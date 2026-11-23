Tăng tốc về đích mục tiêu tăng trưởng, tạo đà cho giai đoạn mới

Chỉ còn hơn một tháng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% năm 2026, Quảng Ninh đang tập trung cao độ cho chặng nước rút. Các cấp, ngành, địa phương quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh sản xuất, đầu tư và khai thác dư địa ở từng lĩnh vực, tạo thêm động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.

Dồn lực cho chặng nước rút

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 13%, quý IV/2026 Quảng Ninh xác định tăng trưởng phải cao hơn các quý trước. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát từng lĩnh vực, doanh nghiệp, dự án; nhận diện rõ dư địa tăng trưởng, chuyển các mục tiêu thành sản lượng, doanh thu và giá trị tăng thêm cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị.

Ngành Than đang tập trung đẩy mạnh khai thác với mục tiêu sản xuất thêm khoảng 6 triệu tấn than sạch trong 2 tháng cuối năm.

Trong lĩnh vực công nghiệp, ngành Than được giao nhiệm vụ sản xuất thêm khoảng 6 triệu tấn than sạch trong 2 tháng cuối năm. Các đơn vị đang tập trung điều hành sản xuất, khai thác tối đa năng lực các khai trường hiện hữu, bố trí hợp lý nhân lực, thiết bị, tranh thủ điều kiện thuận lợi để tăng sản lượng. Với ngành Điện, trọng tâm là bảo đảm nguồn nhiên liệu, duy trì vận hành an toàn, ổn định các tổ máy, phấn đấu sản lượng điện tháng 11 và 12 bình quân đạt 3.375 triệu kWh/tháng.

Đối với công nghiệp chế biến, chế tạo, thành phố yêu cầu Ban Quản lý KKT cùng các đơn vị, chủ đầu tư làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu, lao động, thị trường; đồng thời đôn đốc các dự án mới sớm đi vào hoạt động. Những sản phẩm còn dư địa tăng trưởng như tấm silic, ti vi, ô tô được tập trung thúc đẩy sản xuất, góp phần bổ sung sản lượng và doanh thu trong những tháng cuối năm. Việc duy trì hoạt động ổn định của các cơ sở sản xuất hiện có, kết hợp đưa các dự án mới vào vận hành sẽ góp phần gia tăng năng lực sản xuất, tạo thêm giá trị cho ngành công nghiệp.

Ở lĩnh vực xây dựng, bất động sản, thành phố phấn đấu bổ sung khoảng 2.000 tỷ đồng giá trị xây dựng trong quý IV; đưa 6.731 căn nhà ở thương mại và 443 lô đất nền vào kinh doanh. Riêng dự án Hạ Long Xanh đặt mục tiêu đưa 6.150 căn vào kinh doanh trong tháng 11. Các chủ đầu tư chủ động nguồn lực, đẩy nhanh thi công, hoàn thiện thủ tục để sớm đưa sản phẩm ra thị trường, tạo thêm giá trị cho lĩnh vực xây dựng và hoạt động kinh doanh bất động sản.

Thi công dự án đường ven sông.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, vừa trực tiếp tạo khối lượng xây dựng, vừa có vai trò dẫn dắt, kích hoạt đầu tư xã hội. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương rà soát từng công trình, xác định rõ khối lượng có thể hoàn thành trong năm để tập trung triển khai; phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, tổ chức thi công liên tục, bảo đảm giải ngân đi đôi với khối lượng thực tế và hiệu quả đầu tư.

Trên các công trường, yêu cầu tăng tốc được cụ thể hóa bằng việc tập trung nhân lực, thiết bị, ưu tiên những phần việc có khả năng tạo khối lượng lớn. Tại dự án đường ven sông, chủ đầu tư và các nhà thầu đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, tổ chức nhiều mũi thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ưu tiên các hạng mục có thể hoàn thành, nghiệm thu và giải ngân ngay. Cùng với đó, những vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, thủ tục nghiệm thu, thanh toán được phối hợp tháo gỡ kịp thời, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung. Cách làm này không chỉ giúp tăng khối lượng thực hiện trong những tháng cuối năm, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, sớm đưa các công trình vào khai thác.

Khai thác hàng hóa tại Cảng CICT Cái Lân.

