Xã Bình Liêu: Hoàn thành giới thiệu nhân sự bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031

Nhằm chuẩn bị nhân sự cho cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh, trong 2 ngày 5 và 6/8, 14/14 Ban Công tác Mặt trận thôn trên địa bàn xã Bình Liêu đã hoàn thành tổ chức hội nghị Ban Công tác Mặt trận và hội nghị cử tri để giới thiệu người ứng cử đúng quy định, bảo đảm tiến độ kế hoạch đề ra.

14 thôn trên địa bàn xã đã hoàn thành tổ chức hội nghị Ban Công tác Mặt trận và hội nghị cử tri để giới thiệu người ứng cử.

Các hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, công khai, minh bạch và đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Theo đó, Ban Công tác Mặt trận các thôn đã công bố Quyết định của UBND xã về ngày bầu cử, báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, phổ biến tiêu chuẩn người ứng cử và hướng dẫn quy trình giới thiệu nhân sự.

Tới dự, hướng dẫn và giám sát trực tiếp tại các địa bàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm các cuộc họp diễn ra nghiêm túc.

Cử tri thôn Ngàn Chi biểu quyết nhất trí về người được giới thiệu ứng cử.

Phát huy cao độ quyền làm chủ, cử tri các thôn đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến khách quan về năng lực, uy tín của các nhân sự, đồng thời biểu quyết thống nhất danh sách ứng cử viên cùng hình thức bầu cử cho ngày hội sắp tới.

Kết quả hoàn thành đúng tiến độ tại 14/14 thôn là bước chuẩn bị quan trọng nhằm lựa chọn những cá nhân đủ phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm gánh vác công việc địa phương. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã Bình Liêu sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND xã và các đơn vị liên quan đẩy mạnh giám sát, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, dân chủ và đúng pháp luật.