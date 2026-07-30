Giá bút ký Parker chính hãng, khắc tên, logo theo yêu cầu tại Butparker.com.vn

Giá bút ký Parker chính hãng tại Butparker.com.vn từ dưới 1 triệu với các mẫu phổ thông và trên 5 triệu đối với dòng cao cấp cho doanh nhân và lãnh đạo. Bên cạnh danh mục sản phẩm đa dạng, Butparker.com.vn cung cấp dịch vụ khắc tên, chữ ký và logo theo yêu cầu, đáp ứng nhu cầu sử dụng cá nhân, ký kết và làm quà tặng doanh nghiệp.

Bút Parker của nước nào? Lịch sử thương hiệu bút Parker

Bút ký cao cấp Parker có nguồn gốc từ Mỹ, được George Safford Parker thành lập vào năm 1888. Trải qua hơn 138 năm phát triển, Parker đã xây dựng vị thế vững chắc trong ngành bút viết cao cấp. Thương hiệu được nhận diện qua phong cách thiết kế thanh lịch, biểu tượng clip cài hình mũi tên và chất lượng ổn định.

Các sản phẩm có thân bút cân đối, lớp sơn hoặc lớp mạ đồng đều, tạo cảm giác chắc tay và nét viết mượt khi sử dụng. Bên cạnh giá trị sử dụng, bút ký Parker mang ý nghĩa biểu trưng, thường xuất hiện tại buổi ký kết, hội nghị, lễ vinh danh hoặc dịp tri ân đối tác. Sự kết hợp giữa lịch sử thương hiệu, thiết kế trang trọng và độ bền cao giúp thương hiệu Parker phù hợp với giáo viên, nhân viên văn phòng đến quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp.

Bút ký Parker với lịch sử thương hiệu hơn 138 năm

Bút Parker giá bao nhiêu? Tham khảo giá mua tại butparker.com.vn

Giá mua bút ký Parker chính hãng có sự khác biệt tùy dòng, chất liệu thân bút, kiểu ngòi và phiên bản. Dựa trên nhu cầu sử dụng và ngân sách, Butparker.com.vn gợi ý phân khúc từ dưới 1 triệu đồng đến trên 5 triệu đồng để bạn thuận tiện tham khảo và lựa chọn.

Bút Parker dưới 1 triệu đồng

Phân khúc dưới 1 triệu đồng chủ yếu gồm các dòng Parker Jotter, Jotter XL, Vector và Vector XL. Sản phẩm phổ biến là bút bi, bút dạ bi hoặc bút lông bi, phù hợp với nhu cầu ghi chép hằng ngày, sử dụng tại văn phòng hoặc làm quà tặng số lượng lớn.

Bút Parker từ 1 - 2 triệu đồng

Trong khoảng giá từ 1 - 2 triệu đồng, bạn có thể cân nhắc Parker IM, Jotter Premium, Jotter XL Monochrome và một số mẫu Parker Urban. Các phiên bản phân khúc từ 1 - 2 triệu đồng sẽ có thiết kế trang trọng hơn, chất liệu hoàn thiện tốt và nhiều lựa chọn như bút bi, bút dạ bi hoặc bút lông bi, phù hợp làm quà tặng khách hàng, nhân viên hoặc quản lý cấp trung.

Bút Parker từ 2 - 3 triệu đồng

Phân khúc giá từ 2 - 3 triệu đồng tập trung vào Parker IM Premium, IM Monochrome, IM Special Edition và các mẫu Parker Sonnet cơ bản. Ngoài bút bi và bút lông bi, bạn có thể chọn bút máy với kiểu dáng chỉn chu hơn.

Phân khúc giá bút ký cao cấp Parker đa dạng để khách hàng lựa chọn

Bút Parker từ 3 - 5 triệu đồng

Ở mức giá từ 3 - 5 triệu đồng, các dòng Parker Urban Premium, Parker IM Premium, IM Special Edition và Parker Sonnet xuất hiện nhiều hơn. Sản phẩm có thiết kế cao cấp, màu sắc trang nhã và đa dạng lựa chọn từ bút bi, bút lông bi đến bút máy. Phân khúc này được chọn cho các dịp vinh danh, thăng chức lãnh đạo hoặc tri ân khách hàng quan trọng.

