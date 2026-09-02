Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh tham dự Đại hội đồng EATOF lần thứ 19 tại Cebu, Philippines

Sáng 2/9, tại Cebu, Philippines, Đại hội đồng Liên minh Du lịch liên khu vực Đông Á (EATOF) lần thứ 19 chính thức khai mạc với chủ đề “EATOF mới, hướng tới toàn cầu, gắn kết địa phương”. Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh do đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, làm Trưởng đoàn, tham dự.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Đại hội đồng EATOF lần thứ 19 tại Cebu, Philippines.

EATOF được thành lập năm 2000 tại Gangwon (Hàn Quốc), trên cơ sở sáng kiến được đề xuất từ năm 1999, là tổ chức hợp tác du lịch quốc tế giữa các chính quyền địa phương khu vực Đông Á. Hiện Liên minh có 10 địa phương thành viên thuộc 10 quốc gia, hướng tới tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá, xúc tiến và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Các đại biểu tham dự Đại hội đồng EATOF lần thứ 19 chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc.

Quảng Ninh tham gia EATOF với tư cách quan sát viên từ năm 2004 và chính thức trở thành thành viên năm 2006. Quảng Ninh đã hai lần đăng cai Đại hội đồng EATOF vào các năm 2010 và 2022.

Tại Đại hội đồng lần thứ 17 năm 2022, các thành viên thống nhất nâng cấp EATOF từ Diễn đàn thành Liên minh, hướng tới cơ chế hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả.

Bà Pamela S. Baricuatro, Thống đốc tỉnh Cebu, Philippines, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đồng EATOF lần thứ 19.

Phát biểu tại phiên khai mạc, đại diện lãnh đạo tỉnh Cebu, Philippines, khẳng định EATOF tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hữu nghị, liên kết và phát triển du lịch bền vững giữa các địa phương thành viên. Trong bối cảnh thị trường du lịch toàn cầu liên tục biến động, các thành viên cần tăng cường kết nối hàng không, phát triển hạ tầng du lịch số nhằm tạo thuận lợi cho du khách; đồng thời thúc đẩy các mô hình du lịch xanh, thân thiện với môi trường, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa phát triển du lịch và cộng đồng địa phương. Đại hội lần này được kỳ vọng sẽ góp phần chuyển những ý tưởng, định hướng chung thành các chương trình, hoạt động cụ thể, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Đông Á.

Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh tại gian trưng bày, quảng bá du lịch của địa phương.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu tham dự Hội thảo EATOF, tập trung thảo luận về phát triển điểm đến có khả năng thích ứng và bền vững; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng bá, cung cấp thông tin và nâng cao trải nghiệm du khách; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động du lịch. Việc khai thác công nghệ để đưa hình ảnh điểm đến đến gần hơn với du khách, hỗ trợ lựa chọn hành trình và nâng cao chất lượng dịch vụ cũng là những nội dung được quan tâm.

Hội thảo đồng thời đề cập việc phát huy giá trị, sản phẩm đặc trưng của từng địa phương gắn với du lịch xanh và du lịch thông minh, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến và mở rộng kết nối với thị trường khu vực, quốc tế. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của chủ đề Đại hội, hướng tới một EATOF mới và phát triển bền vững, kết nối địa phương với toàn cầu.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Quảng Ninh, gặp gỡ, trao đổi với đối tác bên lề Đại hội đồng EATOF lần thứ 19.

Đại hội đồng EATOF lần thứ 19 diễn ra từ ngày 2 đến 4/9/2026 tại Cebu, Philippines, với các hoạt động chính gồm hội thảo chuyên đề, làm việc song phương, Hội nghị Ủy ban Thường trực, Hội nghị Tỉnh trưởng, quảng bá du lịch và chương trình khảo sát thực tế.