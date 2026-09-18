Toàn cảnh diễn tập chữa cháy, cứu nạn quy mô, hiện đại

Sáng 18/9, hơn 600 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên các đơn vị của TP Quảng Ninh cùng sự chi viện của Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Lạng Sơn, với 67 phương tiện chữa cháy hiện đại đã tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp thành phố năm 2026.

Qua diễn tập góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

Tình huống giả định được đưa ra là do sự cố thiết bị điện gây cháy tại hệ thống máy nén khí Xưởng lắp ráp thuộc Công ty Cổ phần KCN tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng làm ảnh hưởng đến nhiều người lao động đang sản xuất và phải sơ tán dần ra ngoài để tránh nguy hiểm.

Lực lượng PCCC tại chỗ đưa tài sản, vật dụng ra ngoài.

Rất nhanh chóng, lực lượng Cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường để ổn định và sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ.

Ban Chỉ huy diễn tập phân công công việc cho lực lượng tham gia.

Lực lượng PCCC nhanh chóng phun nước xử lý đám cháy.

Người bị nạn được lực lượng cứu hộ ứng cứu kịp thời, đưa ra khỏi khu vực cháy, nổ.

Nhân viên y tế sơ cứu tại chỗ những công nhân bị thương trước khi đưa lên xe cứu thương.

Cứu người từ trên cao bằng xe thang dây.

Công tác chữa cháy được diễn ra nhanh chóng, khẩn trương.

Lực lượng PCCC phun nước, bọt dập tắt đám cháy nguy hiểm tại xe bồn chở xăng dầu trong khuôn viên Công ty.

Hơn 600 cán bộ chiến sĩ, công nhân viên của 23 đơn vị (gồm 589 người thuộc các lực lượng trên địa bàn thành phố Quảng Ninh và 19 CBCS chi viện của Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Lạng Sơn), cùng 67 phương tiện các loại như: Xe chỉ huy, xe chữa cháy cần vươn, xe thang, xe chữa cháy, xe téc nước, robot chữa cháy, xe trạm bơm, xe cứu thương, flycam trinh sát...) tham gia diễn tập.

Lực lượng PCCC phun nước dập tắt đám cháy tại các tòa nhà.

Xe thang, robot chữa cháy và lực lượng chi viện của Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Lạng Sơn tổng tấn công để dập tắt đám cháy.



Robot chữa cháy được huy động để dập tắt sự cố cháy nổ tại hiện trường.



Nhiều phương tiện, máy móc kỹ thuật PCCC hiện đại được huy động nhằm nâng cao hiệu quả xử lý các tình huống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ.

Quang cảnh công tác PCCC tại Công ty cổ phần KCN tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, chương trình diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với việc huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại Công ty cổ phần KCN tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng đã thành công, đáp ứng các yêu cầu và nội dung kế hoạch đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện tham gia.