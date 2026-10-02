Phường Liên Hòa: Đào tạo tiếng Trung Quốc giao tiếp cho người lao động

Ngày 1/10, phường Liên Hoà tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng Trung Quốc giao tiếp cho lao động trên địa bàn phường năm 2026.

Lớp đào tạo tiếng Trung được tổ chức từ tháng 10/2026, liên tục vào buổi tối các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần. Lớp học hoàn toàn miễn phí, thu hút đông các lao động và người dân có nhu cầu học ngoại ngữ.

Quang cảnh lớp khai giảng.

Trong thời gian học tập 3 tháng, các học viên sẽ được đào tạo những kiến thức cơ bản về tiếng Trung Quốc giao tiếp. Đồng thời, tích hợp các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết; chú trọng luyện phản xạ, kỹ năng tiếng Trung giao tiếp gắn với các tình huống thực tế trong công việc và đời sống.

Kết thúc khóa học, học viên được tư vấn, hỗ trợ và giới thiệu việc làm, kết nối với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ phù hợp với năng lực bản thân.

Phường Liên Hoà đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với nhiều khu công nghiệp nhất thành phố Quảng Ninh, cùng với đó nhiều dự án động lực đang được triển khai, thi công đã thu hút các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Do đó, nhu cầu sử dụng tiếng Trung Quốc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, thương mại và du lịch sẽ ngày càng tăng. Việc tổ chức lớp học không chỉ góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ cho người lao động mà còn mở rộng cơ hội việc làm, tăng khả năng giao tiếp, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.