn trong một dòng sản phẩm nhất định.

Địa chỉ mua máy đo nhiệt độ hồng ngoại chính hãng

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực đo lường, bên cạnh thương hiệu và thông số kỹ thuật, đơn vị phân phối cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm cũng như trải nghiệm sử dụng lâu dài.

Khi lựa chọn mua máy đo nhiệt độ hồng ngoại tại IMALL Việt Nam, khách hàng được đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ, thông số kỹ thuật đúng theo công bố của nhà sản xuất cùng chính sách bảo hành minh bạch theo từng thương hiệu.

Đội ngũ tư vấn kỹ thuật của IMALL hỗ trợ khách hàng lựa chọn model phù hợp dựa trên mục đích sử dụng, dải nhiệt độ cần đo, môi trường làm việc và ngân sách đầu tư, thay vì chỉ tư vấn theo danh mục sản phẩm.

Ngoài việc cung cấp thiết bị, doanh nghiệp còn hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng thông qua tư vấn vận hành, hướng dẫn khai thác đúng kỹ thuật và hỗ trợ hiệu chuẩn định kỳ nhằm duy trì độ chính xác của thiết bị theo thời gian. Đây là yếu tố được nhiều doanh nghiệp sản xuất và đơn vị bảo trì quan tâm khi đầu tư các thiết bị đo lường chuyên dụng.

Hệ sinh thái thiết bị đo lường đa dạng

Bên cạnh máy đo nhiệt độ hồng ngoại, IMALL Việt Nam còn cung cấp nhiều nhóm thiết bị đo lường và thiết bị điện phục vụ công nghiệp như đồng hồ vạn năng, ampe kìm, thiết bị kiểm tra an toàn điện, nguồn điện xoay chiều lập trình, thiết bị đo môi trường cầm tay cùng nhiều dòng thiết bị đo lường điện tử chuyên sâu từ các thương hiệu quốc tế.

Với danh mục sản phẩm phong phú, nguồn hàng chính hãng cùng chính sách hỗ trợ kỹ thuật và hậu mãi trong suốt vòng đời sử dụng, IMALL Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những đơn vị phân phối thiết bị đo lường và thiết bị điện đáng tin cậy tại thị trường Việt Nam, đáp ứng nhu cầu từ các ứng dụng dân dụng đến những yêu cầu kỹ thuật khắt khe trong lĩnh vực công nghiệp.

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