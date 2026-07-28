Cùng doanh nghiệp chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Quảng Ninh xác định đây là động lực mới thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân. Bám sát tinh thần Nghị quyết, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới quản trị, phát triển thị trường và từng bước nâng cao năng lực thích ứng trong nền kinh tế số...

Hiện nay, Quảng Ninh có hơn 14.300 doanh nghiệp và gần 50.000 hộ kinh doanh đang hoạt động. Tuy nhiên, phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tiềm lực tài chính còn hạn chế, khả năng tiếp cận công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và năng lực đổi mới sáng tạo chưa đồng đều. Đây là những "điểm nghẽn" cần được tháo gỡ để doanh nghiệp thích ứng với xu thế kinh tế số và nâng cao sức cạnh tranh.

Bám sát tinh thần Nghị quyết 57, tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng phát triển. Các chương trình hỗ trợ tập trung vào đào tạo, tư vấn, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự tham gia của các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ để hình thành hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện.

Đây cũng là bước triển khai cụ thể mục tiêu của Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó phấn đấu 100% doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia chuyển đổi số, hình thành ít nhất 50 doanh nghiệp số, có tối thiểu 3 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển sản phẩm, dịch vụ số. Đồng thời, tỉnh cũng chủ động triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 16/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Trung ương.

Doanh nghiệp ứng dụng các nền tảng số để quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm.

Để hiện thực hóa Nghị quyết 57, các sở, ngành và tổ chức hội trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trở thành cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp thông qua các chương trình tuyên truyền, đối thoại, tư vấn và đào tạo về chuyển đổi số. Nhiều hội nghị, lớp tập huấn chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ, marketing số và chuyển đổi mô hình kinh doanh đã được tổ chức, giúp doanh nghiệp từng bước thay đổi tư duy quản trị và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ.

Cùng với đó, Trung tâm Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ chuyển đổi số Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị chuyên môn trực tiếp khảo sát, tư vấn và triển khai các giải pháp số tại nhiều doanh nghiệp như: Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà, Công ty CP Thanh Thảo, hộ kinh doanh gà Tâm An…, góp phần từng bước số hóa hoạt động quản trị, sản xuất và kinh doanh.

Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh cũng tích cực đồng hành cùng hội viên thông qua các chương trình đào tạo về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bán hàng đa kênh, marketing số và quản trị doanh nghiệp trên nền tảng số; đồng thời duy trì các diễn đàn kết nối để chia sẻ kinh nghiệm, mô hình và giải pháp chuyển đổi số hiệu quả.

Song song với đó, các sở, ngành tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ. Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh tư vấn đổi mới công nghệ, hỗ trợ xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, cập nhật các tiêu chuẩn và hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp du lịch ứng dụng công nghệ số, phát triển du lịch thông minh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách…

Từ sự đồng hành của các cơ quan quản lý, nhiều doanh nghiệp đã chủ động chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng số hóa. Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Việt Bắc Food (phường An Sinh) là một trong những ví dụ tiêu biểu. Ngay từ khi thành lập, doanh nghiệp đã lựa chọn các nền tảng số như TikTok, Shopee và Facebook để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Chị Trần Thị Hoài Ninh, Giám đốc Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Việt Bắc Food (phường An Sinh) livestream quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội.

Nhờ tận dụng hiệu quả thương mại điện tử, các dòng gia vị của doanh nghiệp đã tiếp cận khách hàng trên phạm vi cả nước, đạt hơn 500.000 đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử. Chị Trần Thị Hoài Ninh, Giám đốc Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Việt Bắc Food, chia sẻ: Chuyển đổi số đã tạo cơ hội để một doanh nghiệp trẻ tại địa phương tiếp cận khách hàng trên phạm vi toàn quốc mà không phải đầu tư quá lớn cho hệ thống phân phối truyền thống. Chúng tôi sử dụng các nền tảng số để quảng bá sản phẩm, livestream bán hàng, giới thiệu quy trình sản xuất và tương tác trực tiếp với người tiêu dùng.

Không chỉ mở rộng thị trường, doanh nghiệp còn khai thác dữ liệu từ các nền tảng số để phân tích xu hướng tiêu dùng, tối ưu kế hoạch sản xuất và quản lý đơn hàng. Việc ứng dụng công nghệ đã giúp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, giảm chi phí vận hành và nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh.

Trong thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, phát triển nguồn nhân lực số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái số đồng bộ. Cùng với quyết tâm đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng hành của chính quyền các cấp được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để doanh nghiệp Quảng Ninh nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế; đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế số và khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh trong giai đoạn mới.