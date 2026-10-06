Tác phẩm tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng Quảng Ninh lần thứ VII – 2026) Từ kết nối viễn thông đến kiến tạo giá trị số - Dấu ấn tổ chức Đảng trong hành trình chuyển mình

Trước đây, hình ảnh MobiFone thường gắn với sóng di động, chiếc SIM và những cuộc gọi. Hiện nay, trong dòng chảy mạnh mẽ của cuộc cách mạng số, tại MobiFone Quảng Ninh, hành trình ấy đang được viết tiếp bằng dữ liệu, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo và những giải pháp công nghệ được đi vào hoạt động của chính quyền, doanh nghiệp, đời sống người dân. Phía sau sự chuyển mình từ “kết nối viễn thông” đến “kiến tạo giá trị số” còn có vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Kiến tạo giá trị số

Thường trực Đảng ủy đặc khu Vân Đồn làm việc với MobiFone Quảng Ninh để nghe và trao đổi về Kế hoạch chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn đặc khu. Ảnh: Ngân Hà - Đặc khu Vân Đồn

Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số theo chiều sâu, khai thác hiệu quả dữ liệu, kết nối các nền tảng và đưa công nghệ thực sự trở thành công cụ nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ người dân và doanh nghiệp. MobiFone Quảng Ninh không nằm ngoài tiến trình ấy, vai trò của doanh nghiệp viễn thông trong kỷ nguyên số cũng đang thay đổi: từ cung cấp hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ sang đồng hành cùng địa phương nhận diện những bài toán thực tiễn, xây dựng giải pháp công nghệ và tạo ra những giá trị mới.

Ngày 26/3/2026 đánh dấu một bước phát triển mới khi UBND thành phố Quảng Ninh và Tổng Công ty viễn thông MobiFone ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2026–2030. Không gian hợp tác được mở rộng từ chính quyền số, dữ liệu số, dịch vụ số đến hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và các nền tảng phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số. Đáng chú ý, Quảng Ninh đặt yêu cầu hợp tác phải đi vào thực chất, có trọng tâm, trọng điểm và xuất phát từ nhu cầu cụ thể của từng ngành, từng địa phương.

Từ một thỏa thuận hợp tác ở cấp tỉnh, các định hướng phải được cụ thể hóa thành chương trình, dự án phù hợp với từng địa bàn. MobiFone Quảng Ninh giữ vai trò trực tiếp kết nối năng lực công nghệ của Tổng Công ty với nhu cầu chuyển đổi số của địa phương, từng bước đưa các giải pháp công nghệ vào từng lĩnh vực đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trong đó, MobiFone Quảng Ninh đề xuất Kiến trúc tổng thể chuyển đổi số đặc khu Vân Đồn và lộ trình triển khai đến năm 2030. Nội dung hợp tác tập trung vào kho dữ liệu dùng chung, chính quyền số, đô thị thông minh đến du lịch thông minh, logistics, kinh tế biển, truy xuất nguồn gốc thủy sản và quản lý dịch vụ đảo, gắn trực tiếp với đặc điểm, tiềm năng và yêu cầu phát triển riêng của địa bàn biển đảo.

Điều này cho thấy, MobiFone Quảng Ninh đang mở rộng vai trò, từ cung cấp dịch vụ kết nối viễn thông đến tham gia kiến tạo các giải pháp phục vụ chuyển đổi số địa phương. Hạ tầng viễn thông vẫn là thế mạnh, nhưng để đi sâu hơn vào lĩnh vực công nghệ số, đơn vị cần làm chủ các giải pháp mới và đưa năng lực công nghệ của Tổng Công ty vào đúng những yêu cầu đang đặt ra tại từng địa bàn.

