Đầu tư công nghệ, tạo đà cho doanh nghiệp cơ khí phát triển

Đầu tư thiết bị hiện đại gắn với nghiên cứu sản phẩm đang giúp các doanh nghiệp cơ khí KHCN tại Quảng Ninh nâng năng suất, khẳng định năng lực chế tạo. Hiệu quả sản xuất, kinh doanh là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp của địa phương.

Tại Công ty CP Cơ khí Uông Bí - đơn vị chuyên sản xuất sản phẩm giá chống lò và giá thủy lực phục vụ cho ngành Than, công việc của người thợ hàn đang thay đổi cùng hệ thống robot ứng dụng lập trình, mô phỏng 3D. Trước khi thiết bị vận hành, người thợ lựa chọn đường hàn, cài đặt thông số trên phần mềm. Quá trình hàn được mô phỏng để tối ưu quỹ đạo di chuyển và phát hiện nguy cơ va chạm.

Robot hàn tự động mô phỏng 3D của Công ty CP Cơ khí Uông Bí.

Khi thực hiện trên sản phẩm, camera dò đường hàn giúp robot điều chỉnh theo vị trí thực tế của phôi, bù sai lệch phát sinh trong khâu gá đính. Sự kết hợp giữa lập trình và theo dõi bằng camera giúp nâng chất lượng mối hàn, giảm thời gian thực hiện. Đây là một trong những hạng mục được công ty đầu tư để nâng hiệu quả chế tạo giá thủy lực, giá chống lò và các thiết bị cơ khí phục vụ khai thác mỏ, xây dựng.

Theo anh Phạm Văn Lương, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty CP Cơ khí Uông Bí, trước đây, hàn thủ công một sản phẩm giá chống lò mất khoảng 7 giờ. Với hệ thống robot, một công nhân có thể hoàn thành 2-3 sản phẩm trong 1 ca, tùy tiến độ gá lắp phôi. Người lao động cũng giảm tiếp xúc trực tiếp với nhiệt trong quá trình hàn.

Được đưa vào vận hành từ tháng 8/2024, hai robot hàn tự động có thể do một công nhân điều khiển. Công việc của thợ hàn chuyển dần sang lập trình, giám sát và kiểm tra chất lượng sản phẩm sau hàn. Việc sử dụng thiết bị mới vì thế gắn với yêu cầu nâng kỹ năng, giúp người thợ chủ động hơn trong tổ chức công việc.

Máy kiểm định kỹ thuật an toàn giá chống lò do Công ty CP Cơ khí Uông Bí sáng chế, sản xuất thay thế thiết bị nhập khẩu.

Cùng với trang bị máy móc, Công ty CP Cơ khí Uông Bí còn chú trọng nghiên cứu sản phẩm xuất phát từ nhu cầu thực tế của ngành Than. Công ty đã thiết kế, chế tạo máy kiểm định kỹ thuật an toàn giá chống lò, thay thế thiết bị nhập khẩu được Bộ Công Thương công nhận bằng sáng chế. Kết quả này cho thấy khả năng giải quyết những yêu cầu cụ thể của khách hàng bằng năng lực nghiên cứu, chế tạo trong nước.

Việc phát triển các sản phẩm có hàm lượng KHCN cao góp phần giúp Công ty CP Cơ khí Uông Bí duy trì doanh thu 280-300 tỷ đồng/năm. Doanh nghiệp đã được công nhận là doanh nghiệp KHCN, do đó có thêm cơ sở để khẳng định năng lực và tiếp tục đầu tư nghiên cứu.

Ông Phạm Đắc Huấn, Phó Giám đốc Công ty CP Cơ khí Uông Bí, cho biết: Việc được công nhận là doanh nghiệp KHCN tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, đồng thời là tiền đề để tiếp tục phát triển tự động hóa. Định hướng này gắn với nhu cầu nâng hiệu quả sản xuất và củng cố năng lực làm chủ công nghệ của công ty.

Sản phẩm máy biến áp 25/33MVA-69/13.8kV do Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả sản xuất được xuất khẩu sang Philippines.

Hiện Quảng Ninh có 41 doanh nghiệp KHCN. Trong đó nhiều doanh nghiệp lĩnh vực cơ khí đang chủ động nghiên cứu, phát triển sản phẩm thay thế nhập khẩu và xuất khẩu ra nước ngoài. Những kết quả này góp phần đáp ứng nhu cầu thiết bị, đồng thời mở thêm cơ hội tham gia thị trường cho sản phẩm cơ khí địa phương.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở KH&CN, công nghiệp chế biến, chế tạo, trong đó có cơ khí, là một trong những trụ cột đóng góp cho tăng trưởng của địa phương. Các doanh nghiệp KHCN từng bước làm chủ dây chuyền, công nghệ, tạo nền tảng để lĩnh vực cơ khí phát triển.

Việc duy trì mức tăng trưởng 5-20% cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cơ khí KHCN trên địa bàn Quảng Ninh đang khởi sắc. Để giữ đà phát triển, đầu tư thiết bị cần gắn với nâng cao trình độ nhân lực và bám sát nhu cầu khách hàng. Khi mỗi bước đổi mới giải quyết được một yêu cầu thực tế, kết quả nghiên cứu sẽ có thêm cơ hội được ứng dụng, tạo nguồn lực cho doanh nghiệp phát triển lâu dài.