UEFA tìm ứng viên thay thế Chủ tịch FIFA Infantino

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) ngày 8/10 nêu những phẩm chất mà tổ chức này mong muốn ở ứng viên có thể thay thế Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino, trong đó có việc trở thành “một nhân vật được tôn trọng và có khả năng đoàn kết, gắn bó sâu sắc với bóng đá”.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino. Ảnh: AP

Sau cuộc họp với 55 liên đoàn thành viên tại Berlin, UEFA cho biết ứng viên cần “đại diện cho FIFA trên toàn cầu và đảm nhiệm vai trò lãnh đạo mà không trực tiếp tham gia công tác quản lý”. Tổ chức này đang xây dựng chiến lược tìm kiếm đối thủ cạnh tranh với ông Infantino trước hạn chót đề cử ngày 18/11.

UEFA chưa công bố danh tính ứng viên tiềm năng. Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin khẳng định sẽ không tranh cử vị trí này, đồng thời cho biết ứng viên được lựa chọn không nhất thiết phải là người châu Âu. Tại cuộc họp, ông Ceferin xác nhận sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ thứ tư và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng trên cương vị Chủ tịch UEFA vào ngày 22/4/2027 tại Astana, Kazakhstan. Luật sư người Slovenia này từ tháng 7 đã dẫn đầu các nỗ lực của giới chức bóng đá nhằm thúc đẩy thay đổi tại FIFA và tìm cách thay thế ông Infantino trước hoặc tại cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA ngày 18/3/2027 ở Rabat, Morocco.

Kế hoạch của ông Infantino nhằm bán cổ phần trong các dự án liên quan đến World Cup và những giải đấu khác cho các nhà đầu tư tư nhân đã nhanh chóng thất bại. Diễn biến này làm gia tăng những lo ngại lâu nay của UEFA về các dự án và hoạt động quản trị của FIFA.

Trong tuyên bố sau cuộc họp kéo dài cả ngày, UEFA cho rằng FIFA cần “một lãnh đạo mới: một nhân vật được tôn trọng và có khả năng đoàn kết, gắn bó sâu sắc với bóng đá, có tầm nhìn và kinh nghiệm lãnh đạo, khả năng tạo dựng niềm tin giữa các khu vực, cùng cam kết rõ ràng đối với phát triển, cải cách, liêm chính và độc lập”.

UEFA cũng nhắc lại đề xuất sử dụng nguồn dự trữ của FIFA để phân bổ khoản tiền 10 triệu USD cho mỗi liên đoàn trong tổng số 211 liên đoàn thành viên. Đây là khoản hỗ trợ được cấp một lần.

FIFA hiện có gần 6 tỷ USD trong quỹ dự trữ, sau khi thu về nguồn doanh thu lớn từ World Cup nam được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.