Với khu vực dịch vụ, thương mại và du lịch, thành phố phấn đấu đón thêm ít nhất 2,6 triệu lượt khách trong 2 tháng cuối năm, doanh thu khoảng 9.000 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, các địa phương, doanh nghiệp chủ động làm mới sản phẩm, tăng sức hấp dẫn cho điểm đến; phát triển thêm các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, vui chơi giải trí, sự kiện cuối năm và các chương trình du lịch phù hợp với từng thị trường khách.

Để bảo đảm nhiệm vụ được triển khai thực chất, thành phố gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xác định rõ tiến độ và sản phẩm đầu ra đối với từng nhiệm vụ. Với tinh thần thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”, các cấp, ngành đang tập trung cao độ, huy động mọi nguồn lực, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, tranh thủ từng cơ hội tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu phát triển KT-XH năm 2026.

Tạo động lực tăng trưởng cho giai đoạn mới

Năm 2026, không chỉ là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới, mà còn đánh dấu bước chuyển mình mang tính lịch sử khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố. Trong bối cảnh vừa ổn định tổ chức, vận hành mô hình mới, vừa duy trì đà tăng trưởng và tạo dựng những động lực phát triển dài hạn, năm 2027 có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố nền tảng, phát huy các lợi thế và hiện thực hóa mục tiêu phát triển của nhiệm kỳ.

UBND thành phố họp xây dựng mục tiêu, kế hoạch cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Với ý nghĩa đó, hiện Quảng Ninh đang khẩn trương xây dựng mục tiêu, kế hoạch cho nhiệm vụ phát triển KT-XH của năm 2027. Theo đó, thành phố dự kiến xây dựng 40 chỉ tiêu KT-XH, môi trường. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP, bình quân đầu người, tổng thu ngân sách nhà nước, tổng vốn đầu tư trên địa bàn dự kiến sẽ được đặt đạt cao hơn năm 2026. Song song với đó, tiếp tục mở rộng quy mô nền kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Để hiện thực hóa mục tiêu, trước hết thành phố sẽ tiếp tục xác định công nghiệp chế biến, chế tạo là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng; đồng thời phát huy vai trò của ngành Than, Điện và các lĩnh vực công nghiệp có lợi thế. Trọng tâm sẽ là đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án đã được chấp thuận sớm triển khai, đi vào hoạt động; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nâng công suất và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Quảng Ninh đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các KCN, KKT, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy các dự án công nghiệp chế biến chế tạo đi vào hoạt động; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nâng công suất và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, tạo chuyển biến trong huy động và sử dụng nguồn lực đầu tư toàn xã hội. Để tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn cao hơn, thành phố đang rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án, công trình có tính kết nối, lan tỏa và khả năng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực. Ngay từ đầu năm, thành phố dự kiến sẽ khởi công thêm các dự án động lực, quan trọng như cầu Cửa Lục, cao tốc nối Quảng Ninh - đường Vành đai 5… và nhiều công trình mới. Do vậy, song song với quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư, một số dự án đã bắt đầu triển khai chuẩn bị mặt bằng, tổ chức đấu thầu, phương án tổ chức thi công để khởi động ngay.

Để kinh tế tư nhân tiếp tục là động lực cho phát triển, Quảng Ninh dự kiến sẽ đặt mục tiêu thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 14.000; tỷ lệ đóng góp của kinh tế tư nhân trong GRDP đạt từ 40% trở lên. Tương tự, ở lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ và logistics sẽ tiếp tục được xác định là những lĩnh vực có nhiều dư địa phát triển. Thành phố đặt mục tiêu có trên 6,5 triệu lượt khách quốc tế do các cơ sở lưu trú phục vụ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 30%...

Bên cạnh nhiệm vụ mục tiêu tăng trưởng về quy mô, thành phố sẽ chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng thông qua khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Doanh nghiệp sẽ được khuyến khích ứng dụng công nghệ mới, tự động hóa và dữ liệu số trong sản xuất, kinh doanh; các cơ quan quản lý tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng điều hành…

Với mục tiêu khởi động các nhiệm vụ phát triển KT-XH ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2027, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, có cơ sở thực tiễn và tính khả thi cao trong xây dựng mục tiêu, kế hoạch, các sở, ngành, địa phương đang chủ động tính toán, trên cơ sở phải chuyển các mục tiêu thành chương trình hành động cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm nguồn lực và tiến độ thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng để duy trì đà tăng trưởng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo thêm động lực phát triển trong giai đoạn mới.