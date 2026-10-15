Để cán bộ cấp xã đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới

Quảng Ninh bước vào không gian phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về năng lực quản trị, hiệu quả điều hành và chất lượng phục vụ nhân dân. Trong bối cảnh đó, đổi mới công tác cán bộ cấp xã theo hướng đồng bộ, thực chất trở thành yêu cầu cấp thiết, góp phần nâng cao năng lực thực thi công vụ và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Từ việc ứng dụng KPI, phường Cẩm Phả đang từng bước chuyển từ giao việc và đánh giá theo quy trình sang quản lý dựa trên kết quả cụ thể.

Cán bộ cấp xã là lực lượng trực tiếp giải quyết công việc hằng ngày cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời tổ chức triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về quy hoạch, đất đai, xây dựng, đầu tư công, chuyển đổi số và an sinh xã hội... Thực tiễn hoạt động thời gian qua cho thấy chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở của Quảng Ninh đã có nhiều chuyển biến, song vẫn còn sự khác biệt giữa các địa bàn.

Điều kiện làm việc, nguồn nhân lực và đặc điểm địa lý ở khu vực đô thị, miền núi, biên giới, hải đảo không giống nhau; trong khi yêu cầu về cải cách hành chính, quản lý hồ sơ điện tử, khai thác dữ liệu và phối hợp liên ngành ngày càng cao. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã không chỉ dừng ở kiện toàn tổ chức, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh, mà phải hướng tới nâng cao năng lực thực thi công vụ, khả năng giải quyết công việc và chất lượng phục vụ nhân dân.

Nhận diện rõ yêu cầu đó, ngày 28/5/2026, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết tạo cơ sở để đổi mới công tác cán bộ một cách đồng bộ, từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đến bố trí, sử dụng và đánh giá; gắn xây dựng đội ngũ với yêu cầu vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp và mục tiêu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Một trong những giải pháp được Quảng Ninh chú trọng là tăng cường cán bộ có kinh nghiệm, chuyên môn phù hợp cho cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện qua thực tiễn. Trong quý II/2026, Quảng Ninh đã điều động, luân chuyển 27 cán bộ lãnh đạo, quản lý về giữ chức vụ phó chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu. Nhiều cán bộ có kinh nghiệm trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính và chuyển đổi số, góp phần bổ sung năng lực quản lý, điều hành cho địa phương. Đây cũng là cơ hội để cán bộ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng xử lý công việc và trưởng thành từ thực tiễn cơ sở.

Cùng với điều động, luân chuyển, công tác quy hoạch cán bộ cũng được thực hiện từ sớm, bảo đảm tính kế thừa và liên thông giữa các cấp. Việc phát hiện, đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người DTTS đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng địa bàn, nhất là những nơi còn thiếu nguồn cán bộ có chuyên môn. Quy hoạch luôn gắn chặt với đào tạo, luân chuyển và bố trí sử dụng, tạo điều kiện để cán bộ được thử thách, phát huy năng lực và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hạ Long tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề “Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.

Đào tạo, bồi dưỡng là khâu then chốt nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ. Nội dung đào tạo cần chuyển từ trang bị kiến thức đơn thuần sang phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành và xử lý tình huống thực tế. Cán bộ cơ sở cần được cập nhật kiến thức về phân cấp, phân quyền, quản lý nguồn lực, giải quyết TTHC, phối hợp liên ngành, chuyển đổi số và khai thác dữ liệu phục vụ điều hành. Với những địa bàn có đặc thù riêng, chương trình bồi dưỡng phải sát lĩnh vực phụ trách, gắn với các vấn đề thường xuyên phát sinh và tăng cường rèn luyện qua thực tiễn.

Trong tháng 9 và tháng 10/2026, thành phố tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ chủ chốt cấp xã, tập trung vào quản trị hiện đại, thực thi chính sách công trong điều kiện phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số. Qua đó, đội ngũ cán bộ từng bước cập nhật tư duy, phương pháp điều hành, nâng cao khả năng thích ứng với yêu cầu mới.

