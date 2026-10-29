Để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng

Nghị quyết số 72-NQ/TW (ngày 9/9/2025) của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” khẳng định sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của mọi người, cho sự tồn vong của dân tộc và sự phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước.

Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết, Quảng Ninh đang tập trung phát triển hệ thống y tế toàn diện, đồng bộ, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế an toàn, hiệu quả, công bằng và thuận tiện.

Trung tâm chuyên sâu nâng tầm y tế

Sau 3 ngày sốt nhẹ, đau họng, ho khan, anh P.N.T (30 tuổi, xã Hải Sơn) bất ngờ suy hô hấp nguy kịch. Khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh, bệnh nhân bị viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng. Dù thở máy với nồng độ oxy tối đa, tình trạng thiếu oxy vẫn nghiêm trọng. Các bác sĩ quyết định sử dụng ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể), kết hợp lọc máu liên tục và hồi sức chuyên sâu. Sau khoảng một tuần điều trị, chức năng phổi phục hồi, anh T. được cai ECMO, ngừng thở máy và trở về với gia đình.

Bác sĩ CKII Hà Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, chống độc - đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh), phân tích: “Nếu phải chuyển tuyến, người bệnh sẽ đối mặt với nhiều rủi ro, nhất là tình trạng thiếu oxy kéo dài làm tổn thương nghiêm trọng các cơ quan, đặc biệt là não, thậm chí đe dọa tính mạng. Vì vậy, triển khai ECMO ngay tại địa phương giúp người bệnh được can thiệp kịp thời, hạn chế tổn thương đa cơ quan và tăng cơ hội sống”.

Điều trị cho bệnh nhân với kỹ thuật ECMO tại Trung tâm Hồi sức tích cực, chống độc - đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh.

Khả năng thực hiện những kỹ thuật hồi sức phức tạp như ECMO là một trong những kết quả của quá trình đầu tư phát triển chuyên môn sâu tại Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh. Cuối tháng 9/2026, bệnh viện đưa vào hoạt động 3 trung tâm chuyên sâu, gồm: Mắt, Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp, Hồi sức tích cực, chống độc - đột quỵ; đồng thời chuẩn bị thành lập các trung tâm Tim mạch, Phẫu thuật thần kinh và Xét nghiệm.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, chống độc - đột quỵ, nhiều kỹ thuật cao đã được triển khai như ECMO, lọc máu liên tục, gan nhân tạo, hạ thân nhiệt chỉ huy, kiểm soát áp lực nội sọ. Trong điều trị đột quỵ, bệnh viện duy trì quy trình cấp cứu 24/7, kết hợp tiêu sợi huyết, lấy huyết khối cơ học và ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán. Năm 2026, bệnh viện được Tổ chức Đột quỵ thế giới trao giải thưởng Kim cương về chất lượng điều trị đột quỵ.

Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp được đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị tiên tiến, phục vụ chẩn đoán và can thiệp chuyên sâu. Mới đây, hệ thống DSA tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào sử dụng giúp giảm nhiễu hình ảnh theo thời gian thực, tăng độ rõ nét của các cấu trúc, từ đó hỗ trợ bác sĩ thực hiện thủ thuật chính xác hơn. Cùng với đó là hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại, thế hệ mới như CT Revolution 512 lát, 128 lát, MRI 1.5 Tesla, X-quang kỹ thuật số, siêu âm tim mạch, siêu âm 4D…, tạo nền tảng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu chẩn đoán và điều trị từ thường quy đến chuyên sâu. Trung tâm Mắt tiếp tục duy trì các kỹ thuật như phẫu thuật Phaco điều trị đục thủy tinh thể, phẫu thuật mộng, quặm, sụp mi; đồng thời phát triển các kỹ thuật chuyên sâu về dịch kính - võng mạc, glocom, phẫu thuật khúc xạ, ghép giác mạc và tạo hình nhãn khoa…

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh, việc thành lập các trung tâm chuyên sâu giúp bệnh viện tập trung nguồn lực cho từng lĩnh vực, tạo sự liên kết, hỗ trợ giữa các chuyên khoa. Trên cơ sở đó, bệnh viện tiếp tục đầu tư nhân lực, trang thiết bị và phát triển kỹ thuật, nâng cao khả năng điều trị các bệnh lý phức tạp ngay tại địa phương.

