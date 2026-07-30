Dưới đây là 7 thói quen sử dụng laptop hằng ngày giúp máy bền hơn đến vài năm

Laptop ngày càng trở thành thiết bị không thể thiếu trong công việc, học tập và giải trí. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, nhiều người gặp phải tình trạng máy chạy chậm, nóng lên nhanh hoặc thường xuyên phát sinh lỗi dù cấu hình vẫn còn tốt. Bên cạnh yếu tố phần cứng, chính thói quen sử dụng hằng ngày cũng ảnh hưởng lớn đến độ bền và hiệu suất của laptop. Việc duy trì những cách sử dụng đúng sẽ giúp máy hoạt động ổn định hơn và kéo dài tuổi thọ đáng kể.

Không đặt laptop ở những nơi dễ gây nóng máy

Một thói quen nhiều người thường mắc phải là đặt laptop trên giường, chăn, gối hoặc các bề mặt mềm. Những vị trí này dễ che kín khe tản nhiệt, khiến luồng khí nóng không thể thoát ra ngoài, làm quạt phải hoạt động liên tục để làm mát máy.

Để hạn chế tình trạng laptop bị nóng, người dùng nên:

Đặt laptop trên bề mặt phẳng, cứng và có độ thông thoáng khi sử dụng.

Không che chắn các khe hút gió, khe thoát nhiệt ở cạnh hoặc mặt dưới máy.

Sử dụng đế tản nhiệt khi thường xuyên làm việc với các tác vụ nặng như thiết kế đồ họa, chơi game, chỉnh sửa video.

Tránh để laptop trong môi trường có nhiệt độ cao hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Vệ sinh laptop định kỳ để hạn chế bụi bẩn

Sau một thời gian sử dụng, bụi bẩn có thể tích tụ bên trong, đặc biệt tại khu vực quạt tản nhiệt, khe thoát khí và bàn phím laptop. Lớp bụi này khiến khả năng tản nhiệt của máy bị suy giảm, làm laptop dễ nóng, chạy chậm và tiêu hao nhiều năng lượng hơn.

Ngoài ảnh hưởng đến hiệu suất, bụi bẩn lâu ngày còn có thể gây ảnh hưởng đến các linh kiện bên trong, khiến quạt phát ra tiếng ồn hoặc máy thường xuyên bị treo, tự tắt nguồn.

Người dùng nên duy trì thói quen vệ sinh laptop định kỳ bằng cách:

Lau sạch màn hình, bàn phím và vỏ máy bằng dụng cụ chuyên dụng.

Làm sạch các khe tản nhiệt để đảm bảo luồng khí lưu thông.

Kiểm tra, vệ sinh bên trong laptop sau khoảng 6 - 12 tháng tùy vào môi trường sử dụng.

Thay keo tản nhiệt khi laptop hoạt động lâu năm hoặc có dấu hiệu nóng bất thường.

Sử dụng pin laptop đúng cách

Pin là một trong những bộ phận dễ bị hao mòn nhất trên laptop. Việc sử dụng pin không đúng cách có thể khiến dung lượng pin giảm nhanh, thời gian sử dụng ngắn hơn và làm ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng máy.

Một số người có thói quen để laptop cạn pin hoàn toàn mới sạc hoặc liên tục vừa sạc vừa sử dụng trong điều kiện máy bị nóng. Những điều này có thể khiến pin chịu nhiều áp lực hơn, đặc biệt khi thực hiện các tác vụ nặng.

Để kéo dài tuổi thọ pin laptop, người dùng nên:

Hạn chế để pin xuống mức quá thấp thường xuyên.

Sử dụng bộ sạc chính hãng hoặc bộ sạc có thông số phù hợp với máy.

Rút sạc khi không cần thiết nếu laptop đã đầy pin và môi trường sử dụng phù hợp.

Kiểm tra tình trạng pin định kỳ để phát hiện dấu hiệu chai pin, phồng pin.

