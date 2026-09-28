Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ

Chiều 28/9, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tháng 9 để xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch và một số nội dung quan trọng khác.

Tham dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Thị Hồng; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện các ban Đảng Trung ương và các cơ quan liên quan.

Phát biểu mở đầu Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội họp phiên tháng 9 để xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nội dung, trong đó trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Theo chương trình, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xem xét báo cáo về số lượng cấp phó các vụ thuộc Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội; xem xét chủ trương về công tác cán bộ.

Một nội dung quan trọng khác là rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Theo đó, hội nghị xem xét đưa ra khỏi quy hoạch đối với các trường hợp đã được phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức danh được quy hoạch; đã được phê duyệt, bổ nhiệm vào chức danh tương đương hoặc không còn đủ điều kiện; giới thiệu bổ sung quy hoạch đối với những chức danh chưa bảo đảm đủ số lượng theo quy định.

Quang cảnh hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tháng 9 năm 2026. (Ảnh: DUY LINH)

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cũng xem xét, thông qua kế hoạch triển khai xây dựng Đề án tổng kết và đề xuất sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013; tiến hành đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý quý III/2026 theo quy định.

Sau phát biểu của Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nghe cơ quan chức năng trình bày các báo cáo, kết quả rà soát, giới thiệu bổ sung quy hoạch để thảo luận, xem xét và cho ý kiến.