Dược sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ninh thực hiện bào chế thuốc cổ truyền, bảo đảm chất lượng phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Theo định hướng chung của ngành Y tế Quảng Ninh, các bệnh viện đang phát triển các trung tâm chuyên sâu phù hợp với thế mạnh của từng đơn vị. Tháng 8/2026, Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ninh đưa Trung tâm Nghiên cứu và Bào chế thuốc cổ truyền vào hoạt động. Trung tâm tập trung nghiên cứu, chuẩn hóa quy trình bào chế, kiểm nghiệm và phát triển sản phẩm thuốc cổ truyền; hướng tới quảng bá tri thức y học cổ truyền, nâng cao hiểu biết của người dân về giá trị và cách sử dụng dược liệu an toàn, phù hợp trong chăm sóc sức khỏe.

Bác sĩ CKII Vũ Thị Mai, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ninh, cho biết: “Định hướng của trung tâm là vừa kế thừa những bài thuốc cổ truyền đã có giá trị trong điều trị, vừa ứng dụng KHCN để phát triển các dạng bào chế hiện đại. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những nguồn dược liệu có thế mạnh của Quảng Ninh như ba kích, trà hoa vàng, các bài thuốc dân gian của đồng bào Dao và cả nguồn dược liệu từ biển. Từ đó, trung tâm sẽ từng bước nghiên cứu, chuẩn hóa và phát triển thành những sản phẩm có chất lượng, an toàn, thuận tiện cho người sử dụng và mang đặc trưng của Quảng Ninh”.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Di truyền, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh được đưa vào hoạt động ngày 19/10/2026.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã làm chủ nhiều kỹ thuật như bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI), thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), chẩn đoán di truyền tiền làm tổ và xét nghiệm phát hiện bất thường di truyền. Đến tháng 10/2026, đã có 3.125 em bé chào đời nhờ IVF và 714 em bé nhờ IUI tại bệnh viện. Trong tháng 10/2026, bệnh viện thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Di truyền, tập trung phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực này.

Sau 10 năm mong con, vợ chồng chị Phạm Thị Tranh Cúc (phường Cẩm Phả) đã đón con gái chào đời đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Chị Cúc xúc động chia sẻ: “Sau bao năm chờ đợi, cuối cùng vợ chồng tôi cũng được đón con yêu trong vòng tay. Đây là niềm hạnh phúc lớn nhất của gia đình. Chúng tôi rất biết ơn các y bác sĩ đã luôn tận tình đồng hành, giúp vợ chồng tôi thực hiện được mong ước làm cha mẹ”.

Những kết quả điều trị hiếm muộn khẳng định năng lực chuyên môn ngày càng nâng cao của bệnh viện, giúp các cặp vợ chồng có thêm cơ hội điều trị tại địa phương. Theo bác sĩ CKII Đỗ Duy Long, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, bệnh viện tiếp tục chuẩn hóa xét nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng AI hỗ trợ lựa chọn phôi qua công nghệ Time-lapse, tự động hóa quản lý dữ liệu; đồng thời đào tạo chuyên sâu về phôi học, di truyền phân tử, nam khoa vi phẫu và mở rộng hợp tác với các trung tâm IVF hàng đầu thế giới.

Các bác sĩ tiến hành lọc, rửa thận trước khi ghép thận tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Toàn thành phố hiện có 4 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu, các bệnh viện trên địa bàn đã triển khai được trên 83% kỹ thuật của tuyến trung ương. Từ năm 2025 đến tháng 9/2026, Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh và Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã thực hiện thành công 12 ca ghép thận, 4 ca ghép giác mạc. Đến tháng 8/2026, tỷ lệ chuyển tuyến chung ở mức 4,56%, trong đó chuyển tuyến trung ương chỉ 0,67%. Năng lực điều trị được nâng lên đã giúp nhiều người bệnh có cơ hội tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Chất lượng làm nên niềm tin

Đầu tư trang thiết bị hiện đại gắn với đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn đang giúp các bệnh viện của thành phố nâng cao chất lượng điều trị. Mới đây, các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh đã phẫu thuật thành công khối u dây thần kinh VIII kích thước khoảng 3x3cm, nằm sát thân não và nhiều dây thần kinh quan trọng. Ca mổ được thực hiện với sự phối hợp của chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), ứng dụng kính vi phẫu 4K 3D, hệ thống định vị thần kinh 3 chiều và thiết bị theo dõi điện cơ thần kinh. Nhờ đó, các bác sĩ đã lấy bỏ hoàn toàn khối u, hạn chế nguy cơ tổn thương thần kinh. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, không có dấu hiệu tổn thương các dây thần kinh sọ.

