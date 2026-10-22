Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hiến, ghép tạng

Nhằm tiếp tục phát triển lĩnh vực hiến và ghép tạng, ngày 22/10, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh và Bệnh viện Bãi Cháy đã tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia Tây Ban Nha và Trung tâm Điều phối Ghép tạng quốc gia.

Các chuyên gia Tây Ban Nha chia sẻ kinh nghiệm mô hình tổ chức hoạt động hiến - ghép tạng với các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh.

Các các y bác sĩ, chuyên gia đến từ Tây Ban Nha đã chia sẻ kinh nghiệm về mô hình, quy trình tổ chức hoạt động hiến tạng trong bệnh viện, vai trò của đội ngũ điều phối và bác sĩ, điều dưỡng hồi sức tích cực trong phát hiện người hiến tiềm năng, phối hợp chuyên môn và tư vấn vận động gia đình người bệnh đồng thuận hiến tạng.

Ngoài ra, các nội dung trao đổi cũng tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các chuyên khoa, tăng cường đào tạo nhân lực và phát triển mạng lưới hiến, ghép tạng.

Chương trình mở ra những cơ hội mới cho các bệnh viện của Quảng Ninh mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, thúc đẩy trao đổi chuyên môn, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực tổ chức hoạt động hiến, ghép tạng.

Quang cảnh buổi làm việc tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Thời gian qua, ngành Y tế Quảng Ninh cũng đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực ghép tạng. Từ 2025 tới nay, Bệnh viện Đa khoa thành phố đã vận động, triển khai 3 ca hiến đa tạng; trong đó, 5 quả thận và 2 giác mạc được ghép thành công ngay tại bệnh viện.

Bệnh viện Việt Nam Thuỵ Điển - Uông Bí cũng vận động được 2 trường hợp hiến tạng, ghép 2 thận và 2 giác mạc cho 4 bệnh nhân.

Trong năm 2026, Bệnh viện Bãi Cháy vận động hiến và tổ chức lấy đa tạng từ một trường hợp người cho chết não. Những kết quả này thể hiện năng lực phối hợp của đội ngũ y tế và sự phát triển từng bước của hoạt động hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người tại địa phương.