Theo mục tiêu giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh phấn đấu 100% cán bộ cơ sở được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm; ít nhất 70% được bồi dưỡng nâng cao về quản trị hiện đại, phát triển kinh tế địa phương và 100% được trang bị kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số. Để những mục tiêu này đi vào thực chất, cùng với nâng cao năng lực chuyên môn, thành phố chú trọng đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, lấy kết quả và sản phẩm công việc làm thước đo.

Thực tiễn tại phường Cẩm Phả cho thấy cách làm này đang từng bước được cụ thể hóa thông qua ứng dụng Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI). Nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức được xác định rõ về nội dung, thời hạn và sản phẩm hoàn thành trên phần mềm, tạo cơ sở theo dõi tiến độ, kiểm soát chất lượng và nâng cao trách nhiệm cá nhân.

Với khoảng 34 nhiệm vụ mỗi tuần thuộc các lĩnh vực cải cách hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng chính quyền… anh Bùi Công Linh, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Cẩm Phả, chủ động lập kế hoạch, sắp xếp công việc theo yêu cầu trên hệ thống KPI. Qua theo dõi 1 tuần, toàn bộ nhiệm vụ được giao đều hoàn thành đúng, hoặc trước hạn. Anh Linh chia sẻ: “Trong quá trình phường triển khai bộ chỉ số KPI, tôi chủ động xây dựng kế hoạch công việc cụ thể theo ngày, tháng, quý. Qua đó, bản thân có thể đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ, xác định lộ trình phù hợp để hoàn thành tốt công việc được giao”.

Từ thực tiễn này, việc đánh giá cán bộ cần được thực hiện trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể, tiến độ và chất lượng giải quyết công việc, hiệu quả tham mưu, tinh thần trách nhiệm và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Kết quả đánh giá phải gắn với quy hoạch, bố trí, đào tạo, khen thưởng và xử lý trách nhiệm; kịp thời ghi nhận những cán bộ chủ động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời chấn chỉnh, thay thế những trường hợp trì trệ, thiếu trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao đạo đức công vụ và trách nhiệm giải trình, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Để cán bộ cơ sở phát huy tốt năng lực, đổi mới công tác cán bộ cũng phải đi đôi với hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa thành phố và cấp xã, bảo đảm phân cấp, phân quyền gắn với hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, giám sát và phân định rõ trách nhiệm. Ở những lĩnh vực phức tạp như đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, đầu tư công, việc thống nhất quy trình, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ nghiệp vụ sẽ giúp cán bộ chủ động hơn trong xử lý công việc. Đồng thời, cần quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, hạ tầng số, chính sách đãi ngộ và môi trường công tác, nhất là tại những địa bàn khó khăn, để thu hút và giữ chân người có năng lực.

Nghị quyết số 09-NQ/TU đặt mục tiêu đến giai đoạn 2030-2035, trên 10% cán bộ trẻ dưới 42 tuổi đủ tiêu chuẩn, điều kiện được giới thiệu tham gia cấp ủy; ít nhất 90% cán bộ lãnh đạo từ phó chủ tịch HĐND, UBND cấp xã trở lên có trình độ cao cấp lý luận chính trị; bình quân mỗi năm luân chuyển, điều động khoảng 20% cán bộ giữa cấp thành phố và cấp xã hoặc giữa các xã, phường, đặc khu. Để đạt các mục tiêu này, quá trình triển khai cần có lộ trình cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả.

Hiệu quả đổi mới công tác cán bộ cuối cùng phải được thể hiện bằng chất lượng hoạt động của chính quyền, khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn và mức độ hài lòng của nhân dân. Vì vậy, cùng với sự lãnh đạo của cấp ủy, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tham gia đánh giá cán bộ, công chức. Mỗi cán bộ cơ sở phải thực sự gần dân, sát việc, nắm chắc địa bàn, chủ động giải quyết công việc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đổi mới đồng bộ công tác cán bộ cấp xã là nhiệm vụ lâu dài, có ý nghĩa trực tiếp đối với năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Khi quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí và đánh giá cán bộ được triển khai thực chất, gắn với yêu cầu của từng địa bàn, Quảng Ninh sẽ từng bước xây dựng đội ngũ có bản lĩnh, năng lực và tinh thần hành động, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tạo nền tảng cho sự phát triển trong giai đoạn mới.