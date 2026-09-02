Quảng Ninh tăng cường hợp tác với các địa phương thành viên EATOF

Trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Du lịch liên khu vực Đông Á (EATOF) lần thứ 19 tại tỉnh Cebu, Philippines, chiều 2/9, Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh do đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, làm trưởng đoàn, đã có các cuộc làm việc song phương với đại diện một số địa phương thành viên EATOF.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Quảng Ninh, trao đổi với đại diện tỉnh Gangwon (Hàn Quốc).

Với tỉnh Gangwon (Hàn Quốc), hai bên trao đổi về việc tiếp tục thúc đẩy các nội dung hợp tác đã được duy trì trong nhiều năm, trong đó có nghiên cứu kết nối đường bay giữa Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Sân bay quốc tế Yangyang; tăng cường quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp, hợp tác truyền thông, đào tạo nguồn nhân lực du lịch, tổ chức các chương trình famtrip, presstrip và phối hợp xúc tiến tại thị trường hai bên.

Bà Pamela S. Baricuatro, Thống đốc tỉnh Cebu (Philippines), trao đổi với đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh tại cuộc làm việc song phương.

Tại cuộc làm việc với tỉnh Cebu (Philippines), nội dung trao đổi tập trung vào khả năng tăng cường kết nối hàng không giữa Vân Đồn và Mactan - Cebu, trước mắt nghiên cứu khai thác các chuyến bay charter khi điều kiện thị trường phù hợp, tiến tới khai thác đường bay thương mại thường lệ. Cùng với đó là đẩy mạnh quảng bá điểm đến, chia sẻ thông tin, kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy trao đổi khách và chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn.

Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh và đại diện tỉnh Tuv (Mông Cổ) chụp ảnh lưu niệm.

Với tỉnh Tuv (Mông Cổ), các đại biểu trao đổi về việc tiếp tục phát huy cơ chế hợp tác trong EATOF, tăng cường kết nối, quảng bá điểm đến và thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa hai địa phương.

Đoàn đại biểu tỉnh Luang Prabang (Lào) trao đổi với đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh tại cuộc làm việc song phương.

Tại cuộc gặp với tỉnh Luang Prabang (Lào), trọng tâm là triển khai các nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2030, trong đó có lĩnh vực du lịch. Một trong những hướng được quan tâm là nghiên cứu xây dựng sản phẩm kết nối vịnh Hạ Long và Cố đô Luang Prabang là hai di sản thế giới được UNESCO công nhận, theo định hướng “Một cung đường - Hai di sản”; đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và phối hợp trao đổi khách.

Đoàn đại biểu bang Sarawak (Malaysia) và đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm sau cuộc làm việc song phương.

Với bang Sarawak (Malaysia), hai bên trao đổi sâu về phát triển du lịch tàu biển và kết nối hàng không. Các nội dung được đặt ra gồm chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch tàu biển, nghiên cứu xây dựng hành trình đa cảng, tăng cường tiếp thị điểm đến, phát triển các chương trình tham quan bờ biển, kết nối doanh nghiệp và các hãng điều hành du thuyền; trong đó có ý tưởng phát triển tour tàu biển kết nối Borneo với Việt Nam. Đồng thời, các đại biểu cũng trao đổi về khả năng cải thiện kết nối hàng không, nghiên cứu các phương án thuê chuyến, nối chuyến và phối hợp quảng bá khi hình thành các kết nối mới.

Thông qua các cuộc làm việc song phương, Quảng Ninh tiếp tục mở rộng kết nối với các địa phương thành viên EATOF, hướng tới cụ thể hóa các chương trình hợp tác về thị trường, sản phẩm, quảng bá điểm đến và trao đổi khách, qua đó nâng cao hiệu quả liên kết du lịch trong khu vực Đông Á.