Bác sĩ CKII Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh, cho biết: "Bệnh viện tiếp tục đầu tư trang thiết bị, hợp tác với tuyến trung ương trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật; đồng thời phát triển chuyên ngành phẫu thuật thần kinh - cột sống, hướng tới thành lập trung tâm chuyên sâu, nâng cao năng lực điều trị bệnh lý phức tạp ngay tại địa phương".

Kíp phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh và chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) thao tác dưới kính vi phẫu ZEISS PENTERO 800 S; hình ảnh phẫu trường 4K được hiển thị trực tiếp trên màn hình phòng mổ.

Đầu tư hạ tầng, trang thiết bị gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang được ngành Y tế Quảng Ninh chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh. Trong năm 2026, Sở Y tế tiếp tục tham mưu các dự án mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh cơ sở Hoành Bồ, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng và Bệnh viện Bãi Cháy; đồng thời, triển khai các bước chuẩn bị đầu tư hệ thống robot phẫu thuật, Cyclotron, PET/CT phục vụ chẩn đoán, điều trị kỹ thuật cao.

Đến tháng 9/2026, Quảng Ninh đạt 19,18 bác sĩ, 7,7 dược sĩ đại học, 28 điều dưỡng và 63,7 giường bệnh/vạn dân. Ngành Y tế chú trọng đào tạo chuyên khoa, nâng cao năng lực điều dưỡng, chuẩn hóa quy trình chuyên môn gắn với nhu cầu thực tế, giúp đội ngũ y tế làm chủ trang thiết bị, kỹ thuật mới và xử trí hiệu quả các tình huống trong điều trị.

Chất lượng khám, chữa bệnh còn được thể hiện ở khả năng tiếp nhận, xử trí kịp thời và chăm sóc người bệnh trong những tình huống khẩn cấp. Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều, các bác sĩ vừa cấp cứu thành công trường hợp anh N.V.N (38 tuổi, tỉnh Hưng Yên), bị hen phế quản ác tính, suy hô hấp nặng. Thời điểm nhập viện, chỉ số bão hòa oxy trong máu (SpO₂) chỉ còn 80%, bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, điện thoại hay thông tin liên hệ người thân. Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ khẩn trương cấp cứu, đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy và điều trị hồi sức tích cực. Đồng thời, bệnh viện chủ động xác minh danh tính, liên hệ gia đình. Nhờ được xử trí kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều chăm sóc, theo dõi sức khỏe bệnh nhân N.V.N (38 tuổi, tỉnh Hưng Yên) sau cấp cứu.

Cùng với đó, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh được các cơ sở y tế quan tâm nhằm giảm thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho người dân. Trong đó, chuyển đổi số đang góp phần thay đổi phương thức quản lý, tiếp đón và phục vụ người bệnh. Quảng Ninh đã hoàn thành triển khai bệnh án điện tử tại 21/21 cơ sở y tế công lập và 4 cơ sở y tế tư nhân. Việc số hóa hồ sơ giúp bác sĩ thuận tiện tra cứu thông tin, theo dõi quá trình điều trị, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các khoa, phòng. Các cơ sở y tế cũng tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và những giải pháp công nghệ mới trong quản lý, hỗ trợ chẩn đoán, điều trị, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ.

Để những đổi mới này mang lại hiệu quả thực chất, công tác quản lý chất lượng bệnh viện tiếp tục được tăng cường. Các đơn vị thực hiện tự đánh giá theo Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0; duy trì quản lý chất lượng phòng xét nghiệm, rà soát xây dựng tiêu chuẩn ISO 15189. Đồng thời, 100% bệnh viện duy trì số điện thoại chăm sóc khách hàng, đường dây nóng, hộp thư góp ý để tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân.

Bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy tư vấn tình trạng sức khỏe cho người bệnh trên nền tảng bệnh án điện tử.

