Siết quy định chuyển nhượng nhà ở xã hội, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng

Luật Nhà ở (sửa đổi) quy định, sau 5 năm, bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án hoặc đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội với giá bán tối đa bằng giá bán trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sáng 21/11, với 467/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi).

Luật gồm 13 Chương, 129 điều quy định quy định về sở hữu, phát triển, quản lý vận hành, sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam.

Chỉ được phép bán lại nhà ở xã hội cho đúng đối tượng được hưởng chính sách

Luật Nhà ở (sửa đổi) đã thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là thể chế hóa các quan điểm tại Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương và Thông báo số 64 của Văn phòng Trung ương ngày 22/5/2026, chú trọng phát triển nhà ở hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Về nghĩa vụ nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, Luật quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án để xây dựng nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội và giao Chính phủ quy định tỷ lệ nhà ở xã hội để cho thuê trong dự án nhà ở xã hội để bảo đảm phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tiễn trong từng giai đoạn.

Về nhà ở cho thuê, Luật quy định dự án nhà ở cho thuê bao gồm nhà ở cho thuê do Nhà nước tạo lập từ nguồn quỹ nhà ở của địa phương; nhà ở cho thuê được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngoài Nhà nước tiếp tục kế thừa chính sách nhà ở xã hội để cho thuê tại Chương nhà ở chính sách.

Liên quan tới nhà ở xã hội, Luật quy định: Giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, bao gồm cả chi phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án mà chủ đầu tư đã ứng vốn thực hiện và không thuộc trường hợp được ngân sách nhà nước hoàn trả theo quy định của pháp luật; lãi vay (nếu có); các chi phí hợp lý, hợp lệ; lợi nhuận định mức và không được tính các khoản ưu đãi theo quy định của Luật này.

Trong thời hạn 5 năm kể từ ngày bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội đã thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc bán lại cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội này trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Sau thời hạn 5 năm kể từ ngày đã thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở, bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật này nếu đã được cấp Giấy chứng nhận. Bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế.

Chính phủ quy định giao dịch về nhà ở phải công chứng, chứng thực phù hợp với lộ trình chuyển đổi số, bảo đảm an toàn pháp lý khi thực hiện các giao dịch về nhà ở.

Bảo đảm quy định đầy đủ, chặt chẽ, tránh khoảng trống pháp lý có thể phát sinh

Trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) trước Quốc hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Trước ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng điều khoản chuyển tiếp để bảo đảm quy định đầy đủ, chặt chẽ, tránh khoảng trống pháp lý có thể phát sinh, Bộ trưởng Xây dựng cho biết: Tiếp thu ý kiến này, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội rà soát kỹ lưỡng các điều khoản chuyển tiếp bảo đảm quy định đầy đủ, chặt chẽ, tránh khoảng trống pháp lý tại Điều 129 dự thảo Luật; đồng thời tiếp tục bám sát quy định của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng đã làm rõ các thủ tục thuộc một số giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng nhà ở được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở (sửa đổi) và không phải thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan (Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn) tại Điều 8 để bảo đảm đồng bộ.

Đối với các quy định của pháp luật về thuế, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp cơ quan chủ trì soạn thảo quy định của pháp luật về thuế quy định thống nhất, đồng bộ với Luật Nhà ở (sửa đổi) khi thực hiện sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về thuế.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.