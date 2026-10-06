Đồng hành chuyển đổi số cùng nhân dân biên giới

Tại địa bàn biên phòng do Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Hoành Mô (Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh) phụ trách, CBCS của đơn vị tích cực đồng hành cùng nhân dân trong hành trình chuyển đổi số. Với phương châm “cùng học, cùng làm, cùng chuyển đổi số”, những người lính quân hàm xanh đang từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với đồng bào vùng biên.

Đồn BPCK Hoành Mô vừa phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Hoành Mô và Trung tâm bán lẻ Hạ Long, TPBank tổ chức buổi bình dân học vụ số tại xã Hoành Mô. Tại buổi học, hơn 200 người dân xã Hoành Mô, đoàn viên và học sinh đã được CBCS biên phòng trực tiếp “cầm tay chỉ việc” tiếp cận chuyển đổi số trên điện thoại di động. Từ cách kích hoạt tài khoản ứng dụng định danh điện tử VNeID, truy cập cổng dịch vụ công trực tuyến, đến các thao tác quét mã QR thanh toán không dùng tiền mặt đều được hướng dẫn cặn kẽ.

Sau khi tự tay hoàn thành xác thực sim điện thoại bằng điện thoại di động, ông Lương Ngọc Thắng (thôn Đồng Văn, xã Hoành Mô) chia sẻ: “Qua buổi tập huấn, tôi thấy chiếc điện thoại hiện có rất nhiều tiện ích. Việc thực hiện thủ tục hành chính công giờ rất thuận tiện. Ở nhà chỉ cần gửi thông tin là cơ quan chức năng giải quyết thủ tục, không phải đi lại vất vả như trước nữa”.

CBCS Đồn BPCK Hoành Mô hướng dẫn người dân thực hiện một số thủ tục hành chính cơ bản trên điện thoại di động.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoành Mô Dương Ngọc Khoa khẳng định: “Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Đồn BPCK Hoành Mô đồng hành chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chuyển đổi số. Việc cử CBCS sinh hoạt tại các chi bộ dân cư để trực tiếp hướng dẫn người dân khai thác công nghệ thông tin đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, ngoài việc thực hiện một số thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công, nhiều người đã tận dụng mạng Internet để tìm hiểu kỹ thuật canh tác, tiêu thụ nông, lâm sản...”.

Đồn BPCK Hoành Mô quản lý, bảo vệ hơn 43km biên giới thuộc các xã Bình Liêu, Lục Hồn và Hoành Mô với 94% dân cư là đồng bào DTTS. Khả năng tiếp cận công nghệ số của người dân chưa đồng đều. Do đó, việc phổ cập các lớp “Bình dân học vụ số” có ý nghĩa rất quan trọng.

Đi đôi với việc phổ cập tiện ích số, Ban Chỉ huy Đồn BPCK Hoành Mô đặt yêu cầu phải xây dựng “sức đề kháng” cho nhân dân trước những nguy cơ độc hại trên môi trường mạng. Biên giới địa lý đã có các chốt trạm, nhưng “biên giới số” trên không gian mạng lại vô cùng phức tạp. Bằng các hình ảnh trực quan, sinh động, CBCS Đồn BPCK Hoành Mô đã thông tin tới người dân, học sinh những chiêu trò của tội phạm mạng như: Tin nhắn trúng thưởng giả mạo, đường liên kết độc hại, giả danh cơ quan chức năng, quảng cáo việc nhẹ lương cao…

CBCS Đồn BPCK Hoành Mô hướng dẫn học sinh Trường THCS và THPT Hoành Mô cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo, trang tin xấu độc trên không gian mạng.

Chu Thúy Quỳnh, học sinh Trường THCS&THPT Hoành Mô, cho biết: “Nhờ được CBCS biên phòng hướng dẫn, em đã hiểu rõ hơn về những nguy cơ trên mạng xã hội. Em sẽ tuyên truyền thêm cho người thân và bạn bè phải cẩn trọng với những đường link lạ; khi gặp vấn đề nghi ngờ phải tham khảo ngay ý kiến của các chú công an, bộ đội hoặc thầy cô giáo”.

Hòa nhịp cùng sự thay đổi của người dân, công tác chuyển đổi số của đơn vị cũng có những chuyển biến mạnh. Từ đầu năm đến nay, Đồn BPCK Hoành Mô đã ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục XNK, XNC và chuyển cảng cho hơn 32.000 lượt người, cùng hàng chục nghìn phương tiện, hàng hóa. Sự nhanh chóng, minh bạch trong quy trình số hóa đã mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác và thúc đẩy kinh tế khu vực cửa khẩu phát triển mạnh mẽ.

CBCS Đồn BPCK Hoành Mô hướng dẫn người dân gửi tin tố giác tội phạm qua hòm thư ẩn danh của đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng, Chính trị viên Đồn BPCK Hoành Mô, nhấn mạnh: “Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý biên giới, giải quyết thủ tục cửa khẩu. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương không ngừng đổi mới cách làm, đơn giản hóa các bước để người dân dễ hiểu, dễ làm theo, phát huy cao nhất giá trị của chương trình “Bình dân học vụ số”; xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên không gian số, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.