Sẵn sàng đón nhà đầu tư

Cùng với đầu tư về hạ tầng giao thông, cảng biển, cửa khẩu đồng bộ, hiện đại, Quảng Ninh cũng tập trung nhiều nguồn lực triển khai các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh xúc tiến, giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, qua đó tạo nền tảng để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào địa bàn, đóng góp cho tăng trưởng địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động.

Để thu hút được các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với địa bàn thì cơ sở hạ tầng thiết yếu đồng bộ, đầy đủ, mặt bằng sạch, cùng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thủ tục hành chính minh bạch, thông thoáng, nhanh gọn, đóng vai trò quan trọng. Xác định rõ những nhiệm vụ này, thời gian qua, Quảng Ninh đã tích cực triển khai các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phân bổ rộng khắp trên địa bàn thành phố, đặc biệt là những địa phương được xác định là trọng điểm phát triển công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, chế biến, chế tạo, công nghiệp ô tô, bán dẫn…

Hiện trên địa bàn thành phố có 7 trong số 17 khu công nghiệp đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích. Trong đó, 8 khu công nghiệp đã đầu tư hạ tầng trên diện tích đất công nghiệp gần 1.400ha. Khi các dự án khu công nghiệp được triển khai đồng bộ, quỹ đất công nghiệp của thành phố sẽ được nâng lên trên 3.000ha. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để tạo thêm dư địa, không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, đón đầu dòng vốn đầu tư, nhất là các dự án công nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ lớn.

Còn đối với cụm công nghiệp, theo quy hoạch đến năm 2030, Quảng Ninh đặt mục tiêu phát triển 62 cụm công nghiệp, với tổng diện tích quy hoạch trên 3.200ha. Tính đến nay đã có 23 cụm công nghiệp được thành lập. Đây không chỉ là kế hoạch mở rộng hạ tầng sản xuất, mà còn gắn với yêu cầu sắp xếp lại các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kiểm soát ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Khánh thành Nhà máy Lite-On Quảng Ninh giai đoạn 1 tại Khu Công nghiệp Sông Khoai. Ảnh: Minh Đức

Để tiếp tục tạo dư địa phát triển cho năm 2027 và những năm tiếp theo, hiện các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp với chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa hoàn thành. Qua đó, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư mới, góp phần bổ sung động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Để từng bước lấp đầy các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong thời gian tới, Quảng Ninh dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố Quảng Ninh vào đầu năm 2027 với chủ đề “Quảng Ninh: Hội tụ và Lan tỏa” thu hút khoảng 800-1.000 đại biểu, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, quốc tế tham gia. Trong thời gian 2 ngày, nhiều hoạt động sẽ diễn ra với các hội thảo chuyên đề về phát triển các ngành kinh tế động lực, hạ tầng chiến lược và phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, kinh tế di sản; tham quan, khảo sát thực tế tại Vịnh Hạ Long, khu kinh tế đặc biệt, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; hội nghị xúc tiến đầu tư cùng các hoạt động giao lưu, kết nối doanh nghiệp…

Một trong những nội dung trọng tâm là giới thiệu, công bố danh mục các dự án thu hút đầu tư theo Quy hoạch thành phố Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và Nghị quyết của Chính phủ về thành lập khu kinh tế đặc biệt. Tại Hội nghị, Quảng Ninh sẽ tập trung thúc đẩy thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, chế biến, chế tạo, logistics, cảng biển, thương mại quốc tế, kinh tế xanh, y tế, du lịch, dịch vụ chất lượng cao.

Với việc chủ động chuẩn bị mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường xúc tiến thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp, Quảng Ninh đang từng bước chuyển hóa lợi thế thành năng lực cạnh tranh, chủ động đón đầu các dòng vốn đầu tư mới, mở rộng năng lực sản xuất, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.