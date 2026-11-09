Hơn 878 triệu USD hàng nông sản, thủy hải sản xuất khẩu qua cầu phao Km3+4

Trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hải sản đông lạnh và nông sản qua Lối mở cầu phao Km3+4 Móng Cái (phường Móng Cái 3) đạt hơn 878 triệu USD. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của điểm thông quan trong kết nối, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Hàng hóa XNK qua Lối mở cầu phao Km3+4 Móng Cái.

Theo thống kê của Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, trong tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 878 triệu USD, hải sản đông lạnh đạt 580 triệu USD; nhóm hàng nông sản, gồm hạt điều và các loại hoa quả, đạt khoảng 298 triệu USD.

Để duy trì hoạt động thông quan thông suốt, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái tập trung cải cách, hiện đại hóa thủ tục hành chính. Toàn bộ hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trên nền tảng công nghệ thông tin; các thủ tục được giải quyết nhanh chóng, đúng quy định. Công tác phối hợp giữa lực lượng hải quan với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu cũng được tăng cường, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, đơn vị thường xuyên theo dõi tình hình xuất nhập khẩu, chủ động nắm bắt nhu cầu, kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với các mặt hàng nông sản, thủy hải sản có yêu cầu cao về thời gian và điều kiện bảo quản, việc đẩy nhanh thông quan giúp hạn chế chi phí lưu kho, lưu bãi, bảo đảm chất lượng hàng hóa, đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Thời gian tới, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.