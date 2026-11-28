Vận động viên Mỹ và Hàn Quốc vô địch trượt băng nghệ thuật tại NHK Trophy

Vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ Ilia Malinin và tài năng trẻ Hàn Quốc Shin Jia lần lượt giành chức vô địch nội dung đơn nam và đơn nữ tại NHK Trophy, chặng cuối của chuỗi giải Grand Prix mùa này. Malinin vượt qua sai sót ở cú nhảy mở đầu bài thi tự do để đăng quang, trong khi Shin Jia đánh bại ứng viên chủ nhà Mone Chiba, khiến Nhật Bản không thể giành trọn 6 chức vô địch đơn nữ trong mùa giải.

Vận động viên Mỹ Ilia Malinin thi đấu nội dung đơn nam tại giải trượt băng nghệ thuật ﻿NHK Trophy ở Chofu, ngoại ô Tokyo, Nhật Bản, ngày 28/11/2026. Ảnh: AP

Ở nội dung đơn nam, Malinin giành chiến thắng với 305,31 điểm, dù chỉ thực hiện được cú nhảy lật 2 vòng thay vì 4 vòng như dự kiến ở động tác mở đầu. Vận động viên 21 tuổi nhanh chóng lấy lại phong độ, hoàn thành 4 cú nhảy 4 vòng khác trong bài thi tự do để giành chức vô địch. Kevin Aymoz của Pháp đứng thứ hai với 270,49 điểm, còn Lukas Britschgi của Thụy Sĩ xếp thứ ba với 266,02 điểm.

Malinin, người trước đó vô địch Skate America, lập kỷ lục thế giới 114,81 điểm ở bài thi ngắn và bước vào bài thi tự do với lợi thế 18 điểm so với Shun Sato của Nhật Bản. Sato ngã ở cú nhảy lutz 4 vòng mở đầu và tiếp tục ngã ở cú toe loop 4 vòng, qua đó tụt xuống vị trí thứ 8 với 248,51 điểm. Malinin sẽ hướng tới chức vô địch thứ tư liên tiếp tại chung kết Grand Prix diễn ra ở Trung Quốc từ ngày 10 đến 13/12.

Ở nội dung đơn nữ, vận động viên 18 tuổi Shin Jia của Hàn Quốc giành chức vô địch với 219,02 điểm sau bài thi tự do gần như hoàn hảo, có 7 cú nhảy 3 vòng. Mone Chiba, người dẫn đầu sau bài thi ngắn, chỉ đạt 214,57 điểm sau cú ngã ở động tác nhảy loop 3 vòng. Young You, cũng của Hàn Quốc, giành vị trí thứ ba với 199,99 điểm. Đây là huy chương đầu tiên của Shin Jia ở cấp độ trưởng thành.

NHK Trophy là chặng thứ sáu và cũng là chặng cuối của chuỗi Grand Prix mùa này. Chiba cùng Mao Shimada và Ami Nakai của Nhật Bản giành quyền vào chung kết Grand Prix. Các vận động viên khác góp mặt ở nội dung đơn nữ gồm Alexandra Ignatova của Nga, Niina Petrokina của Estonia và Anastasiia Gubanova của Georgia. Vận động viên Nga Adeliia Petrosian xếp thứ 7 với 186,90 điểm, trên Sarah Everhardt của Mỹ với 185,16 điểm.

Ở nội dung đôi, các nhà vô địch thế giới Minerva Hase và Nikita Volodin của Đức giành huy chương vàng với 213,08 điểm, sau khi giữ vững vị trí dẫn đầu từ bài thi ngắn, đồng thời giành vé vào chung kết Grand Prix. Cặp Yuna Nagaoka và Sumitada Moriguchi của Nhật Bản xếp thứ hai với 195,69 điểm, còn Karina Akopova và Nikita Rakhmanin của Armenia giành huy chương đồng với 178,39 điểm.

Trong khi đó, nội dung khiêu vũ trên băng chứng kiến cặp Emilea Zingas và Vadym Kolesnik của Mỹ, những người từng vô địch Skate America, giành chiến thắng với tổng điểm 203,29. Christina Carreira và Anthony Ponomarenko, cũng của Mỹ, đứng thứ hai với 196,88 điểm, trong khi Olivia Smart và Tim Dieck của Tây Ban Nha giành huy chương đồng với 186,47 điểm.