MobiFone Quảng Ninh không còn đơn thuần cung ứng sản phẩm, mà đồng hành cùng địa phương, đơn vị từ khâu khảo sát, tư vấn đến triển khai và vận hành giải pháp. Các sản phẩm, giải pháp được ứng dụng vào chính quyền, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, địa phương như: Đánh giá hồ sơ cấp độ an toàn thông tin, số hóa tài liệu, điện toán đám mây, xây dựng website, MobiMeeting phục vụ hội nghị trực tuyến, Zalo Mini App, Hồng Gai Smart, Mạo Khê Smart, Uông Bí S; truyền thanh thông minh, VR360, ứng dụng AI hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục hành chính…Trong lĩnh vực an ninh, an toàn số, hệ thống Camera AI đã được triển khai tại 8 xã, phường; nhiều cơ quan, doanh nghiệp được trang bị hệ thống giám sát ra vào và các giải pháp hỗ trợ quản lý, vận hành. Công nghệ đang từng bước trở thành công cụ hỗ trợ chính quyền cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và bảo đảm an toàn trong môi trường số.

MobiFone Quảng Ninh phối hợp đào tạo năng lực số cho các xã, phường, đặc khu.

Công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi có con người đủ năng lực làm chủ. MobiFone Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo về an toàn thông tin, ứng dụng AI cho 4.500 lượt cán bộ tại nhiều xã, phường, đặc khu, từ đó, năng lực số được bồi đắp ngay từ cơ sở.

Những dấu ấn đó đang từng bước làm rõ hành trình “từ kết nối viễn thông đến kiến tạo giá trị số” của MobiFone Quảng Ninh – một hành trình không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo ra những giá trị thiết thực cho địa phương. Đó còn là quá trình đưa năng lực công nghệ của doanh nghiệp vào những yêu cầu phát triển của địa phương, nơi giá trị kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội và nhiệm vụ chính trị; công nghệ không chỉ tạo ra doanh thu mà góp phần nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm an toàn và phục vụ người dân tốt hơn.

Sự chuyển dịch đó cũng bắt đầu tạo ra những tín hiệu tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong 9 tháng năm 2026, doanh thu quản trị của MobiFone Quảng Ninh tăng 11,68% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ chuyển đổi số tăng trưởng 275%. Đáng chú ý, doanh thu từ các dự án chuyển đổi số dành cho khách hàng chính phủ và doanh nghiệp lớn tăng hơn 12 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Những kết quả đạt được tạo động lực, đồng thời đặt MobiFone Quảng Ninh trước yêu cầu phải tự đổi mới để thích ứng với một không gian hoạt động rộng hơn. Khi công nghệ số là một lĩnh vực trọng tâm, sự thay đổi không dừng ở dịch vụ cung ứng trên thị trường, đó là sự chuyển biến trong tư duy quản trị, năng lực của đội ngũ và phương thức tổ chức thực hiện để một tập thể thích ứng với yêu cầu mới cần một quá trình tổ chức, dẫn dắt đồng bộ. Sự bền vững của chuyển đổi số không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn ở con người và khả năng tập hợp, tổ chức, dẫn dắt con người cùng hành động vì mục tiêu chung.

Phương thức lãnh đạo không thể đứng ngoài sự vận động ấy, vấn đề cụ thể được đặt ra với tổ chức Đảng: làm thế nào để chủ trương trở thành hành động, nghị quyết gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và vai trò tiên phong của đảng viên được thể hiện ngay trong những việc mới, việc khó của doanh nghiệp?

"Hạt nhân" của chuyển mình

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Zalo mini app “Mạo Khê Smart”. Ảnh: Lê Nam - Báo và PTTH Quảng Ninh

Từ yêu cầu của thực tiễn, vai trò của Chi bộ MobiFone Quảng Ninh đặt trong quá trình vận động của doanh nghiệp, công tác xây dựng đã tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và phát huy trách nhiệm của đội ngũ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, từ khi Tổng Công ty viễn thông MobiFone chuyển về Bộ Công an, Chi bộ tập trung vào ba trọng tâm gồm: giữ vững nền nếp, kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực lãnh đạo; chủ động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương gắn với nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh. Điểm đáng chú ý không chỉ ở những chủ trương được đề ra, mà ở cách những chủ trương ấy được cụ thể hóa trong công việc của đơn vị.

Nhằm cụ thể hoá chủ trương, Chi bộ đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Mỗi nhiệm vụ gắn với người chịu trách nhiệm, kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả. Qua đó, nghị quyết của Chi bộ được kết nối chặt chẽ hơn với kế hoạch chuyên môn, thu hẹp khoảng cách giữa chủ trương và thực hiện.

