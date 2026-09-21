Ngày 23/9: Quảng Ninh tổ chức Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Thành phố Quảng Ninh sẽ tổ chức diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số gắn với thích ứng biến đổi khí hậu góp phần kiến tạo Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững” vào ngày 23/9.

Diễn đàn có sự tham gia của 500 đại biểu tham dự trực tiếp và 2.000 đại biểu tham dự trực tuyến. Cùng với các đại biểu của thành phố, bộ, ngành Trung ương, hiệp hội, viện, trường, tập đoàn, diễn đàn còn có sự tham gia của chuyên gia về lĩnh vực kinh tế, dữ liệu số, công nghệ số, nông nghiệp và môi trường, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành Nhà máy Ngân Quang - giai đoạn 1 (xã Quảng Hà) được đầu tư theo hướng hiện đại, tự động hóa cao, ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến.

Điểm nhấn của diễn đàn là phiên hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số gắn với thích ứng biến đổi khí hậu góp phần kiến tạo Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững”.

Tại phiên hội thảo, thành phố Quảng Ninh sẽ trình bày đề dẫn "Quảng Ninh trước yêu cầu phát triển mới: Các bài toán lớn cần giải bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030”. Đồng thời, trình chiếu clip giới thiệu một số sản phẩm tiêu biểu từ hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố Quảng Ninh.

Sử dụng robot hàn các chi tiết thân xe tại nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng.

Các chuyên gia cũng sẽ chia sẻ các nội dung: Xu thế chuyển đổi xanh - Số và các chính sách quốc gia mở ra cơ hội phát triển mới cho các địa phương; dữ liệu, AI và đổi mới sáng tạo - Hạ tầng tăng trưởng mới của địa phương trong kỷ nguyên số”; Quảng Ninh cần ưu tiên việc gì trong giai đoạn 2026-2030 để kết nối tăng trưởng xanh, dữ liệu và năng lực chống chịu biến đổi khí hậu; chia sẻ phương án, kinh nghiệm hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị của thành phố…

Các chuyên gia cũng chia sẻ giải pháp quy hoạch, hạ tầng xanh - xám, đô thị bọt biển và giải pháp dựa vào tự nhiên phù hợp vùng ven biển, đảo, miền núi; chuỗi thu nhận - truyền dẫn - phân tích - cảnh báo - phản ứng; yêu cầu dữ liệu thời gian thực và an toàn hệ thống; ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số ở xã miền núi: Từ quản lý nhà nước đến phát triển sinh kế và bảo tồn văn hóa cộng đồng.

Tại diễn đàn, thành phố Quảng Ninh tiếp nhận quyền sử dụng Bộ học liệu đa phương tiện, đồng thời, phát động triển khai và lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” góp phần phổ cập tri thức, kỹ năng số và sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố.

Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2026 được tổ chức ngay sau khi thành lập thành phố là nền tảng quan trọng không chỉ để Quảng Ninh triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại Quảng Ninh... mà còn hiện thực hoá mục tiêu phát triển bứt phá, hiệu quả, bền vững trong kỷ nguyên mới.