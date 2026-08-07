Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đóng góp ý kiến đối với một số dự án luật

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, ngày 7/8, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về các dự án: Luật Phát triển đô thị; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Quang cảnh phiên thảo luận.

Phát biểu thảo luận, đại biểu Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh,Tổ trưởng Tổ thảo luận, đề nghị các đại biểu tập trung góp ý vào 3 dự án luật, nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, huy động nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số.

Đối với Dự án Luật Phát triển đô thị, đại biểu đề nghị làm rõ phạm vi điều chỉnh, cơ chế đặc thù và sự thống nhất với các luật về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, ngân sách, nhất là trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Cần thiết kế cơ chế phân cấp, phân quyền phù hợp, đồng thời bảo đảm nguồn lực, nhân lực và năng lực thực thi cho cấp cơ sở.

Đại biểu Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Tổ trưởng Tổ thảo luận phát biểu đề dẫn.

Đại biểu đặc biệt lưu ý cơ chế khai thác giá trị gia tăng từ đất đai do đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị tạo ra, qua đó tạo nguồn lực trở lại cho Nhà nước để đầu tư hạ tầng và phục vụ người dân. Cần quy định rõ, chặt chẽ việc tạo quỹ đất, đấu giá đất gắn với phát triển đường giao thông, khu đô thị; đồng thời nghiên cứu cơ chế phát triển các khu kinh tế đặc biệt, đô thị động lực, đô thị thông minh, tạo dư địa để các địa phương có tiềm năng như Quảng Ninh phát huy lợi thế.

Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết, phân cấp hợp lý gắn với trách nhiệm hậu kiểm. Trong đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt trong quản lý đất đai. Đại biểu nhấn mạnh việc chuẩn hóa, số hóa dữ liệu đất đai sẽ góp phần khắc phục tình trạng hồ sơ, bản đồ lịch sử thiếu thống nhất, chồng lấn và giảm thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ, đại biểu đề nghị các quy định cần có tính ổn định, lâu dài, hạn chế tình trạng luật vừa ban hành đã phải sửa đổi. Đồng thời, cần bảo đảm hạ tầng số quốc gia, an ninh, an toàn thông tin; tạo môi trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh, thuận lợi; hoàn thiện quy định về giao dịch điện tử, chia sẻ dữ liệu, chữ ký số và bảo vệ quyền riêng tư.

Đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế dùng chung hạ tầng viễn thông, trạm BTS giữa các nhà mạng, tránh đầu tư trùng lặp, giảm lãng phí nguồn lực xã hội, đồng thời bảo đảm chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, cần chủ động hoàn thiện hành lang pháp lý trước sự phát triển của công nghệ viễn thông vệ tinh và các công nghệ mới, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu thảo luận.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cơ bản thống nhất với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật về thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường; cho rằng việc sửa đổi góp phần cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị việc cắt giảm thủ tục phải đi đôi với tăng cường hậu kiểm, không làm mất đi các yêu cầu quản lý cần thiết.

Đối với Luật Trồng trọt, đại biểu đề nghị có cơ chế quản lý chặt chẽ đối với việc tự công bố lưu hành giống cây trồng, tăng chế tài xử lý để bảo vệ quyền lợi nông dân; làm rõ số lần gia hạn, thời gian mỗi lần gia hạn và cơ chế hậu kiểm đối với quyết định công nhận phân bón lưu hành. Đồng thời, cần quan tâm ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng vùng nguyên liệu, giảm phát thải, ứng phó biến đổi khí hậu và có cơ chế khuyến khích nông dân đổi mới sáng tạo, lai tạo giống.

Đối với Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, đại biểu đề nghị dù giấy chứng nhận mua bán thuốc bảo vệ thực vật không quy định thời hạn thì cần có cơ chế kiểm tra định kỳ, kiểm soát chất cấm, bảo đảm an toàn sức khỏe con người và môi trường. Đối với Luật Chăn nuôi, đại biểu đề nghị bổ sung quy định tổ chức, cá nhân phải tự chịu trách nhiệm về sản phẩm thức ăn chăn nuôi do mình sản xuất, kinh doanh và tự công bố. Đại biểu cũng lưu ý quy định chuyển tiếp kéo dài thời hạn đối với một số giấy phép, chứng nhận có thể dẫn đến thời gian hiệu lực quá dài, do đó cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng.

Đại biểu Trần Thị Kim Nhung, đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, ĐBQH tỉnh phát biểu thảo luận.

Phát biểu thảo luận, đại biểu Trần Thị Kim Nhung, đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, ĐBQH tỉnh cơ bản thống nhất với việc sửa đổi 10 luật nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đại biểu đề nghị việc cắt giảm phải đi đôi với hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường hậu kiểm, quản lý theo mức độ rủi ro và tuân thủ, bảo đảm không buông lỏng quản lý chất lượng.

Đối với Luật Trồng trọt, đại biểu đề nghị sau khi bãi bỏ công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng cần quy định rõ tiêu chuẩn năng lực, quy chuẩn kỹ thuật và trách nhiệm hậu kiểm; việc bỏ kiểm tra nhà nước đối với phân bón nhập khẩu phải có cơ chế quản lý thay thế, kiểm soát chất lượng và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan. Với Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, đề nghị phân quyền kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu cho cấp tỉnh, đồng thời tăng cường đào tạo, nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin và quy trình phối hợp thống nhất; làm rõ trách nhiệm bảo vệ, kiểm dịch thực vật ở cấp xã.

Đối với Luật Chăn nuôi, đại biểu đề nghị công khai, cập nhật thông tin tự công bố sản phẩm trên hệ thống điện tử dùng chung để cơ quan quản lý và hải quan thuận lợi tra cứu, giảm giấy tờ; đồng thời tăng cường hậu kiểm và quy định rõ trách nhiệm giải trình khi từ chối cấp, thu hồi giấy chứng nhận. Đối với Luật Thủy sản, cần bổ sung cơ chế quản lý thay thế khi bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn và tăng cường hậu kiểm.

Với Luật Địa chất và khoáng sản, đại biểu đề nghị làm rõ tiêu chí, căn cứ và thời hạn giải quyết khi phân cấp thẩm quyền cho cấp tỉnh; cân nhắc việc phân cấp đối với khoáng sản nhóm I do yêu cầu chuyên môn cao; hoàn thiện cơ chế phối hợp khi khu vực khoáng sản liên tỉnh, quy định rõ xử lý trường hợp giấy phép hết hiệu lực trong thời gian chờ gia hạn, cấp lại, nhằm tránh gián đoạn hoạt động sản xuất.

Đại biểu Chu Lương Trí, Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu thảo luận.

Đại biểu Chu Lương Trí, ĐBQH tỉnh, đề nghị hoàn thiện quy định về chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông theo hướng mở rộng đối tượng chia sẻ, không chỉ giữa các doanh nghiệp viễn thông mà cả các tổ chức, cá nhân sở hữu hạ tầng như cột, trạm, nhà trạm. Đại biểu cho rằng cần có cơ chế thúc đẩy các nhà mạng sử dụng chung hạ tầng, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí; đồng thời quy định rõ trường hợp các bên không thống nhất về các nội dung chia sẻ thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quyết định, trong đó bao gồm cả vấn đề giá.

Đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung kênh thông tin vệ tinh vào phạm vi hạ tầng có thể chia sẻ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đối với Luật Chuyển giao công nghệ, đại biểu đề nghị chương trình quốc gia về phát triển thị trường khoa học, công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng nhưng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm nâng cao hiệu lực triển khai và bảo đảm sự phối hợp, thực hiện thống nhất giữa các bộ, ngành.