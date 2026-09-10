Góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam-Mông Cổ ngày càng hiệu quả

Sáng 10/9, tại Cung Nhà nước ở Thủ đô Ulan Bator, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp và phát biểu trao đổi với Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam J. Bayarmaa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và bà J. Bayarmaa, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Mông Cổ nói chung, quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị nói riêng sẽ ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng gặp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam và các thành viên Nhóm nhân chuyến thăm chính thức Mông Cổ; bày tỏ vinh dự là vị khách nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng chứng kiến những thành tựu phát triển mà Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Mông Cổ đã đạt được thời gian qua. Trong những thành tựu chung đó, theo Chủ tịch Quốc hội, có sự đóng góp tích cực của các nghị sĩ và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp của Chủ tịch Nhóm J. Bayarmaa, cùng sự tham gia, ủng hộ tích cực của các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội và quan hệ hữu nghị, hợp tác hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, quan hệ Việt Nam-Mông Cổ đang phát triển rất tốt đẹp; tin cậy chính trị giữa hai nước và giữa hai Quốc hội không ngừng được củng cố; hợp tác trên nhiều lĩnh vực đạt những kết quả tích cực, nhất là hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, tư pháp, du lịch và giao lưu nhân dân hai nước.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam J. Bayarmaa nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm đất nước Mông Cổ; tin tưởng qua chuyến thăm, quan hệ giữa Mông Cổ và Việt Nam sẽ ngày càng phong phú hơn, tiếp nối dòng chảy của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Chủ tịch Nhóm J. Bayarmaa bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của Việt Nam, quốc gia có quan hệ lâu đời với Mông Cổ; cho biết: Mông Cổ đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam trong khu vực và coi Việt Nam là một đối tác tin cậy tại Đông Nam Á.

Chủ tịch Nhóm J. Bayarmaa cho biết, các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam và nhân dân Mông Cổ rất vui mừng khi hai nước đã tổ chức kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Mông Cổ đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển ngày nay.

Việt Nam đánh giá cao việc Mông Cổ luôn coi Việt Nam là "láng giềng thứ ba" và là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á; nhất quán coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Mông Cổ, mong muốn cùng Mông Cổ đưa quan hệ Đối tác Toàn diện bước sang giai đoạn phát triển mới, thực chất, hiệu quả, sâu rộng và lâu dài, phù hợp với lợi ích, tiềm năng và nhu cầu của hai nước.

Đưa quan hệ hợp tác bước sang giai đoạn phát triển mới

Chủ tịch Nhóm J. Bayarmaa nhấn mạnh, hợp tác giữa Quốc hội hai nước có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc làm phong phú hơn mối quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước, hướng tới những kết quả hợp tác thiết thực hơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc Quốc hội Mông Cổ thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam; cho biết, Quốc hội Việt Nam đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Mông Cổ từ nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đến nay, do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan làm Chủ tịch Nhóm.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, hai nhóm sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn, giao lưu nghị sĩ và gặp gỡ bên lề các hội nghị Nghị viện quốc tế và khu vực; qua đó góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy chính trị và tình hữu nghị giữa các nghị sĩ cũng như nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Nhóm tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, không chỉ là cầu nối giữa hai Quốc hội mà còn là cầu nối giữa hai đất nước, hai cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết vừa có cuộc hội đàm rất thành công với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ. Đặc biệt, hai Quốc hội đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, tạo cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hai nước trong giai đoạn tới.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và nhận thức chung giữa lãnh đạo hai nước, hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ủng hộ việc tăng cường trao đổi Đoàn giữa hai Nhóm với tinh thần đem lại hiệu quả thiết thực; đề nghị Chủ tịch Nhóm và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tiếp tục quan tâm, nghiên cứu và tham mưu cho Quốc hội hai nước thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng; đồng thời tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp của thực thi của hai đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nền tảng Quốc hội mở (Open Parliament) của Quốc hội Mông Cổ được tích hợp trong nền tảng số quốc gia "E-Mongolia", góp phần quan trọng triển khai mục tiêu "xây dựng một Quốc hội công khai, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm".

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát về các lĩnh vực kinh tế số, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp xanh, an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hai Nhóm cần tích cực phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và giao lưu kinh tế giữa hai nước; vận động các doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối giao thương và du lịch; qua đó tạo động lực để nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều, tương xứng với tiềm năng và khuôn khổ quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Mông Cổ.

Hai nước tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch; tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước; hỗ trợ hợp tác giữa các địa phương, các tổ chức hữu nghị và các viện nghiên cứu lập pháp của hai nước.

Chủ tịch Nhóm J. Bayarmaa bày tỏ hoàn toàn nhất trí với các ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; cho biết, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, nỗ lực để quan hệ Mông Cổ-Việt Nam đạt được những mục tiêu mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra, trong đó, Nhóm đã có kế hoạch sẽ thăm Việt Nam, gặp gỡ trực tiếp các đại biểu Quốc hội Việt Nam để cùng trao đổi, đề xuất những nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Nhấn mạnh quan hệ hai nước cần được phát triển không chỉ trên kênh Nhà nước, Quốc hội mà còn phải tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là giữa thanh niên, sinh viên hai nước, Chủ tịch Nhóm J. Bayarmaa ủng hộ việc mở rộng trao đổi sinh viên, tăng cường giao lưu giữa các nghị sĩ, đặc biệt là các nghị sĩ trẻ, qua đó phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối và vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch Nhóm J. Bayarmaa nhất trí tiếp tục tăng cường ủng hộ lẫn nhau, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, đồng thời đẩy mạnh ngoại giao nghị viện; khẳng định sẽ tiếp tục triển khai các chính sách nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, cùng có lợi; thực sự trở thành cầu nối giữa hai nước trên tất cả các cấp.