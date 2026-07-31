Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh

Sáng 31/7, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, chủ trì.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, phát biểu kết luận.

Hội nghị đã cho ý kiến đối với Dự thảo Quyết định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; thảo luận Dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; cho ý kiến về Dự thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân gửi đến Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, yêu cầu các cơ quan tham mưu tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu để hoàn thiện các dự thảo văn bản bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu thực tiễn hoạt động của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Đối với công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, đồng chí nhấn mạnh việc sắp xếp phải bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng ủy, nâng cao chất lượng tham mưu, cải cách hành chính, xây dựng quy chế làm việc, quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền.