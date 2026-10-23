Nâng cao năng lực y tế trường học

Đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng toàn diện cho học sinh, Quảng Ninh đang chú trọng củng cố y tế trường học từ cơ sở vật chất đến năng lực chuyên môn của đội ngũ phụ trách. Việc nâng cao khả năng phòng ngừa, phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và hỗ trợ học sinh kịp thời được xác định là yếu tố quan trọng, góp phần bảo đảm điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển lâu dài cho thế hệ trẻ.

Trong trường học, cán bộ y tế không chỉ đảm nhiệm việc sơ cứu, xử lý những vấn đề sức khỏe phát sinh, mà còn tham gia theo dõi tình trạng thể chất của học sinh, tuyên truyền phòng bệnh, phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường. Yêu cầu chăm sóc học sinh ngày càng toàn diện đặt ra đòi hỏi đội ngũ này phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn và khả năng xử lý tình huống thực tế.

Cuối tháng 9 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn công tác y tế trường học (YTTH) năm 2026 dành cho cán bộ phụ trách y tế tại các trạm y tế xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn công tác y tế trường học năm 2026. Ảnh: CDC Quảng Ninh cung cấp.

Tại chương trình, giảng viên thuộc Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học và Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà mẹ và trẻ em của CDC Quảng Ninh truyền đạt 4 nội dung trọng tâm, gồm: Truyền thông giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên; xây dựng bữa ăn học đường; phòng, chống tai nạn thương tích; thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, vệ sinh trường học.

Bác sĩ Vũ Ngọc Yến, Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học (CDC Quảng Ninh) cho biết: Mục tiêu quan trọng nhất của chương trình tập huấn là nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn về công tác y tế trường học và củng cố các kỹ năng về sơ cấp cứu, quản lý, chăm sóc sức khoẻ học sinh trong cơ sở giáo dục cho 100% cán bộ phụ trách công tác YTTH tại các trạm y tế và nhân viên YTTH tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Chị Phạm Thương, cán bộ y tế Trường TH&THCS Vũ Oai (xã Thống Nhất) chia sẻ: Việc cập nhật kiến thức giúp chúng tôi có thêm cơ sở để triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, từ hướng dẫn học sinh hình thành thói quen vệ sinh cá nhân, lựa chọn chế độ dinh dưỡng hợp lý đến nhận diện nguy cơ tai nạn thương tích và phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tuổi vị thành niên. Đặc biệt sau thực hành sơ cấp cứu ban đầu giúp tôi phản ứng nhanh, chính xác khi học sinh gặp tai nạn thương tích.

Trường TH&THCS Vũ Oai (xã Thống Nhất) khám sức khỏe cho học sinh, ngày 26/8/2026.

Cùng với nâng cao năng lực đội ngũ, việc bảo đảm điều kiện chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở giáo dục tiếp tục được Quảng Ninh quan tâm triển khai. Theo báo cáo của CDC Quảng Ninh, năm 2026, toàn tỉnh duy trì nhiều kết quả tích cực trong công tác y tế học đường. Hiện 100% trường học đã thành lập Ban chăm sóc sức khỏe học sinh, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và lập sổ theo dõi sức khỏe theo quy định.

Năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ quy định về y tế trường học; tăng cường theo dõi sức khỏe, thể lực, dinh dưỡng, bệnh học đường và sức khỏe tâm lý của trẻ em, học sinh. Các nhà trường phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức khám sức khỏe đầu năm học; đồng thời cập nhật sổ sức khỏe điện tử cho người học theo kế hoạch, lộ trình và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục cần chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường, nhà vệ sinh trường học và điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu. Công tác theo dõi sức khỏe cần quan tâm cả những học sinh có biểu hiện căng thẳng, khủng hoảng tâm lý, mắc bệnh nền, khuyết tật hoặc thuộc nhóm cần hỗ trợ đặc biệt để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Y tế trường học chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi năng lực chuyên môn của đội ngũ được gắn với điều kiện bảo đảm và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, ngành Y tế, gia đình và các đơn vị liên quan. Trong đó, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và hỗ trợ kịp thời cần trở thành yêu cầu xuyên suốt, thay vì chỉ tập trung xử lý những vấn đề phát sinh.