Giao lưu, kết nối giữa các địa phương thành viên EATOF

Tối 3/9, tại Cebu, Philippines, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Du lịch liên khu vực Đông Á (EATOF) lần thứ 19 đã diễn ra Đêm EATOF, với sự tham dự của các đoàn đại biểu địa phương thành viên và khách mời. Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh do đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, làm Trưởng đoàn tham dự chương trình.

Đoàn Quảng Ninh trao quà lưu niệm, giới thiệu hình ảnh và nét văn hóa đặc trưng của địa phương tới các đại biểu tham dự Đêm EATOF.

Đêm EATOF mang đến không gian giao lưu văn hóa giữa các địa phương thành viên, với các tiết mục nghệ thuật và hoạt động trao quà lưu niệm. Qua đó, những nét văn hóa đặc trưng của mỗi địa phương được giới thiệu, đồng thời tăng thêm sự gắn kết giữa các đoàn tham dự Đại hội.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Quảng Ninh, phát biểu mời nâng ly tại Đêm EATOF.

Phát biểu mời nâng ly tại chương trình, đồng chí Vũ Văn Diện cảm ơn chính quyền và nhân dân Cebu đã dành cho các đoàn đại biểu sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo; đồng thời nhấn mạnh EATOF không chỉ kết nối các điểm đến mà còn gắn kết con người, văn hóa và tình hữu nghị giữa các thành viên. Quảng Ninh mong muốn tiếp tục cùng các thành viên vun đắp những kết nối bền chặt, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và cùng phát triển.

Nghi thức trao cờ EATOF từ tỉnh Cebu, Philippines cho tỉnh Gangwon, Hàn Quốc.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức tỉnh Cebu trao cờ EATOF cho tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Gangwon được lựa chọn là địa phương đăng cai Hội nghị Ban Thường trực EATOF năm 2027 và Đại hội đồng EATOF lần thứ 20 vào năm 2028.

Trưởng đoàn các địa phương thành viên chụp ảnh lưu niệm tại Đêm EATOF.

EATOF tiếp tục mở rộng các cơ hội trao đổi giữa các địa phương về thị trường, sản phẩm và khả năng phối hợp xúc tiến du lịch, tạo cơ sở để những nội dung đã thống nhất tại Đại hội được cụ thể hóa bằng các chương trình hợp tác giữa các thành viên trong thời gian tới.