Cập nhật phần mềm và hệ điều hành thường xuyên

Nhiều người dùng thường bỏ qua việc cập nhật phần mềm vì lo ngại mất thời gian hoặc thay đổi giao diện. Tuy nhiên, các bản cập nhật mới thường đi kèm với những cải tiến về hiệu suất, bảo mật và khả năng tương thích phần cứng.

Việc sử dụng hệ điều hành hoặc driver quá cũ có thể khiến laptop hoạt động không ổn định, gặp lỗi khi kết nối thiết bị hoặc giảm hiệu năng trong quá trình sử dụng.

Một số việc nên thực hiện thường xuyên gồm:

Cập nhật hệ điều hành Windows khi có phiên bản ổn định mới.

Cập nhật driver card màn hình, âm thanh, wifi để máy hoạt động tốt hơn.

Cài đặt phần mềm từ những nguồn đáng tin cậy để tránh mã độc.

Kiểm tra các bản cập nhật bảo mật nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Không cài đặt quá nhiều ứng dụng không cần thiết

Việc cài quá nhiều phần mềm nhưng không sử dụng thường xuyên có thể khiến laptop bị tiêu hao tài nguyên, làm giảm tốc độ xử lý và chiếm nhiều dung lượng lưu trữ.

Để laptop luôn hoạt động mượt mà, nên:

Xóa các phần mềm không còn sử dụng.

Kiểm tra và tắt những ứng dụng khởi động cùng Windows không cần thiết.

Hạn chế cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc.

Dọn dẹp dữ liệu rác, file tạm để giải phóng dung lượng ổ cứng.

Kiểm tra và bảo dưỡng laptop khi có dấu hiệu bất thường

Nhiều người chỉ mang laptop đi kiểm tra khi máy đã gặp lỗi nghiêm trọng như không lên nguồn, mất dữ liệu hoặc hỏng linh kiện. Tuy nhiên, việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường sẽ giúp hạn chế chi phí sửa chữa và tránh ảnh hưởng đến công việc.

Một số dấu hiệu cần chú ý gồm:

Laptop chạy chậm bất thường dù không mở nhiều ứng dụng.

Máy nóng nhanh, quạt kêu lớn liên tục.

Pin tụt nhanh hoặc sạc không vào.

Màn hình xuất hiện lỗi, bàn phím bị liệt phím.

Laptop thường xuyên bị treo hoặc tự khởi động lại.

Laptop Viễn Chinh – Địa chỉ sửa laptop uy tín, kiểm tra và khắc phục lỗi chuyên nghiệp

Laptop Viễn Chinh là địa chỉ sửa chữa laptop được nhiều khách hàng tin tưởng nhờ quy trình làm việc chuyên nghiệp, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và dịch vụ đa dạng. Không chỉ hỗ trợ khắc phục các lỗi thường gặp, đơn vị còn chú trọng kiểm tra kỹ tình trạng máy trước khi sửa chữa, giúp đưa ra giải pháp phù hợp, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

Việc duy trì những thói quen sử dụng laptop đúng cách mỗi ngày sẽ giúp thiết bị hoạt động ổn định, hạn chế lỗi phát sinh và kéo dài thời gian sử dụng hiệu quả hơn. Bên cạnh việc tự bảo quản tại nhà, người dùng cũng nên kiểm tra, bảo dưỡng laptop định kỳ để kịp thời phát hiện các vấn đề bất thường. Khi cần sửa chữa hoặc nâng cấp, Laptop Viễn Chinh là địa chỉ đáng tin cậy giúp xử lý lỗi nhanh chóng, đảm bảo laptop luôn vận hành tốt và đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc.

Thông tin liên hệ

Laptop Viễn Chinh

Địa chỉ: 101 đường D2, phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức (cũ), TP.HCM

Hotline: 0933 246 876

Email: laptopvienchinh@gmail.com

Website: https://laptopvienchinh.vn/