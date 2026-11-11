Ra mắt Trang thông tin số hoá di tích và Zalo mini app phường Liên Hoà

Ngày 10/11, phường Liên Hòa tổ chức ra mắt trang thông tin số hoá di tích, Zalo mini app phường Liên Hòa và tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số trên nền tảng Viettel Tammi.

Tại chương trình, phường Liên Hòa đã giới thiệu, trình chiếu Trang thông tin số hóa di tích phường Liên Hòa; hướng dẫn truy cập, quét mã QR và trải nghiệm không gian di tích 360 độ. Theo đó, nền tảng đã tích hợp nội dung số hóa các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Với hình ảnh 360 độ, người dân và du khách có thể tra cứu thông tin, trải nghiệm trước không gian di tích trên thiết bị có kết nối internet. Việc số hóa không chỉ góp phần lưu giữ, quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa, mà còn tạo thêm phương thức tiếp cận di tích, nhất là đối với thế hệ trẻ; đồng thời mở ra khả năng kết nối di sản với hoạt động tham quan, trải nghiệm và phát triển du lịch địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo phường chúc mừng và ra mắt trang thông tin số hoá di tích, Zalo mini app phường Liên Hòa.

Các đại biểu được giới thiệu, trải nghiệm Zalo Mini App phường Liên Hòa. Ứng dụng cung cấp thêm một kênh tiếp cận thông tin và tiện ích hành chính công trên thiết bị di động, giúp người dân thuận tiện hơn trong tìm kiếm thông tin, tiếp nhận hướng dẫn và thực hiện các chức năng được tích hợp.

Các đại biểu cũng được giới thiệu, trao đổi nền tảng Viettel Tammi; hướng dẫn cài đặt, đăng ký, kích hoạt và sử dụng chữ ký số cá nhân; thực hành trực tiếp trên điện thoại thông minh…

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực và là giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Qua đó, góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.