Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Quyết Tiến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Đông Mai, Tuần Châu, Hạ Long

Chiều 12/8, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trưởng khu phố tại các điểm bầu cử trên địa bàn phường Đông Mai, Tuần Châu, Hạ Long. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bầu cử khu phố Khe Cát, phường Đông Mai.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, ghi nhận sự chuẩn bị công tác bầu cử chu đáo, bài bản, đúng tiến độ.

Qua kiểm tra thực tế tại các điểm bầu cử trên địa bàn các phường Đông Mai, Tuần Châu và Hạ Long, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử trưởng khu phố tại các địa phương được triển khai chủ động, bài bản, chu đáo, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.

Đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các điều kiện phục vụ bầu cử; tổ chức ngày bầu cử dân chủ, đúng quy định, an toàn, phấn khởi, thực sự là ngày hội của nhân dân; phấn đấu tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, lựa chọn được những người có uy tín, trách nhiệm, được cộng đồng dân cư tín nhiệm làm trưởng khu phố.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, trò chuyện cùng các thành viên tổ bầu cử tại điểm bầu cử khu phố Minh Châu 2, phường Tuần Châu về công tác chuẩn bị bầu cử.

Đồng chí lưu ý các địa phương, tổ bầu cử tiếp tục kiểm tra, rà soát kỹ danh sách cử tri, bảo đảm đầy đủ, chính xác; bố trí hòm phiếu phụ theo đúng quy định, tạo điều kiện để những cử tri vì lý do chính đáng không thể trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu vẫn thực hiện đầy đủ quyền bầu cử. Công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bỏ phiếu cần được thực hiện linh hoạt, phù hợp, đúng quy định, tuyệt đối không chạy theo chỉ tiêu, bảo đảm quyền tự do lựa chọn của cử tri. Các tổ bầu cử cần bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ để cử tri nắm rõ trình tự, thủ tục bỏ phiếu, thực hiện đúng quy định; bảo đảm các khâu của cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, thuận lợi, an toàn, chính xác.

Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử, đồng chí yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng và triển khai phương án giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử; tăng cường nắm tình hình từ cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra vụ việc phức tạp, bất ngờ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, kiểm tra khu vực niêm yết danh sách cử tri tại điểm bầu cử khu phố Hồng Hải 6, phường Hạ Long.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bầu cử khu phố Hồng Hải 6, phường Hạ Long.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu: Các địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân; khẩn trương triển khai mô hình “Nhà văn hóa số”, khai thác hiệu quả các nền tảng tương tác trực tuyến để truyền tải thông tin nhanh chóng, chính xác, đồng thời kịp thời nắm bắt ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người dân. Qua đó, phát huy vai trò chủ thể, quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố, thực sự trở thành ngày hội dân chủ ở cơ sở.