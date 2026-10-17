Lan tỏa phong trào hiến đất làm đường

Phát huy vai trò nòng cốt, Ủy ban MTTQ xã Thống Nhất luôn tích cực vận động nhân dân chung sức hiến đất làm đường. Nhờ đó, những tuyến đường rộng rãi, khang trang hoàn thành đã giúp việc đi lại thuận tiện, bảo đảm an toàn giao thông, góp phần hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cuối năm 2025, được sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền, tuyến đường đi qua thôn Làng đã được đầu tư, nâng cấp và thảm nhựa. Công trình dài 468m, có quy mô mở rộng từ 4m lên 7m với 2 làn xe, ảnh hưởng đến 1.380m2 đất ở, tường rào cùng nhiều vật kiến trúc của 26 hộ dân.

Ban Công tác Mặt trận thôn Làng, xã Thống Nhất (ngoài cùng bên phải) "đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động giải phóng mặt bằng.

Ban đầu, bên cạnh sự đồng tình, một số hộ dân cũng băn khoăn vì diện tích đất ở hạn hẹp, việc lấy sâu vào 2m có thể làm thu hẹp không gian sinh hoạt hằng ngày. Trước tình hình đó, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp chặt chẽ với Chi bộ thôn tích cực nắm bắt tâm tư, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thấu hiểu ý nghĩa chung của dự án. Nhờ sự vào cuộc sát sao, đầy trách nhiệm, nhân dân đã nhanh chóng đồng thuận, tự nguyện bàn giao mặt bằng để triển khai công trình đúng tiến độ.

Tiêu biểu trong phong trào là hộ ông Điệp Văn Hồng (số nhà 38, thôn Làng) khi tự nguyện hiến hơn 50m2 đất. Ông Hồng chia sẻ: Tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất để làm đường, có người hỏi mua phần đất của gia đình tôi với giá gần 20 triệu đồng/m2, nhưng nghĩ tới lợi ích chung và sự phát triển của quê hương, tôi đã động viên vợ con tự tháo dỡ tường rào, nhà xe và một phần khu bếp để mở rộng đường. Trước đây lòng đường chỉ chừng 2,5m, hai bên là đường đất cỏ mọc um tùm, ô tô khó tránh nhau, nay đường rộng thoáng, sạch đẹp, sự hy sinh của gia đình tôi hoàn toàn xứng đáng và mang lại ý nghĩa thiết thực.

Phong trào hiến đất và chung sức xây dựng hạ tầng đang tiếp tục lan tỏa sâu rộng tại 11/11 thôn trên địa bàn xã Thống Nhất. Điển hình tại thôn Chân Đèo, nhằm góp phần hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy kinh tế - xã hội, tháng 9/2026, dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường nối từ tỉnh lộ 337 vào thôn đến trạm điện 500Kv đã được triển khai. Công trình dài 1,8km, ảnh hưởng đến hơn 2.100m2 đất ở và 34 cây ăn quả, bóng mát của 68 hộ dân. Trước đây, tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng; đặc biệt việc thiếu hệ thống vỉa hè và rãnh thoát nước không chỉ làm công trình nhanh hư hỏng, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ban Công tác Mặt trận thôn Chân Đèo vận động nhân dân hiến đất để nâng cấp, cải tạo tuyến đường trục thôn.

Công trình bao gồm các hạng mục đồng bộ như thảm nhựa lòng đường, làm vỉa hè và xây dựng hệ thống mương thoát nước hai bên. Nhờ sự vào cuộc tích cực của Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận thôn, nhân dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công khẩn trương triển khai. Nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến tới 70m2 đất mà không yêu cầu bồi thường, hỗ trợ, tiêu biểu như hộ ông Đỗ Thanh Xuân (số nhà 97, thôn Chân Đèo). Ông Xuân chia sẻ: Mở rộng đường làng là chủ trương hợp lòng dân nên các gia đình đều đồng lòng thực hiện. Đối với chúng tôi, việc mở rộng đường không chỉ góp phần chỉnh trang hạ tầng, mà còn là sự đầu tư thiết thực cho tương lai của con cháu sau này.

Bà Nguyễn Thị Côi, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Chân Đèo, chia sẻ: Ngay khi có chủ trương làm đường, Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận thôn xác định công tác dân vận là yếu tố quyết định thành công của dự án. Chúng tôi thực hiện phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", kiên trì vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền để người dân thấu hiểu và ủng hộ.

Theo bà Đặng Thị Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thống Nhất, nhờ làm tốt công tác dân vận, công khai minh bạch chủ trương và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, địa phương đã tạo được sự đồng thuận rộng rãi. Từ tháng 7/2025 đến nay, xã đã triển khai 12 dự án, công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai. Qua đó, hơn 200 hộ dân đã tự nguyện hiến trên 13.000m2 đất cùng nhiều tài sản gắn liền với đất. Hiện đã có 3 công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng an toàn và phát huy hiệu quả thiết thực.

Sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào hiến đất làm đường tại xã Thống Nhất tiếp tục là nền tảng vững chắc để địa phương phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.