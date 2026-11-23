Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách

Năm 2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái được Chi cục Hải quan khu vực VIII giao thu ngân sách 4.906 tỷ đồng. Tính đến trung tuần tháng 11/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái thu ngân sách nhà nước đạt trên 5.070 tỷ đồng (bằng 103,4% dự toán năm, vượt gần 165 tỷ đồng so với chỉ tiêu được giao, bằng 84,5% chỉ tiêu phấn đấu là 6.000 tỷ đồng). Đơn vị đã hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách năm 2026.

Hoạt động xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân II (phường Móng Cái 1).

Đóng góp vào kết quả trên là sự gia tăng của hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn. Theo thống kê, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu làm thủ tục hải quan qua đơn vị đạt trên 20 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt khoảng 6,5 tỷ USD, nhập khẩu đạt gần 13,8 tỷ USD.

Đáng chú ý, kim ngạch hàng hóa do các đơn vị hải quan khác mở tờ khai nhưng thực hiện xuất nhập khẩu qua Móng Cái cũng đạt gần 14 tỷ USD (tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025), kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại đơn vị đạt trên 6,5 tỷ USD (tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025).

Để duy trì nguồn thu, đơn vị thường xuyên theo dõi, phân tích diễn biến xuất nhập khẩu, chủ động các giải pháp quản lý thuế, chống thất thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Cùng với đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan và hỗ trợ doanh nghiệp được chú trọng, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Những tháng cuối năm, hoạt động xuất nhập khẩu có xu hướng gia tăng, kéo theo yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý thuế, giám sát hàng hóa và phòng, chống buôn lậu. Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đồng thời tăng cường kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.