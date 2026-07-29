Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3

Ngày 29/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; các ban, bộ, ngành Trung ương. Dự tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương. Hội nghị được kết nối đến 556 điểm cầu trong tỉnh với 22.531 cán bộ, đảng viên tham dự.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh lắng nghe đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe truyền đạt, quán triệt 10 chuyên đề: Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; Kết luận về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026; Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia; Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Về sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhấn mạnh: Những chuyên đề được quán triệt tại hội nghị là những nội dung rất quan trọng trong định hướng phát triển của đất nước cũng như công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Vì vậy, yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thống nhất nhận thức, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa các quyết sách, bước chuyển chiến lược của Trung ương; hiểu đúng để hành động thống nhất.

Cùng với đó, khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động. Mỗi chương trình phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ, nguồn lực, cơ quan chủ trì và người chịu trách nhiệm; tránh hình thức, hành chính hóa việc triển khai. Những việc đã rõ phải thực hiện ngay; những vấn đề mới cần mạnh dạn thí điểm nhưng phải có cơ chế kiểm soát.

Đông đảo cán bộ, đảng viên dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, từ đó tạo sự chuyển biến trong thực tế công việc của tất cả các cấp ủy, đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín; siết chặt kỷ luật thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát.