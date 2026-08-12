Kỳ Thượng: Chung niềm tin hướng về ngày hội bầu cử trưởng thôn

Là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, dân cư phân tán và trên 99% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, song đến nay Kỳ Thượng đã cơ bản hoàn tất các phần việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều nội dung hoàn thành sớm hơn kế hoạch. Kết quả này cho thấy sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời phản ánh sự đồng thuận, tin tưởng và tinh thần trách nhiệm của nhân dân, tạo nền tảng để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định, an toàn và hiệu quả.

Nhân dân thôn Hồng Tiến, xã Kỳ Thượng nghiên cứu danh sách người ứng cử trưởng thôn Hồng Tiến nhiệm kỳ 2026-2031.

Những ngày này, tại các thôn trên địa bàn xã Kỳ Thượng, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031 đang được triển khai khẩn trương, chu đáo. Sau sáp nhập, từ 20 thôn còn 6 thôn, quy mô dân số và địa bàn mỗi thôn đều lớn hơn, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ trưởng thôn, nhất là năng lực tập hợp, vận động và tạo đồng thuận trong nhân dân. Vì vậy, cuộc bầu cử lần này không chỉ nhằm lựa chọn người đứng đầu ở cộng đồng dân cư, mà còn là bước quan trọng để kiện toàn tổ chức cơ sở, củng cố đoàn kết và nâng cao hiệu quả hoạt động của thôn trong giai đoạn mới.

Tại Nhà văn hóa thôn Hồng Tiến, danh sách cử tri được niêm yết công khai, ngay ngắn để người dân thuận tiện kiểm tra, đối chiếu thông tin. Bà con cũng dành thời gian tìm hiểu về các ứng cử viên, nắm rõ quyền và trách nhiệm của mình trước ngày bầu cử. Không khí chuẩn bị diễn ra nghiêm túc nhưng sôi nổi, cho thấy sự quan tâm và kỳ vọng của người dân trong việc lựa chọn người có uy tín, năng lực, tâm huyết để đảm nhiệm công việc chung của thôn sau sáp nhập.

Thôn Hồng Tiến hiện có 261 hộ, với 1.190 nhân khẩu, trong đó 99% là đồng bào dân tộc thiểu số. Dù địa bàn rộng, dân cư phân tán, công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn được triển khai chủ động, đúng tiến độ. Từ hiệp thương, giới thiệu nhân sự, lập và niêm yết danh sách cử tri đến chuẩn bị hòm phiếu, khánh tiết, các điều kiện phục vụ ngày bầu cử đều đã cơ bản hoàn tất. Thông qua các cuộc họp thôn, hệ thống loa truyền thanh và tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân, những nội dung liên quan đến cuộc bầu cử được thông tin đầy đủ, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, quyền và trách nhiệm của mình. Từ đó, bà con tích cực tham gia, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong lựa chọn người đủ uy tín, năng lực và tâm huyết để đại diện, tập hợp nhân dân, gánh vác công việc chung của thôn trong chặng đường mới.

Thôn Hồng Tiến hoàn thành trang trí khánh tiết và chuẩn bị cơ sở vật chất cho bầu cử trưởng thôn.

Bà Nguyễn Thị Tâm, thôn Hồng Tiến, chia sẻ: Từ khi có thông báo bầu cử, cán bộ thôn thường xuyên đến tuyên truyền, hướng dẫn nên bà con ai cũng nắm được thời gian, địa điểm và quyền của mình. Danh sách cử tri được niêm yết từ sớm để mọi người kiểm tra. Người được giới thiệu ứng cử từng làm Bí thư chi bộ, trưởng thôn Xóm Đình cũ trước sáp nhập là cán bộ trẻ, có uy tín, gần gũi với nhân dân nên chúng tôi đồng tình rất cao.

