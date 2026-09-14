Không để điểm nghẽn kéo lùi chuyển đổi số

Hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trên môi trường số, cuối tháng 7/2026, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 343/KH-UBND về 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, tạo động lực đổi mới phương thức vận hành của bộ máy.

Phường Hiệp Hòa đầu tư trang thiết bị tạo thuận lợi xử lý công việc, phục vụ người dân tốt hơn. Ảnh: Ngọc Trâm

Theo kế hoạch ban đầu, Quảng Ninh xác định 45 nhiệm vụ cần triển khai. Sau đó đã bổ sung thêm 8 nhiệm vụ do các cơ quan Trung ương triển khai, địa phương có trách nhiệm phối hợp, nâng tổng số lên 53 nhiệm vụ. Đến cuối tháng 8/2026, thành phố đã hoàn thành 14 nhiệm vụ, đạt 26,4%; 39 nhiệm vụ còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ. Điểm mới là từng nhiệm vụ đều được xác định rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, thời hạn và kết quả đầu ra; tiến độ được giám sát trên hệ thống, qua đó kịp thời nhận diện, đôn đốc những phần việc chậm, hoặc còn vướng mắc.

Một trong những điểm nghẽn được tập trung xử lý là hạ tầng, thiết bị phục vụ làm việc trên môi trường số. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị đã được bố trí đủ thiết bị cho cán bộ, công chức và nhiệm vụ chung; tỷ lệ thiết bị đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Văn phòng Trung ương Đảng đạt 66%, đang được thành phố tập trung nâng lên 100% trước ngày 30/9/2026.

Cùng với hạ tầng, hệ thống nền tảng số dùng chung được mở rộng cả về phạm vi và mức độ khai thác, từng bước hình thành hệ sinh thái phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công, tiêu biểu như hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ. Các nền tảng này được phát triển trong tổng thể chiến lược dữ liệu đến năm 2030, hướng tới nguyên tắc “một hệ thống - một dữ liệu - một dịch vụ”, hạn chế đầu tư phân tán và nâng cao hiệu quả khai thác.

Đáng chú ý, nhiều cơ sở dữ liệu đã chuyển từ giai đoạn xây dựng sang vận hành, cập nhật và khai thác thực tế. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp tục được khai thác phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, xác thực điện tử và Đề án 06, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống đạt 100%; hơn 1 triệu thửa đất được đồng bộ lên hệ thống quản lý đất đai, đạt 52% kế hoạch.

Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, giáo dục, y tế, hộ tịch, tài sản công và giải quyết thủ tục hành chính cũng tiếp tục được cập nhật, kết nối, đồng bộ, từng bước tạo nền tảng dữ liệu phục vụ quản trị và cung cấp dịch vụ công trên môi trường số.

UBND phường Hồng Gai phối hợp với Hội Doanh nghiệp phường ra mắt Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số chợ Hạ Long 1, hướng dẫn tiểu thương cách quảng bá sản phẩm, livestream bán hàng, tham gia các sàn thương mại điện tử.

Bên cạnh việc tháo gỡ điểm nghẽn về trang thiết bị, nền tảng số, dữ liệu số… nhân lực là một trong những vấn đề cấp bách cũng được thành phố tập trung giải quyết, nhất là tại cấp cơ sở. Toàn thành phố có 48 đơn vị bố trí nhân sự chuyên trách về chuyển đổi số, với 85 trường hợp được phê duyệt hưởng chính sách đối với người làm công tác chuyên trách. Thành phố cũng đã ban hành chính sách thu hút, hỗ trợ nhân lực KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030.

Cùng với kiện toàn đội ngũ chuyên trách, toàn thành phố hiện duy trì 1.538 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 11.000 thành viên tại 100% thôn, bản, khu phố, tạo thêm một lớp hỗ trợ từ cơ sở trong quá trình đưa các tiện ích số đến người dân.

Mặc dù nhiều nhóm nhiệm vụ về hạ tầng số, nền tảng số, an toàn thông tin, dữ liệu và nhân lực chuyển đổi số đã có chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, khối lượng của 39 nhiệm vụ còn lại phải hoàn thành đến ngày 10/12/2026 vẫn còn lớn.

Trao đổi về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trung Tiến, Phó Giám đốc Sở KH&CN cho biết: Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, duy trì cách làm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ trách nhiệm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý những nhiệm vụ chậm hoặc có nguy cơ không hoàn thành đúng hạn. Trọng tâm là hoàn thành các nhiệm vụ còn lại về dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu đất đai, kiến trúc dữ liệu, an toàn thông tin, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu. Đồng thời bảo đảm nguồn lực; đẩy nhanh giải ngân; kiện toàn đội ngũ chuyên trách; nâng cao năng lực về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và an toàn thông tin. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu, hướng tới dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành và người dân, doanh nghiệp.