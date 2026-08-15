Hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW trong doanh nghiệp

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu cho phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, doanh nghiệp được coi là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đồng thời là chủ thể trực tiếp triển khai các hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng suất.

Quảng Ninh hiện có trên 14.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Cùng với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, địa phương chú trọng hoàn thiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, phát triển sản phẩm mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thành lập từ tháng 5/2024, Công ty CP Giải pháp công nghệ số ATH (phường Hồng Gai) tập trung phát triển các giải pháp chuyển đổi số từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Đến nay, công ty đã triển khai các sản phẩm, dịch vụ về phần mềm, trí tuệ nhân tạo, thiết bị công nghệ, hệ thống camera và wifi.

Một trong những sản phẩm đang được ATH triển khai là phần mềm chăm sóc khách hàng tại HEAD Hạ Long (Cửa hàng xe máy do Honda Việt Nam ủy nhiệm). Trước đây, mỗi ngày nhân viên phải rà soát danh sách, gọi điện nhắc lịch kiểm tra, bảo dưỡng xe cho khoảng 80-100 khách hàng. Khi phần mềm được đưa vào sử dụng, dữ liệu khách hàng được quản lý tập trung; các nội dung chăm sóc, lịch kiểm tra, bảo dưỡng được gửi qua SMS, Zalo OA ngay trên máy tính. Chị Đào Thị Kim Oanh (nhân viên chăm sóc khách hàng HEAD Hạ Long), cho biết: Việc sử dụng phần mềm giúp giảm đáng kể thao tác thủ công. Thay vì gọi điện tới từng khách hàng, nhân viên có thể gửi thông tin tới nhiều người cùng lúc, tiết kiệm thời gian và hạn chế bỏ sót thông tin.

Nhân viên chăm sóc khách hàng tại HEAD Hạ Long gửi các nội dung chăm sóc, lịch kiểm tra, bảo dưỡng qua SMS, Zalo OA ngay trên máy tính cho khách hàng.

Cùng với đó, ATH cũng triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, như: Hệ thống truyền thanh thông minh; phần mềm số hóa phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức; các giải pháp AI và trợ lý ảo tại một số xã, phường thuộc đặc khu Vân Đồn; giải pháp số hóa tìm kiếm lộ trình xe khách cho Công ty CP Bến xe Quảng Ninh… Các sản phẩm đều hướng tới mục tiêu hỗ trợ các đơn vị nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm thời gian, chi phí và từng bước ứng dụng công nghệ vào hoạt động thường xuyên.

Theo anh Ngô Bá Sơn Tùng, Giám đốc Công ty CP Giải pháp công nghệ số ATH, thời gian tới chúng tôi sẽ ưu tiên phát triển các bộ giải pháp đồng bộ thay cho những phần mềm đơn lẻ. Các giải pháp được xây dựng theo hướng kết nối xuyên suốt từ quản trị, vận hành đến bán hàng, chăm sóc khách hàng, giúp doanh nghiệp chủ động quản lý đầu vào, đầu ra và dữ liệu khách hàng trên cùng một nền tảng. Cùng với đầu tư cho đội ngũ kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, ATH đang nghiên cứu các chính sách hỗ trợ mới của Quảng Ninh để xây dựng các dự án công nghệ số phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Quảng Ninh tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hiện có 237 dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút 152 dự án. Phần lớn các dự án được đầu tư ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại trên địa bàn Quảng Ninh.

Anh Vũ Đức Huấn, kỹ thuật viên Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA Quảng Ninh, kiểm tra, cài đặt thông số thiết bị trên dây chuyền sản xuất.

Một trong những doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư công nghệ trong sản xuất là Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA Quảng Ninh, tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, phường Liên Hòa. Chính thức khánh thành và đi vào hoạt động từ tháng 7/2026, doanh nghiệp góp phần bổ sung năng lực sản xuất cho lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo thêm việc làm và thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn. Qua đó, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và quá trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp của Quảng Ninh.

Công ty chuyên sản xuất linh kiện kim loại, linh kiện nhựa, khuôn mẫu và các sản phẩm cơ khí chính xác phục vụ ngành điện tử, gia dụng cùng nhiều lĩnh vực công nghiệp khác. Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, doanh nghiệp đầu tư hệ thống thiết bị tự động hóa, độ chính xác cao như robot công nghiệp, máy CNC, máy dập kim loại, máy đúc nhựa, thiết bị đo 2D, 3D, hệ thống hàn và phun sơn… Để khai thác hiệu quả hệ thống thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân của công ty được đào tạo bài bản.

Anh Vũ Đức Huấn, kỹ thuật viên Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA Quảng Ninh, chia sẻ: Thời gian đầu tiếp xúc với máy móc hiện đại và robot tự động, tôi gặp không ít khó khăn do việc vận hành, điều chỉnh thiết bị đòi hỏi độ chính xác cao và phải nắm chắc nguyên lý hoạt động của dây chuyền. Nhờ được công ty cử tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia sản xuất, lắp đặt thiết bị, đến nay tôi đã thành thạo quá trình vận hành và điều chỉnh các thông số kỹ thuật phù hợp với từng sản phẩm.

Cùng với sự chủ động của doanh nghiệp, Quảng Ninh đang tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ngày 9/7/2026, HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết số 14, 15 và 16, quy định các cơ chế hỗ trợ đối với dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số; dự án sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ công nghệ số và sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn; đồng thời quy định một số nội dung, mức chi cho các chương trình, nhiệm vụ và hoạt động hỗ trợ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước.

Việc doanh nghiệp chủ động đầu tư, ứng dụng công nghệ cùng với các cơ chế hỗ trợ đang từng bước đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là cơ sở để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và đóng góp vào đổi mới mô hình tăng trưởng của Quảng Ninh.