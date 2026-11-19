Mỹ công bố danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại World Cup nữ 2027

Huấn luyện viên Emma Hayes ngày 18/11 công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Mỹ tham dự vòng loại World Cup nữ 2027 khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF), trong đó có tiền đạo Ashley Sanchez, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Giải bóng đá nữ nhà nghề Mỹ (NWSL) mùa này. Đội tuyển Mỹ sẽ gặp El Salvador tại tứ kết CONCACAF W Championship ngày 27/11 để tranh vé dự World Cup nữ tại Brazil.

HLV Emma Hayes của đội tuyển Mỹ phản ứng bên đường biên trong hiệp hai trận giao hữu quốc tế với Nhật Bản tại San Jose, bang California (Mỹ). Ảnh: AP

Ashley Sanchez được triệu tập sau mùa giải ấn tượng tại NWSL, nơi cô ghi 20 bàn thắng, dẫn đầu danh sách vua phá lưới và cân bằng kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải. Sự góp mặt của Sanchez giúp tăng cường sức mạnh hàng công đội tuyển Mỹ trước giai đoạn quan trọng của vòng loại World Cup.

Danh sách còn có bộ ba tấn công Trinity Rodman, Mallory Swanson và Sophia Wilson, được biết đến với biệt danh "Triple Espresso". Đây là những cầu thủ từng góp công giúp đội tuyển Mỹ giành huy chương vàng Olympic Paris 2024.

Trong số 23 cầu thủ được triệu tập, có 7 người từng tham dự vòng loại World Cup và 8 người thuộc đội hình giành huy chương vàng Olympic 2024. HLV Emma Hayes kỳ vọng sự kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm và những gương mặt mới sẽ giúp đội tuyển Mỹ hoàn thành mục tiêu giành quyền tham dự World Cup.

Đáng chú ý, hậu vệ Naomi Girma của Chelsea không có tên trong danh sách do chấn thương bắp chân khiến cô phải nghỉ thi đấu trong mùa giải này. Girma chưa ra sân cho đội tuyển Mỹ kể từ tháng 4 và đang tiếp tục quá trình hồi phục dưới sự phối hợp giữa câu lạc bộ và ban huấn luyện đội tuyển quốc gia.

Một số tiền đạo đáng chú ý khác cũng vắng mặt, gồm Jaedyn Shaw, Emma Sears và Ally Sentnor.

Trong khi đó, tiền vệ Croix Bethune của Kansas City Current trở lại đội tuyển sau khi dẫn đầu NWSL mùa này với 11 pha kiến tạo. Bethune từng góp mặt trong đội hình tham dự hai trận giao hữu tại Brazil hồi tháng 6, nhưng lần gần nhất cô ra sân cho đội tuyển Mỹ là vào tháng 1.

Câu lạc bộ Kansas City Current của Bethune sẽ gặp Washington Spirit trong trận tranh chức vô địch NWSL mùa này vào ngày 21/11.

HLV Hayes cũng triệu tập hậu vệ Evelyn Shores của Angel City, người chưa từng ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Shores từng được gọi vào danh sách thi đấu hai trận giao hữu với đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha hồi tháng 10 nhưng không được sử dụng.

Tiền vệ Sam Coffey cũng trở lại sau khi vắng mặt trong hai đợt tập trung đội tuyển gần nhất do trải qua ca phẫu thuật đầu gối nhỏ.

Theo thể thức CONCACAF W Championship, bốn đội giành chiến thắng ở vòng tứ kết sẽ trực tiếp giành vé tham dự World Cup nữ 2027 tại Brazil. Đội tuyển Mỹ sẽ đối đầu El Salvador ngày 27/11 tại Mansfield, bang Texas, gần thành phố Dallas.

Giải đấu đồng thời xác định các đại diện của CONCACAF tham dự Olympic Los Angeles 2028. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Mỹ đã chắc suất tham dự với tư cách đại diện nước chủ nhà. Môn bóng đá nữ tại Olympic 2028 sẽ có 16 đội tham dự, tăng so với 12 đội ở kỳ Olympic trước.