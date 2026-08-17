Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XII Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Sáng 17/8, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XII Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Quang cảnh hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại điểm cầu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh.

Hội nghị được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh truyền đến các điểm cầu cấp xã, phường, đặc khu qua hình thức livestream fanpage Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với thành phần tham dự gồm Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã, phường, đặc khu; cán bộ Hội chuyên trách; đại diện lực lượng nòng cốt, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và các đại biểu liên quan.

Tại hội nghị, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quán triệt Bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031; những nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá thực hiện Nghị quyết.

Đồng thời tổ chức quán triệt, nghiên cứu các chuyên đề: Đổi mới hoạt động nhân đạo; nâng cao vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội, xây dựng cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững; đổi mới quản trị, chuyển đổi số, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; đổi mới công tác truyền thông, vận động nguồn lực, đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế, xây dựng văn hóa nhân đạo, thương hiệu và nâng cao vị thế Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Các đại biểu tại điểm cầu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh lắng nghe, nghiên cứu các nội dung được truyền đạt tại hội nghị.

Hội nghị là hoạt động quan trọng nhằm đưa Nghị quyết Đại hội XII Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 vào thực tiễn hoạt động của các cấp Hội; đồng thời góp phần thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội và tạo sự đồng bộ trong tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trong toàn hệ thống.

Thông qua hội nghị, các cấp Hội tiếp tục cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được Đại hội XII thông qua, phát huy vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác nhân đạo, hướng tới xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác nhân đạo trong giai đoạn mới.