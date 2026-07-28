Động lực mới cho nguồn nhân lực khoa học, công nghệ

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao giữ vai trò then chốt. Nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 57 của HĐND tỉnh với nhiều chính sách đột phá về thu hút, đào tạo và đãi ngộ nhân lực khoa học, công nghệ. Nghị quyết không chỉ tạo sức hút đối với nhân tài mà còn tiếp thêm động lực để đội ngũ cán bộ yên tâm cống hiến, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.

Tốt nghiệp Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thay vì lựa chọn môi trường doanh nghiệp với nhiều cơ hội phát triển, anh Bùi Hải An quyết định về công tác tại Sở KH&CN. Hiện là chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyển đổi số, Hải An trực tiếp tham gia tham mưu triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo của tỉnh. Với anh, môi trường làm việc năng động cùng cơ hội được đóng góp cho sự phát triển của địa phương là động lực để không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn.

Chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 57 tạo thêm động lực để anh Bùi Hải An yên tâm gắn bó với công tác khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 57 về các chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số càng tiếp thêm niềm tin để những cán bộ trẻ như Hải An yên tâm gắn bó với công việc. Theo đó, ngoài mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng theo Nghị quyết số 179 của Chính phủ, anh còn được hưởng thêm 3 triệu đồng/tháng từ chính sách đặc thù của tỉnh.

Hiện nay, Sở KH&CN có 6 cán bộ, công chức đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 57. Con số chưa nhiều nhưng cho thấy những chủ trương mới đã nhanh chóng đi vào thực tiễn, tạo thêm động lực để đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học, công nghệ và chuyển đổi số yên tâm cống hiến, phát huy năng lực chuyên môn. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.

Không chỉ phát huy hiệu quả tại cấp tỉnh, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 57 còn được triển khai đến đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tại các địa phương. Đây là lực lượng giữ vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số ở cơ sở, đưa các chủ trương, chính sách của tỉnh đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.

Anh Phạm Tuấn Phong (đứng), công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Hạ Long, trao đổi nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Là công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Hạ Long, anh Phạm Tuấn Phong là một trong những cán bộ được hưởng mức hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng theo Nghị quyết 57. Theo anh Phong chính sách đã trở thành nguồn động viên thiết thực, giúp đội ngũ cán bộ thêm yên tâm công tác, chủ động học hỏi, ứng dụng công nghệ vào xử lý công việc, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Thực tế triển khai tại UBND phường Hạ Long cho thấy, cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, các nhiệm vụ về chuyển đổi số ngày càng được thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn khi đội ngũ cán bộ có thêm động lực để đổi mới phương pháp làm việc và nâng cao tinh thần trách nhiệm.

Nghị quyết số 57, ngày 17/7/2025 của HĐND tỉnh tập trung vào 4 nhóm chính sách nhằm thu hút, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đối tượng ưu tiên gồm các nhà khoa học, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Bên cạnh chính sách thu hút nhân tài, nghị quyết quy định hỗ trợ hằng tháng từ 1-4 triệu đồng đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Đồng thời, tỉnh cũng hỗ trợ đào tạo sau đại học cho đội ngũ cán bộ theo học các chuyên ngành khoa học, công nghệ, công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước.

Với những chính sách đồng bộ từ thu hút, đãi ngộ đến đào tạo, Nghị quyết 57 không chỉ góp phần giải quyết bài toán nhân lực chất lượng cao mà còn tạo động lực để đội ngũ cán bộ yên tâm cống hiến, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn mới.