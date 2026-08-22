Hiệp đồng lực lượng kịp thời, không để bị động, bất ngờ trước diễn biến của thời tiết

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão trên địa bàn. Chiều 22/8, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra điểm sạt lở tại tổ 7, khu Cửa Ông 4, phường Cửa Ông và công tác ứng phó mưa bão tại đặc khu Vân Đồn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Ánh kiểm tra khu vực sạt lở tại phường Cửa Ông trong điều kiện mưa lớn, yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Do mưa lớn kéo dài, khoảng 16 giờ ngày 22/8, khoảng 30m kè tại tổ 7, khu Cửa Ông 4, phường Cửa Ông bị sạt lở. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời 3 hộ dân phía trên tuyến kè và 9 hộ dân phía dưới tuyến kè đến nơi an toàn.

Các lực lượng chức năng được huy động hỗ trợ người dân di chuyển tài sản; đồng thời lập chốt, đặt biển cảnh báo và kiểm soát khu vực, không để người dân tự ý quay trở lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng gia cố, che chắn khu vực sạt lở tại phường Cửa Ông, chủ động ứng phó, hạn chế nguy cơ tiếp tục sạt trượt do mưa lớn kéo dài.

Kiểm tra thực tế tại hiện trường, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan bố trí nhân lực thường trực, tăng cường cảnh báo, kiểm soát, tuyệt đối không để người dân quay trở lại khu vực nguy hiểm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt trên địa bàn; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các phương án ứng phó, hiệp đồng lực lượng kịp thời với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác ứng phó mưa bão tại đặc khu Vân Đồn.

Cũng trong chiều 22/8, đồng chí Lê Văn Ánh đã kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục ảnh hưởng của mưa bão tại đặc khu Vân Đồn. Đồng chí yêu cầu địa phương chủ động các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước diễn biến của thời tiết; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho người dân.

Địa phương cần tiếp tục rà soát các khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở; chủ động di dời người dân tại những nơi không bảo đảm an toàn khi cần thiết, duy trì thông tin liên lạc và thường xuyên cập nhật diễn biến mưa bão để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó.