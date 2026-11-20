Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Nghị định số 416/2026/NĐ-CP ngày 19/11/2026 quy định về chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nghị định này quy định về các chính sách tín dụng hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh tại Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2030.

Địa bàn thực hiện chính sách gồm thôn, bản, làng, phum, sóc, xóm, ấp, khu dân cư, tổ dân phố và tương đương (chung là thôn); xã, phường, đặc khu (xã); tỉnh, thành phố (tỉnh) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của pháp luật trong từng giai đoạn.

Chính sách cho vay hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở

Đối tượng vay vốn

Theo quy định, khách hàng vay vốn hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở bao gồm:

- Hộ gia đình người dân tộc thiểu số là hộ có chủ hộ hoặc có vợ, chồng của chủ hộ là người dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật.

- Hộ gia đình người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật về chuẩn nghèo trong từng thời kỳ, sinh sống ở thôn đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Điều kiện vay vốn

Khách hàng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Cư trú tại địa phương nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú và có tên trong danh sách hộ gia đình được thụ hưởng chính sách cho vay hỗ trợ đất ở, cho vay hỗ trợ nhà ở do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Thành viên đại diện vay vốn của hộ gia đình có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Có phương án sử dụng vốn phù hợp với mục đích vay vốn.

Mức cho vay không vượt quá 100 triệu đồng/hộ

Mức cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không vượt quá 100 triệu đồng/hộ cho mục đích vay vốn hỗ trợ đất ở và không vượt quá 100 triệu đồng/hộ cho mục đích vay vốn hỗ trợ nhà ở.

Lãi suất cho vay bằng 3%/năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Chính sách cho vay hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề

Đối tượng cho vay

Khách hàng vay vốn hỗ trợ đất sản xuất, học nghề, chuyển đổi nghề bao gồm hộ gia đình làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp không có đất sản xuất hoặc thiếu từ 50% đất sản xuất trở lên theo quy định của địa phương.

Điều kiện vay vốn

Khách hàng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Cư trú tại địa phương nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú và có tên trong danh sách hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất sản xuất, học nghề, chuyển đổi nghề do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Thành viên đại diện vay vốn của hộ gia đình có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Có phương án sử dụng vốn phù hợp với mục đích vay vốn.

Mức cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề không vượt quá 200 triệu đồng/hộ

Mức cho vay hỗ trợ học nghề được áp dụng theo mức cho vay của chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Mức cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không vượt quá 200 triệu đồng/hộ.

Lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Chính sách cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh

Đối tượng vay vốn

Khách hàng vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh bao gồm:

- Hộ gia đình cư trú hợp pháp tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (cơ sở sản xuất, kinh doanh) hoạt động hợp pháp tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó ưu tiên thứ tự vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Nghị định này đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp có hợp đồng liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều kiện vay vốn

Khách hàng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1- Đối với hộ gia đình: Cư trú tại địa phương nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú; thành viên đại diện vay vốn của hộ gia đình có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; có phương án sử dụng vốn phù hợp với mục đích vay vốn.

2- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh: Được thành lập theo quy định của pháp luật; hoạt động hợp pháp tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; có phương án sử dụng vốn phù hợp với mục đích vay vốn.

Mức cho vay không quá 10 tỷ đồng/cơ sở sản xuất, kinh doanh

Mức cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 10 tỷ đồng/cơ sở.

Mức cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh đối với hộ gia đình tối đa không quá 200 triệu đồng/hộ.

Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 19/11/2026.