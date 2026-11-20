Đông Triều ưu tiên nguồn lực nâng cấp hạ tầng đô thị

Bám sát chủ đề công tác năm 2026 của thành phố “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương”, phường Đông Triều đang tập trung huy động, ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị. Qua đó, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuyến đường trục chính nối các khu Nguyễn Huệ 1, Nguyễn Huệ 2 và Nguyễn Huệ 3 (nay thuộc khu phố Văn Giang, phường Đông Triều) được cải tạo, nâng cấp, thảm nhựa khang trang, tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Năm 2026, phường Đông Triều được giao triển khai 58 dự án với tổng mức đầu tư hơn 335 tỷ đồng. Đây là một trong những địa phương có số lượng công trình, dự án đầu tư hạ tầng lớn trên địa bàn thành phố. Để bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, phường đã quyết liệt chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, bám sát tiến độ từng công trình, dự án. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, phấn đấu hoàn thành các công trình đúng tiến độ cam kết, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Một trong những công trình được phường Đông Triều tập trung đẩy nhanh tiến độ là dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục chính nối các khu Nguyễn Huệ 1, Nguyễn Huệ 2 và Nguyễn Huệ 3 (nay thuộc khu Vân Giang). Tuyến đường được xây dựng từ nhiều năm trước, đến nay đã xuống cấp, mặt đường nhỏ hẹp, ảnh hưởng đến việc đi lại, giao thương của người dân. Trước thực tế đó, phường Đông Triều đã triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường với tổng mức đầu tư 20,6 tỷ đồng. Công trình được khởi công ngày 25/6/2026, có tổng chiều dài hơn 3,54km, mặt đường được mở rộng 5-6m và thảm bê tông nhựa Asphalt. Đầu tháng 11/2026, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, giao thương cho khoảng 600 hộ dân khu phố Vân Giang. Đồng thời, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo diện mạo đô thị khang trang, đồng bộ.

Cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Đông Triều kiểm tra, rà soát tiến độ các dự án đầu tư công năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Chưng, Bí thư Chi bộ khu Vân Giang, cho biết: Trước đây, tuyến đường liên khu Vân Giang nhỏ hẹp, nhiều đoạn xuống cấp, khiến việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn, nhất là vào những ngày mưa. Vì vậy, việc tuyến đường được đầu tư cải tạo, mở rộng đã đáp ứng mong mỏi bấy lâu của bà con. Trong quá trình thi công, người dân rất phấn khởi, đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để công trình sớm hoàn thành. Tuyến đường mới không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn mà còn tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân trong khu phố.

Cùng với dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục chính nối các khu Nguyễn Huệ 1, Nguyễn Huệ 2 và Nguyễn Huệ 3, phường Đông Triều đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, chỉnh trang đô thị, từng bước hoàn thiện hạ tầng, đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong số 58 công trình được triển khai trong năm 2026, đến nay đã có 37 công trình hoàn thành. Tính đến ngày 13/11, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của phường đạt gần 198 tỷ đồng. Một số công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng như: Thảm nhựa, nâng cấp tuyến đường giao thông khu Vân Quế; cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu An Biên và khu Yên Lâm 2…

Đồng chí Phạm Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Đông Triều, cho biết: Đối với các công trình còn lại, Trung tâm đang tập trung đôn đốc các đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công. Các dự án được triển khai phù hợp với nhu cầu thực tế của từng khu dân cư, ưu tiên khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ, cải tạo các tuyến đường xuống cấp, nâng cao khả năng kết nối giao thông, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.