Phát triển đồng bộ hệ thống y tế

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân đòi hỏi sự phát triển đồng đều giữa các cơ sở y tế, nhất là tại vùng miền núi, biên giới, hải đảo. Quảng Ninh đang tập trung củng cố mạng lưới y tế cơ sở, tăng cường năng lực các bệnh viện đa khoa khu vực, trạm y tế và hỗ trợ chuyên môn giữa các tuyến. Sau khi sắp xếp hệ thống y tế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn thành phố có 55 trạm y tế và 92 điểm trạm, với 253 bác sĩ, bình quân 4,47 bác sĩ/trạm.

Việc kiện toàn mạng lưới y tế được gắn với tăng cường nhân lực, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn giữa các cơ sở khám, chữa bệnh. Từ đầu năm 2026 đến nay, ngành Y tế đã tổ chức 37 lớp đào tạo, tập huấn cho hơn 2.500 lượt cán bộ trạm y tế. Các bệnh viện tăng cường hội chẩn, hỗ trợ xử trí những trường hợp bệnh phức tạp; giúp tuyến cơ sở nâng cao năng lực khám, chữa bệnh ban đầu và chủ động hơn trong các tình huống cấp cứu.

Kíp y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn phẫu thuật cấp cứu cho sản phụ có dấu hiệu suy thai tại Cơ sở 2, đặc khu Cô Tô.

Ngày 15/10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn đã huy động kíp bác sĩ vượt biển ra đặc khu Cô Tô phẫu thuật cấp cứu cho sản phụ V.T.L (33 tuổi), mang thai hơn 37 tuần, có dấu hiệu suy thai, ngôi ngược, vỡ ối và từng mổ lấy thai. Trước tình trạng nguy hiểm, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ, hội chẩn giữa hai cơ sở và phối hợp với lực lượng Biên phòng đưa kíp bác sĩ ra đảo trong điều kiện gió mạnh, sóng lớn. Trong khi đó, đội ngũ y tế tại Cơ sở 2 chuẩn bị phòng mổ, trang thiết bị và thuốc. Sau khoảng một giờ di chuyển, các bác sĩ có mặt tại Cô Tô, thực hiện phẫu thuật thành công. Bé gái nặng 2,8kg chào đời khỏe mạnh, sức khỏe sản phụ ổn định. Các trường hợp đều cho thấy hiệu quả phối hợp giữa các cơ sở y tế trong cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến tại địa bàn biển đảo.

Bên cạnh nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, Quảng Ninh đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng. Năm 2026, thành phố triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trên diện rộng. Qua khám, nhiều trường hợp mắc hoặc có nguy cơ mắc các bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, bệnh thận, ung bướu được phát hiện, tư vấn tiếp tục kiểm tra, điều trị. Kết quả khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài. Các hoạt động khám lưu động tại vùng miền núi, biên giới, hải đảo cũng được duy trì, giúp người dân thuận tiện hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Người dân phường Hồng Gai tham gia khám sức khỏe định kỳ, tháng 7/2026.

Các chính sách bảo hiểm y tế tiếp tục được quan tâm, góp phần giảm chi phí khám, chữa bệnh cho người dân. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố đạt trên 96% dân số. Các trạm y tế xã, phường, đặc khu đã trực tiếp ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện để người dân được khám, điều trị những bệnh thông thường ngay tại tuyến cơ sở.

Giám đốc Sở Y tế Bùi Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW, thành phố đã ban hành Đề án phát triển hệ thống y tế giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu xây dựng hệ thống y tế Quảng Ninh phát triển toàn diện, hiện đại, công bằng, hiệu quả, bền vững và hội nhập; phát triển đồng bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở, y tế chuyên sâu, y tế du lịch và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, từng bước khẳng định vai trò trung tâm y tế của vùng Đồng bằng sông Hồng. Để thực hiện mục tiêu này, ngành Y tế tiếp tục nâng cao năng lực y tế cơ sở, tăng cường nhân lực, trang thiết bị và khả năng quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu; phát triển các bệnh viện đa khoa khu vực theo hướng tiệm cận cấp chuyên sâu. Ngành đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hình thành các trung tâm chuyên sâu ở những lĩnh vực có thế mạnh; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, mở rộng ứng dụng công nghệ và thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế toàn dân”.