Đông Ngũ sẵn sàng cho ngày hội bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra trên địa bàn xã Đông Ngũ. Những ngày này, cấp ủy, chính quyền địa phương và các thôn đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của nhân dân.

Khẩn trương hoàn tất các phần việc

Xã Đông Ngũ hiện có 11 thôn. Xác định cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng ở cơ sở, thời gian qua, địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuẩn bị, từ công tác tuyên truyền, rà soát danh sách cử tri, nhân sự ứng cử đến chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khu vực bầu cử và bảo đảm an ninh trật tự. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; thời gian, địa điểm, hình thức bầu cử và các nội dung liên quan. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia lựa chọn những người có phẩm chất, năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm để đảm nhiệm chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ mới.

Trên các tuyến đường trục chính của xã Đông Ngũ, băng rôn, khẩu hiệu, cờ hồng được trang trí rực rỡ tạo không khí phấn khởi hướng về ngày bầu cử.

Tại thôn Đông Thành, những ngày này, thông tin về cuộc bầu cử được tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh và các kênh thông tin của thôn. Những nội dung liên quan đến thời gian, địa điểm, các bước chuẩn bị và quyền, trách nhiệm của cử tri được thông tin kịp thời để người dân chủ động nắm bắt. Cùng với tuyên truyền, thôn đang tập trung hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, chỉnh trang, trang trí khu vực bầu cử, chuẩn bị không gian phục vụ cử tri trong ngày diễn ra cuộc bầu cử.

Đông Ngũ hoàn thành các hội nghị cộng đồng dân cư lấy ý kiến cử tri về bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 với sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân.

Bà Lương Thị Xiêm, Bí thư Chi bộ thôn Đông Thành, xã Đông Ngũ, cho biết: “Đến thời điểm này, thôn đang tập trung hoàn tất những phần việc cuối cùng phục vụ cuộc bầu cử. Cơ sở vật chất, khu vực bầu cử được rà soát, chỉnh trang và trang trí; công tác tuyên truyền, vận động cử tri cũng được thực hiện thường xuyên. Chúng tôi phấn đấu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để cử tri tham gia bầu cử thuận lợi, nghiêm túc và đúng quy định”.

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của nhân dân

Không chỉ tại thôn Đông Thành, công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ tại 11 thôn trên địa bàn xã Đông Ngũ. Các thôn đang khẩn trương hoàn thiện những phần việc theo kế hoạch; rà soát, niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử theo quy định; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết tại các khu vực bầu cử; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia. Việc công khai danh sách cử tri và người ứng cử tạo điều kiện để người dân chủ động kiểm tra, nắm bắt thông tin; đồng thời góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại các điểm bầu cử tiện cho cử tri theo dõi.

Đặc biệt, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh xã Đông Ngũ vừa hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập 23 thôn xuống còn 11 thôn. Sau sắp xếp, quy mô dân cư tại các thôn lớn hơn, địa bàn rộng hơn, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, điều hành ở cơ sở. Trong bối cảnh đó, trưởng thôn không chỉ là người có uy tín trong cộng đồng mà còn phải có năng lực tổ chức, điều hành, tập hợp, vận động nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đây cũng là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương đến gần hơn với người dân.

Các điểm bầu cử được trang trí cờ hoa, rực rỡ phục vụ cho ngày bầu cử.

Đồng chí Vi Quốc Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Ngũ, cho biết: “Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031, vì vậy xã đang tập trung chỉ đạo các thôn rà soát, hoàn thiện những phần việc còn lại, nhất là công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khu vực bầu cử và các điều kiện phục vụ cử tri. Các nội dung phải được thực hiện đầy đủ, đúng quy trình, đúng quy định. Quan trọng nhất là bảo đảm để cử tri nắm rõ thông tin, thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của mình, qua đó lựa chọn được người có uy tín, năng lực, trách nhiệm, được nhân dân tín nhiệm làm trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031, đảm bảo cuộc bầu cử phải dân chủ, công khai, minh bạch, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của nhân dân".

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử được triển khai tích cực tại các thôn trên địa bàn xã.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và các thôn, cùng sự đồng thuận, trách nhiệm của nhân dân, xã Đông Ngũ đã sẵn sàng cho ngày hội lớn ở cơ sở. Qua đó, hướng tới tổ chức cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 dân chủ, an toàn, đúng quy định, lựa chọn được những người có đủ phẩm chất, uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm; góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, đồng thuận và phát triển.