Bút Parker trên 5 triệu đồng

Phân khúc trên 5 triệu đồng gồm Parker Sonnet cao cấp, Parker 51 và Parker Duofold. Đây là nhóm sản phẩm hướng đến lãnh đạo, doanh nhân, đối tác chiến lược hoặc người sưu tầm. Nhiều mẫu sử dụng vật liệu cao cấp, ngòi vàng hoặc kỹ thuật hoàn thiện tinh xảo, qua đó tăng cả giá trị sử dụng và giá trị quà tặng.

Giá chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo từng phiên bản, chất liệu, màu sắc hoặc chương trình ưu đãi. Giá chưa bao gồm phí khắc tên, chữ ký hoặc logo và sẽ được báo cụ thể sau khi khách hàng duyệt mẫu thiết kế.

Bút viết Parker với đa dạng phân khúc giá để bạn lựa chọn mua sử dụng hoặc làm quà tặng

6 kinh nghiệm chọn mua bút ký cao cấp Parker

Khi chọn mua bút viết Parker, bạn nên cân nhắc mục đích sử dụng, kiểu ngòi, thiết kế và ngân sách để chọn được mẫu thích hợp:

Xác định mục đích sử dụng: Chọn bút gọn nhẹ để ghi chép; ưu tiên mẫu trang trọng khi ký kết hoặc làm quà tặng.

Lựa chọn kiểu ngòi: Bút bi tiện dụng, bút lông bi viết êm, còn bút máy phù hợp với người yêu trải nghiệm viết truyền thống.

Cân nhắc chất liệu: Thép không gỉ bền chắc, sơn mài, mạ vàng hoặc hoàn thiện đơn sắc tạo cảm giác cao cấp hơn.

Chọn theo người nhận: Jotter, Vector và IM phù hợp quà tặng phổ thông. Còn Parker Sonnet, Parker 51 hoặc Duofold phù hợp với lãnh đạo, đối tác.

Kiểm tra khả năng khắc: Nên chọn thân bút có bề mặt rộng, màu sắc tương phản để tên hoặc logo hiển thị rõ nét.

Mua tại địa chỉ uy tín: Ưu tiên đơn vị có showroom, chính sách bảo hành và thông tin sản phẩm minh bạch.

Butparker.com.vn là cửa hàng bán bút Parker chính hãng với danh mục đa dạng từ Parker Jotter, Vector, IM, Urban, Sonnet, Parker 51 đến Duofold, đáp ứng nhu cầu sử dụng, làm quà tặng và ngân sách khách hàng. Bạn có thể đến trực tiếp showroom để trải nghiệm sản phẩm, so sánh các dòng bút và nhận tư vấn từ đội ngũ am hiểu về Parker.

Điểm đặc biệt là Butparker.com.vn có trang bị máy khắc laser hiện đại tại chỗ nên bạn có thể xem trực tiếp quá trình khắc logo, khắc tên và chữ ký trên bút. Butparker.com.vn cung cấp bộ quà tặng Parker trọn gói gồm bút, hộp đựng, thiệp và túi quà. Với đơn hàng số lượng lớn, bạn sẽ được hỗ trợ thiết kế, báo giá và chính sách ưu đãi riêng.

Butparker.com.vn chuyên bút ký Parker khắc tên, khắc logo công ty theo yêu cầu

Thông tin liên hệ:

Hệ thống showroom toàn quốc:

Showroom 1: 149 Trần Hòa, Phường Định Công, TP. Hà Nội

Showroom 2: 189 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, TP. HCM

Showroom 3: 341 Phan Xích Long, P. Cầu Kiệu, TP.HCM

Liên hệ đặt hàng: 1900.8159 hoặc 0938.974.299 (Gia Bảo)

Email: Lienhe@butparker.com.vn

Website: http://butparker.com.vn/

Bút ký Parker chính hãng là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu sử dụng, ký kết và làm quà tặng. Với nhiều phân khúc, dịch vụ khắc tên theo yêu cầu và set quà trọn gói, Butparker.com.vn giúp bạn dễ dàng chọn được sản phẩm phù hợp để sử dụng và tặng quà.