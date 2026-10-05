Hà Tu tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Từ những kết quả bước đầu trong xây dựng chính quyền số, phường Hà Tu đang tập trung xử lý những điểm nghẽn còn tồn tại, nhất là ở khâu số hóa, chuẩn hóa dữ liệu và hạ tầng, qua đó đưa chuyển đổi số đi vào thực chất hơn, phục vụ người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn.

Sau hơn một năm rưỡi triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, chuyển đổi số trên địa bàn phường Hà Tu đã có những chuyển biến rõ nét. Hạ tầng từng bước được hoàn thiện, các nền tảng số được đưa vào hoạt động, dữ liệu được tích hợp, kết nối ngày càng sâu hơn với công tác quản lý, điều hành.

Tuy nhiên phường có những hạn chế cần phải khắc phục, ví dụ như những dữ liệu hình thành qua nhiều thời kỳ, chưa đồng nhất về thông tin; những hồ sơ cần xác minh lại để bảo đảm tính chính xác; những yêu cầu về hạ tầng và nhân lực trong khi cán bộ cơ sở còn phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ...

Thanh niên phường Hà Tu quét mã QR tìm hiểu về Di tích đình Lộ Phong.

Những vấn đề này đang được phường Hà Tu tập trung tháo gỡ thông qua Chiến dịch 100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số theo Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 27/7/2026 của UBND thành phố Quảng Ninh. Sau gần 2 tháng triển khai, phường ưu tiên chuẩn hóa những dữ liệu gắn trực tiếp với quyền lợi của người dân.

Trong lĩnh vực đất đai, toàn phường có 13.039 thửa đất, trong đó 7.580 thửa đã được đưa vào nhóm 1 của Cơ sở dữ liệu quốc gia; 5.459 thửa tiếp tục được xây dựng dữ liệu trong giai đoạn 2. Đây là khối lượng dữ liệu lớn, đòi hỏi quá trình rà soát, đối chiếu phải được thực hiện cẩn trọng. Trong lĩnh vực y tế, phường đã quản lý hồ sơ sức khỏe cho 26.271/26.404 người, đạt 99,17%, đồng thời số hóa 12.418 hồ sơ phương tiện. Những dữ liệu này khi được chuẩn hóa sẽ tạo thêm cơ sở để quản lý hiệu quả hơn, đồng thời giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công thuận tiện hơn.

Tuổi trẻ phường Hà Tu hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trên Kiosk.

Chuyển đổi số cũng đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động của chính quyền phường. 100% phòng, ban ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, lãnh đạo được cấp hộp thư công vụ và chữ ký số. Trong 9 tháng năm 2026, toàn phường tiếp nhận 21.821 văn bản đến, phát hành 5.376 văn bản, đều được xử lý trên môi trường số. Phường cũng đưa Chatbot AI vào tương tác với người dân, doanh nghiệp; triển khai phòng họp, hội nghị không giấy tờ. Cùng với dữ liệu và các nền tảng số, hạ tầng kỹ thuật đang được đầu tư đồng bộ hơn. Hệ thống điều khiển chiếu sáng tự động đã hoàn thành; 100% thiết bị truyền thanh FM được thay thế bằng thiết bị IP thu phát thông minh. Hệ thống mạng LAN được nâng cấp đồng bộ, tăng cường an toàn thông tin, wifi mesh tại trụ sở UBND phường được hoàn thiện, tạo nền tảng ổn định cho vận hành chính quyền điện tử, chính quyền số.

Tuy vậy, theo ông Đào Ngọc Giáp, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Tu, điểm khó hiện nay nằm ở “đoạn cuối” của dữ liệu - nơi những thông tin tưởng như đã được số hóa vẫn cần tiếp tục kiểm tra, xác minh để trở thành dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Qua rà soát, lĩnh vực đất đai của phường còn khoảng 948 hồ sơ chưa được cấp Giấy chứng nhận, trong đó có những trường hợp liên quan đến đất ngành Than, đất ven biển, đất mua bán qua nhiều đời chủ hoặc có sự chênh lệch về ranh giới. Vì vậy, mỗi hồ sơ đều cần được xác minh kỹ lưỡng. Với dữ liệu y tế, việc đồng bộ mã định danh, thông tin bảo hiểm và lịch sử khám chữa bệnh của hơn 26.000 người cũng đòi hỏi sự chính xác, tránh tình trạng trùng hoặc thiếu dữ liệu.

Để tiếp tục đưa chuyển đổi số đi vào chiều sâu, phường Hà Tu đang tập trung vào việc làm sạch dữ liệu từ cơ sở, gắn trách nhiệm cụ thể với từng khâu và cập nhật thông tin ngay khi có phát sinh. Cùng với đó, chuyển đổi số được đưa gần hơn với cộng đồng thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người cao tuổi và những nhóm còn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ. Những cách làm này hướng tới mục tiêu để công nghệ dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người dân.