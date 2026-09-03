Quảng Ninh tham dự hội nghị Tỉnh trưởng EATOF lần thứ 19 và đề xuất nhiều nội dung kết nối du lịch

Chiều 3/9, tại tỉnh Cebu (Philippines), Hội nghị Tỉnh trưởng EATOF lần thứ 19 diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo các địa phương thành viên. Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Quảng Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu thành phố, tham dự hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị Tỉnh trưởng EATOF lần thứ 19.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương trao đổi về những hướng hợp tác mới nhằm nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Đông Á, tăng cường liên kết điểm đến, phát triển các sản phẩm mang bản sắc địa phương, thúc đẩy du lịch xanh, ứng dụng công nghệ và mở rộng kết nối giữa các thành viên. Hội nghị cũng nghe báo cáo kết quả phiên họp Ban Thường trực EATOF diễn ra trong buổi sáng.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Quảng Ninh phát biểu

﻿tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố khẳng định, Quảng Ninh mong muốn tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực của EATOF, đồng thời mở rộng những chương trình hợp tác thực chất hơn. Từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố; mở ra không gian phát triển mới để hướng tới trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ, di sản và giao thương quốc tế.

Quảng Ninh đề xuất ưu tiên kết nối giao thông và thị trường khách, nghiên cứu mở thêm các đường bay trực tiếp và thuê chuyến; tăng cường chia sẻ dữ liệu du lịch, đẩy mạnh quảng bá chung trên nền tảng số và phối hợp tổ chức các chương trình khảo sát điểm đến. Thành phố cũng mong muốn tăng cường hợp tác về du lịch xanh, bảo tồn di sản, giao lưu văn hóa, thanh niên và mở rộng mô hình hợp tác truyền thông, phát thanh - truyền hình đã triển khai với Gangwon.

Thành phố Quảng Ninh đồng thời đề xuất xây dựng các chương trình du lịch liên kết giữa Vịnh Hạ Long, Yên Tử với các điểm đến, di sản và sản phẩm đặc sắc trong EATOF; tăng kết nối giữa doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và cơ sở đào tạo du lịch, từng bước hình thành các sản phẩm và chuỗi giá trị du lịch liên kết khu vực.

Thành viên EATOF tham dự Đại hội cùng PATA với tư cách quan sát viên, ký Tuyên bố chung.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện 8 địa phương thành viên EATOF tham dự Đại hội lần này, cùng Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (PATA) với tư cách quan sát viên, ký Tuyên bố chung, thống nhất thúc đẩy phát triển điểm đến xanh, sản phẩm du lịch địa phương có giá trị cao, mô hình hợp tác giữa chính quyền - trường đại học - doanh nghiệp và ứng dụng AI trong xây dựng môi trường du lịch thông minh. Tỉnh Gangwon, Hàn Quốc sẽ đăng cai Hội nghị Ban Thường trực EATOF năm 2027 và Đại hội đồng EATOF lần thứ 20 vào năm 2028.

Ngay sau lễ ký, các Tỉnh trưởng, Trưởng đoàn của các địa phương thành viên tham dự họp báo, trao đổi với các cơ quan truyền thông về định hướng hợp tác và phát triển du lịch trong EATOF. Đại diện Quảng Ninh chia sẻ về tăng cường kết nối thị trường, trao đổi khách và xây dựng các sản phẩm du lịch liên kết giữa Quảng Ninh với các điểm đến của các địa phương thành viên, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch các bên.