Trong đó, Chi ủy đã phát huy tinh thần nêu gương, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và tập thể; lựa chọn những vấn đề then chốt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quá trình thực hiện. Khi MobiFone Quảng Ninh vừa giữ vững lĩnh vực viễn thông truyền thống vừa phát triển công nghệ và dịch vụ số, vai trò ấy càng thể hiện ở bản lĩnh định hướng, khả năng quy tụ tập thể và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Sự thống nhất và quyết liệt trong chỉ đạo của Chi ủy không chỉ tạo nền tảng cho việc thực hiện nhiệm vụ mà còn góp phần khơi dậy tính chủ động và tư duy đổi mới trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên.

Phường Móng Cái 1 phối hợp với MobiFone Quảng Ninh đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: Thu Hằng - Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 1.

Bên cạnh đó, Chi bộ đã chú trọng phân công nhiệm vụ gắn với chuyên môn, tạo điều kiện để đảng viên thử sức ở những việc mới, việc khó, chủ động tiếp cận công nghệ, đổi mới cách làm và nâng cao năng lực. Từ những công việc cụ thể, ý thức trách nhiệm và kỷ luật từng bước được lan tỏa góp phần tạo sự đồng thuận trong tập thể.

Mối quan hệ giữa xây dựng Đảng và phát triển doanh nghiệp trở nên rõ nét. Tổ chức Đảng không làm thay công tác quản trị, điều hành hay chuyên môn nhưng cũng không đứng ngoài những vấn đề quan trọng đối với hướng đi của đơn vị. Vai trò lãnh đạo thể hiện ở khả năng định hướng, tạo sự thống nhất, phát huy con người và tổ chức thực hiện hiệu quả những mục tiêu chung, thực tiễn sản xuất kinh doanh trở thành một thước đo đánh giá việc thực hiện nghị quyết, trách nhiệm của đảng viên được thể hiện bằng hành động, kết quả.

Bởi vậy, “6 rõ” không đơn thuần là một phương thức phân công công việc mà như “một sợi chỉ đỏ” xuyên suốt kết nối trách nhiệm và hành động từ người đứng đầu, cấp ủy đến từng đảng viên và người lao động: người đứng đầu nêu gương, đảng viên tiên phong, tập thể đồng lòng hành động.

Khi sức mạnh của tổ chức được chuyển hóa thành sức mạnh hành động của tập thể, dấu ấn của Chi bộ không chỉ nằm trong nghị quyết hay những buổi sinh hoạt Đảng, mà được thể hiện trong chính sự chuyển mình của MobiFone Quảng Ninh. Công tác xây dựng Đảng, theo nghĩa đó, không đứng bên cạnh hành trình “từ kết nối viễn thông đến kiến tạo giá trị số”, mà trở thành điểm tựa tạo sức bật cho một chặng đường phát triển mới.

Nền tảng mới có thể được đầu tư, sản phẩm mới có thể được phát triển, nhưng sức mạnh để MobiFone Quảng Ninh đi xa hơn nằm ở nguồn lực nội sinh. Đó là sự đồng lòng của tập thể, tinh thần đổi mới của đội ngũ và khả năng biến chủ trương thành hành động. Trong hành trình ấy, tổ chức Đảng đóng vai trò đặc biệt quan trọng dẫn dắt những chuyển biến tích cực từ bên trong doanh nghiệp. Khi người đứng đầu nêu gương, đảng viên tiên phong và mỗi chủ trương được cụ thể hóa bằng trách nhiệm, hành động và kết quả, công tác xây dựng Đảng thực sự trở thành một nguồn lực cho đổi mới và phát triển.

Từ “kết nối viễn thông” đến “kiến tạo giá trị” sẽ là hành trình chuyển hóa sức mạnh của tổ chức, trách nhiệm của đảng viên và khát vọng đổi mới thành những giá trị thiết thực cho doanh nghiệp, địa phương và sự phát triển trong kỷ nguyên số.