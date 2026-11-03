Tăng cường phối hợp giữa Công an và Giáo hội Phật giáo trong bảo đảm TTATGT

Chiều 3/11, Công an TP Quảng Ninh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2023–2026 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2030 về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Quang cảnh hội nghị.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có hơn 150 cơ sở tự viện, trên 500 đạo tràng, tổ, hội với khoảng 150.000 phật tử và hơn 400 tăng, ni thường xuyên tu học, hành đạo. Thành phố cũng có nhiều di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt như Khu di tích và danh thắng Yên Tử, chùa Ngọa Vân, chùa Quỳnh Lâm... Hằng năm, lượng du khách, tăng ni, phật tử đến tham quan, chiêm bái, tham gia các hoạt động Phật sự, lễ hội lớn, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác phân luồng, điều tiết và bảo đảm an toàn giao thông.

Giai đoạn 2023–2026, Công an thành phố và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã phối hợp tổ chức hơn 400 buổi tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho trên 320.000 lượt tăng ni, phật tử. Nội dung tuyên truyền về chấp hành pháp luật giao thông được lồng ghép trong các buổi thuyết giảng, sinh hoạt đạo tràng với hình thức phù hợp, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của tăng ni, phật tử và cộng đồng. Qua đó, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Giáo hội Phật giáo ngày càng chặt chẽ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các địa bàn, nhất là những khu vực tập trung đông người trong các dịp lễ hội...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả phối hợp, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử chấp hành pháp luật về giao thông trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Công an thành phố và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố biểu dương, khen thưởng 3 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm TTATGT giai đoạn 2023–2026. Hai bên cũng ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2030. Nội dung phối hợp tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông; phát huy vai trò gương mẫu của tăng ni, phật tử trong chấp hành pháp luật; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền, vận động xây dựng văn hóa giao thông.

Khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong vận động tăng ni, phật tử tham gia đảm bảo TTATGT giai đoạn 2023 – 2026.

Lãnh đạo Công an Thành phố và đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Chương trình phối hợp giai đoạn mới góp phần phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong vận động nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức tham gia giao thông, cùng xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn thành phố.