VĐV Taekwondo Quảng Ninh sang Hàn Quốc tập huấn

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định cho phép đoàn huấn luyện viên, vận động viên môn Taekwondo của Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh đi Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị cho các giải thể thao lớn năm 2026.

Theo Quyết định của UBND tỉnh, đợt tập huấn diễn ra từ ngày 10/8 đến 6/9/2026, bao gồm cả thời gian đi và về. Đoàn gồm 5 thành viên, trong đó HLV Nguyễn Văn Tuấn làm trưởng đoàn cùng 4 VĐV: Phạm Ngọc Ánh, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Ngọc Minh và Vũ Tùng Quân. Đây là các VĐV xuất sắc, đoạt nhiều thành tích cao ở các giải trong nước và quốc tế gần đây.

Tuyển Taekwondo Quảng Ninh chọn các thành viên ưu tú đi tập huấn Hàn Quốc, phục vụ các giải đấu lớn năm 2026.

Gần đây đội tuyển Taekwondo Quảng Ninh đoạt nhiều thành tích khả quan. Năm 2025, Taekwondo Quảng Ninh thi đấu nổi bật tại các giải quốc gia, giành tổng cộng 4 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ ở Giải vô địch quốc gia, Giải vô địch các lứa tuổi trẻ quốc gia và Giải vô địch các CLB quốc gia. Bước sang năm 2026, đội tiếp tục duy trì phong độ với 1 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ tại Giải vô địch các CLB quốc gia.

Tại Giải vô địch Taekwondo trẻ quốc gia 2026, Quảng Ninh giành thêm 2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. Nổi bật là Vũ Tùng Quân với “cú đúp” HCV quốc gia ở hạng trên 87kg nam, tại lứa tuổi vô địch và U20.

Đợt tập huấn là cơ hội để HLV và các VĐV nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thiện kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, qua đó chuẩn bị tốt hơn cho các giải đấu sắp tới.