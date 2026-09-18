Chia sẻ yêu thương, hành động thiết thực vì trẻ em

Trong những nội dung hoạt động mà các cấp Hội Chữ thập đỏ tại Quảng Ninh luôn chú trọng thực hiện thời gian qua đó là dành tình cảm chia sẻ yêu thương, sự chăm lo thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp hè năm 2026, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã phối hợp tổ chức đồng loạt 8 lớp dạy bơi miễn phí, thu hút khoảng 160 học sinh tham gia. Đây là cách để các em nhỏ vừa được vui chơi lành mạnh, vừa được học những kỹ năng an toàn thiết thực cho bản thân, phòng tránh tai nạn thương tích. Trong quá trình học bơi, các em nhỏ còn được giáo viên tận tình hướng dẫn những kỹ năng xử lý tình huống bất ngờ, nhất là việc nhận biết những nguy cơ mất an toàn để tự bảo vệ bản thân, kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản khi gặp người bị tai nạn đuối nước...

Lễ bế mạc và trao giấy chứng nhận cho các em tham gia lớp dạy bơi do Hội Chữ thập đỏ tổ chức tại phường Hiệp Hòa (tháng 8/2026).

Công tác tổ chức các lớp học đều được đội ngũ cán bộ Hội Chữ thập đỏ các địa phương tiến hành chu đáo, từ việc bố trí giáo viên, nhân viên phục vụ, đến phối hợp với các ngành, đoàn thể để đảm bảo về cơ sở vật chất... Vì vậy, đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đây thực sự là một hoạt động có ý nghĩa lớn.

Chị Phạm Thị Hoa (phường Hiệp Hòa) cho biết: Nhà ở gần sông hồ, nên mỗi khi thấy thông tin trẻ bị đuối nước trên báo chí là chúng tôi rất lo lắng. Đợt hè này, con trai tôi được tham gia lớp học bơi do Hội Chữ thập đỏ tổ chức tại địa phương trong 15 buổi. Có thầy giáo hướng dẫn rất tận tình, nên cháu đã biết cả bơi sải, bơi ngửa, bơi ếch và nắm được những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ đuối nước. Điều này giúp vợ chồng tôi yên tâm phần nào. Điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, cũng nhờ lớp học bơi mùa hè như vậy mà con tôi có môi trường rèn luyện bổ ích để khỏe mạnh hơn, gặp gỡ nhiều bạn bè mới, tự tin hòa đồng và có nhiều kỷ niệm vui trước khi bắt đầu năm học mới.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố thăm, tặng quà các em thiếu nhi tại Trung tâm Trợ giúp xã hội dịp Tết Thiếu nhi năm 2026. Ảnh: Dương Trường

Năm 2026, Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh tiếp tục duy trì, triển khai thực hiện tốt các hoạt động, chương trình nhân đạo, từ thiện gắn với công tác phối hợp chăm lo cho trẻ em. Nội dung nhiệm vụ này càng thêm rõ nét khi hội tiếp nhận nhiệm vụ từ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi trước đây theo quyết định sáp nhập các hội quần chúng (Quyết định số 1966/QĐ-UBND, ngày 5/6/2026 của UBND thành phố). Qua đó đã giúp tăng cường sự phối hợp trong công tác nhân đạo, chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ các đối tượng yếu thế, tập trung nguồn lực tốt hơn để đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới.

8 tháng năm 2026, hàng loạt chương trình lớn đã được Hội Chữ thập đỏ các cấp của thành phố triển khai, khẳng định tinh thần chia sẻ yêu thương, hành động thiết thực vì trẻ em. Nổi bật như: Tổ chức lớp dạy bơi miễn phí tại 8 địa phương; trao kinh phí gần 255 triệu đồng đỡ đầu, tặng quà cho học sinh khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học 2026-2027; trao tặng gần 612 triệu đồng (bao gồm quà hiện vật và tiền mặt) trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2026; tặng sữa dinh dưỡng cho trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Trợ giúp xã hội thành phố nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; lồng ghép thăm hỏi, tặng quà trẻ em khi triển khai hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 tại các bệnh viện, trường học, địa phương...

Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh đang cho thấy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực không ngừng thông qua các nội dung hoạt động thiết thực và cách làm hiệu quả, chặt chẽ. Từ đó càng khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội địa phương.