Theo Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Hồng Tiến Trần Thị Đoàn, ngay sau khi có kế hoạch của xã, Ban công tác Mặt trận thôn đã chủ động xây dựng lộ trình triển khai từng phần việc cụ thể. Đến nay, thôn đã hoàn thành việc hiệp thương giới thiệu nhân sự, niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử.

Cán bộ xã và thôn Thanh Lâm rà soát danh sách cử tri niêm yết tại nhà văn hóa thôn.

Tương tự, công tác chuẩn bị bầu cử ở thôn Thanh Lâm cũng đang được triển khai khẩn trương. Sau sáp nhập, thôn có 305 hộ với gần 1.300 nhân khẩu, địa bàn rộng hơn trước rất nhiều. Để thông tin đến từng hộ dân, Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể đã kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền như hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi bộ, các nhóm Zalo, Facebook và tuyên truyền trực tiếp tại từng cụm dân cư. Nhờ đó, các bước hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, giới thiệu người ứng cử đều nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Anh Trần Văn Đông, Bí thư Chi bộ thôn Thanh Lâm cho biết: Ngoài các cuộc họp thôn, chúng tôi phân công đảng viên, các chi hội đến từng cụm dân cư tuyên truyền, đồng thời sử dụng các nhóm Zalo để thông tin kịp thời đến người dân. Qua quá trình hiệp thương và lấy ý kiến cử tri, nhân sự được giới thiệu đều nhận được sự đồng thuận rất cao. Đây là cơ sở để chúng tôi tin tưởng cuộc bầu cử sẽ diễn ra dân chủ, đúng quy định và lựa chọn được người đủ uy tín, trách nhiệm để gánh vác công việc của thôn.

Thôn Thanh Lâm thực hiện trang trí khánh tiết phục vụ cho bầu cử.

Xác định cuộc bầu cử trưởng thôn lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ngay từ sớm UBND xã đã ban hành kế hoạch, quyết định tổ chức bầu cử, thành lập Ban bầu cử và quyết định thành lập các Tổ bầu cử tại 6 thôn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể triển khai đồng bộ các bước theo đúng quy định. Công tác hiệp thương, giới thiệu nhân sự được thực hiện dân chủ, công khai; danh sách cử tri được rà soát kỹ lưỡng, niêm yết tại nhà văn hóa các thôn; cơ sở vật chất, hòm phiếu, khu vực bỏ phiếu, phương án bảo đảm an ninh trật tự, thông tin tuyên truyền đều được chuẩn bị đầy đủ.

Đến thời điểm này, 100% các phần việc trọng tâm đã hoàn thành, nhiều nội dung vượt tiến độ theo yêu cầu của tỉnh. Điều quan trọng hơn cả là qua các hội nghị cử tri, quá trình hiệp thương và lấy ý kiến nhân dân, các nhân sự được giới thiệu đều nhận được sự đồng thuận cao, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và có đủ uy tín để tham gia ứng cử trưởng thôn.

Nhân dân thôn Đồng Tiền thực hiện tổng vệ sinh tại nhà văn hóa và tuyến đường để chuẩn bị cho bầu cử trưởng thôn vào ngày 16/8.

Đồng chí Phạm Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng, cho biết: "Quan điểm của xã là lựa chọn được người thực sự có uy tín, có năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát dân và nói đi đôi với làm. Mục tiêu không chỉ là tổ chức thành công cuộc bầu cử mà quan trọng hơn là sau bầu cử, các trưởng thôn sẽ nhanh chóng cùng cấp ủy, chính quyền ổn định tổ chức ở các thôn mới sau sáp nhập, phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đưa Kỳ Thượng phát triển, thu hẹp khoảng cách với các địa phương khác trong tỉnh".

Với sự chuẩn bị chủ động, bài bản và vượt tiến độ, Kỳ Thượng đã sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân vào 16/8. Trong điều kiện của một xã vùng cao còn nhiều khó khăn, kết quả này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương mà còn cho thấy sự đồng thuận, niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với chủ trương sắp xếp thôn và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.